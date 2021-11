Giúp trẻ tăng cân chuẩn trong mùa dịch cùng siro HD Kids

Dân trí Với các thành phần chính như tỏi đen, tảo xoắn, yến sào, vitamin,... thực phẩm bảo vệ sức khỏe HD Kids giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và phát triển khỏe mạnh.

Vì sao trẻ chậm tăng cân?

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dựa trên bảng tình trạng dinh dưỡng, tình trạng chậm tăng cân, thiếu cân xảy ra khi trẻ tăng cân dưới chuẩn hoặc ngừng tăng cân liên tục trong khoảng 2-3 tháng. Tại Việt Nam, cứ 5 trẻ sẽ có 1 trẻ thấp còi (theo thống kê của Viện dinh dưỡng Quốc gia năm 2020). Trong giai đoạn hiện nay, tình trạng nguồn thức ăn kém đa dạng hơn so với thời kỳ trước giãn cách là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu cân, suy dinh dưỡng ở trẻ em. Bên cạnh đó, việc bị hạn chế vận động, vui chơi do ở nhà dài ngày cũng dẫn đến biểu hiện biếng ăn, ăn không ngon miệng ở trẻ.

Chậm tăng cân nguy hiểm thế nào?

Không chỉ hạn chế phát triển chiều cao, việc thiếu nguồn dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ của nhiều bệnh lý như rối loạn tăng trưởng, thấp còi, hấp thụ kém và giảm sức đề kháng. Với tình hình dịch bệnh khi chưa được bảo vệ bởi vaccine, trẻ có sức đề kháng kém cũng chính là một trong những đối tượng dễ bị vi rút tấn công nhất.

Nên bảo vệ sức khỏe của trẻ thế nào trong mùa dịch?

Như vậy, vận động và dinh dưỡng là 2 yếu tố cần được chú trọng để bảo vệ sức khỏe của trẻ. Đầu tiên, cần tập cho trẻ vận động với các bài tập trong nhà như nhảy dây, hít đất để đẩy mạnh chuyển hóa năng lượng, kích thích trẻ thèm ăn và ăn ngon miệng hơn. Kế đến là việc đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ các nhóm chất tinh bột, đạm và xơ từ rau xanh và hoa quả. Đặc biệt, phụ huynh hoàn toàn có thể dùng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe để bổ sung thêm dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của trẻ trong mùa dịch.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HD Kids có tốt không?

Tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, duy trì cân nặng đúng chuẩn luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Sản phẩm HD Kids được chứng minh là an toàn và hiệu quả khi có các thành phần như Lysine hydrochlorid, yến sào, bột tỏi đen, canxi lactat, bột tảo xoắn và men bia tươi hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và giúp ăn ngon. Đặc biệt, bột tỏi đen còn là thành phần chứa các hợp chất như sulfur và hàm lượng S-allyl - L-cysteine lớn, có công dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa nhiều thành phần như: Kẽm giúp tăng tổng hợp chất đạm và tạo cảm giác ngon miệng; Thymomodulin kích thích sự phát triển của hệ miễn dịch; các Vitamin A, B, D giúp bồi bổ sức khỏe hiệu quả.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HD Kids là một sản phẩm của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Hải Dương, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và trải qua quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Đạt tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế, sản phẩm HD Kids được nhiều phụ huynh tin chọn trong hành trình bảo vệ sức khỏe của trẻ.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh