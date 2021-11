Giải pháp tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam

Dân trí "Nhập viện không cần thiết có thể tránh được bằng những biện pháp phòng bệnh và điều trị hiệu quả ngay từ tuyến y tế cơ sở", TS Nguyễn Khánh Phương chia sẻ tại hội thảo về tăng cường nhập viện hợp lý.

Vào ngày 11/11, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Viện CLCS Y tế) phối hợp cùng Novartis Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" nhằm chia sẻ thông tin về thực trạng nhập viện và thảo luận các giải pháp nhằm cải thiện nhập viện hợp lý.

Tại buổi hội thảo, TS. Nguyễn Khánh Phương - Phó Viện trưởng Viện CLCS Y tế chia sẻ tổng quan về vai trò của nhập viện hợp lý trong nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. TS. Nguyễn Khánh Phương khẳng định: "Nhập viện không cần thiết là có thể tránh được bằng những biện pháp phòng bệnh và điều trị hiệu quả, kịp thời ngay từ tuyến y tế cơ sở. Việc tăng cường nhập viện hợp lý giúp hệ thống y tế hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tăng sức chống chịu của hệ thống y tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19."

Hội thảo "Tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" được tổ chức bởi Viện CLCS Y tế và công ty Novartis Việt Nam.

Giải pháp cụ thể trong việc tăng cường nhập viện hợp lý

Nhận định suy tim là một trong những nhóm bệnh lý khiến người bệnh có tần suất nhập viện và nguy cơ tử vong cao, PGS. TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia đã có những trao đổi về giải pháp giải quyết và nhằm tăng cường nhập viện hợp lý tại nước ta.

TS. Nguyễn Khánh Phương chia sẻ tổng quan về vai trò của nhập viện hợp lý trong nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

Theo PGS. TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang, suy tim là vấn đề sức khỏe toàn cầu với tỷ lệ mắc bệnh cao, cứ 5 người trên 40 tuổi thì có 1 người mắc suy tim. Hiện Việt Nam chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng ước tính có khoảng 320.000 đến 1.6 triệu người mắc suy tim cần chăm sóc và điều trị. Với tỉ lệ nhập viện thường xuyên cùng nguy cơ tử vong đến 7% khi nhập viện, suy tim trở thành gánh nặng cho hệ thống y tế. Đặc biệt là trong bối cảnh các bệnh viện phải dồn sức, tập trung cho điều trị, quản lý số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 tăng đột biến như hiện nay.

Đánh giá về việc quản lý suy tim của nước ta, PGS. TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang cho biết, "Mô hình quản lý bệnh suy tim mới theo khuyến cáo của Hội tim mạch Châu Âu (ESC)/Hội tim mạch Hoa Kỳ (AHA) đang được triển khai tại hơn 40 bệnh viện trong cả nước và đang từng bước chứng minh hiệu quả của quản lý toàn diện trong giảm tỉ lệ nhập viện."

Không những vậy, việc sử dụng nhóm thuốc chuyên khoa ARNI cũng đã làm giảm tới 20% tỉ lệ nhập viện do suy tim và tử vong do tim mạch so với điều trị thường quy. Được biết, đây là một trong 4 nhóm thuốc trụ cột làm giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện cho bệnh nhân suy tim chuyên khoa điều trị suy tim và là lựa chọn đầu tay cho bệnh nhân suy tim mạn trong nhiều hướng dẫn của quốc tế và Việt Nam về chẩn đoán & điều trị Suy tim.

Do đó, PGS. TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang nhận định việc tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân suy tim được tiếp cận và sử dụng các thuốc điều trị suy tim hiệu quả như ARNI sẽ giúp tránh bệnh nhân khỏi vòng xoáy nhập viện - xuất viện - tái nhập viện và nguy cơ tử vong.

PGS. TS. BS. Nguyễn Ngọc Quang cho biết nhóm thuốc ARNI làm giảm tới 20% tỉ lệ nhập viện do suy tim và tử vong do tim mạch.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng thống nhất cần phải mở rộng mô hình quản lý bệnh nhân suy tim và ứng dụng công nghệ thông tin giúp quản lý được nhiều bệnh nhân hơn, toàn diện hơn. Đồng thời, đề xuất cần phải có các chính sách nhằm đảm bảo cho các bệnh nhân suy tim được tiếp cận và sử dụng thuốc phù hợp, bao gồm việc tiếp cận thuốc mới được khuyến cáo theo các tài liệu chuyên môn như nhóm ARNI nhằm giúp nhiều người bệnh được tiếp cận điều trị, kiểm soát biến chứng tốt hơn, giảm tải gánh nặng nhập viện điều trị, giảm tử vong cho bệnh nhân cũng như gánh nặng cho hệ thống y tế.

Đại diện Novartis Việt Nam, ông Amitabh Dube - Giám đốc Novartis Việt Nam chia sẻ: "Trong bối cảnh hiện nay Việt Nam đã chuyển chiến lược từ "không Covid-19" sang "sống an toàn với Covid-19", tôi tin rằng tránh nhập viện bất hợp lý và nâng cao chất lượng điều trị đóng một vai trò quan trọng. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống y tế mà còn kiểm soát dịch về lâu về dài để có thể cứu sống nhiều bệnh nhân nhất có thể, đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh lý nền và các bệnh mạn tính như suy tim".

Kết luận của buổi hội thảo khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý hiệu quả nhập viện hợp lý và cần đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

Trường Thịnh