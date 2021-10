Giải pháp cho người bị trào ngược, viêm loét dạ dày

Dân trí Trào ngược, viêm loét dạ dày không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Đâu là giải pháp hiệu quả cho bệnh này. Hãy cùng tìm hiểu dưới bài viết sau.

Dạ Dày An Châu hỗ trợ làm giảm triệu chứng trào ngược và viêm loét dạ dày

Dạ Dày An Châu được ứng dụng từ nghiên cứu lâu năm của Viện Y học bản địa Việt Nam. Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các thành phần dược liệu có sẵn tại Việt Nam gồm: cao lá khôi, cao ngải tiên và cao đơn nem.

Lá khôi đã được chứng minh có tác dụng tốt đối với bệnh trào ngược dạ dày và viêm dạ dày. Các thành phần trong lá khôi giúp giảm lượng acid dịch vị, kiềm toan cân bằng lượng acid dịch vị. Từ đó, cải thiện tình trạng trào ngược, ợ nóng, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, chướng bụng,... do bệnh trào ngược dạ dày gây ra.

Đơn nem là vị dược liệu quý giúp giảm chảy máu, giảm đau và hỗ trợ niêm mạc dạ dày, tá tràng và thực quản nhanh liền vết viêm loét.

Ngải tiên chứa Diterpenes coronerin là một chất có khả năng kháng khuẩn, giảm đau, kháng viêm.

Dạ Dày An Châu đã được nghiên cứu tiền lâm sàng

Dạ Dày An Châu đã được nghiên cứu tiền lâm sàng với Đề tài "Đánh giá độc tính và tác dụng của viên nén Dạ Dày An Châu trên mô hình gây trào ngược dạ dày thực quản thực nghiệm".

Báo cáo kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng của Dạ Dày An Châu.

Kết quả thực nghiệm tiền lâm sàng cho thấy: viên nén Dạ dày An Châu có tác dụng bảo vệ thực quản, giảm tổn thương viêm loét do trào ngược dạ dày - thực quản gây ra. Ở cả mức liều tương đương lâm sàng và liều cao gấp 3 lần liều dùng lâm sàng đều làm giảm thể tích dịch vị dạ dày, diện tích ổ loét và chỉ số loét ở thực quản, bảo vệ niêm mạc thực quản. Hiệu quả rõ rệt khi sử dụng Dạ Dày An Châu liều tương đương liều dùng trên lâm sàng. Đồng thời, sản phẩm cũng được chứng minh an toàn khi sử dụng.

Với những hiệu quả được các nhà khoa học chứng minh, nhiều người bệnh trào ngược dạ dày thực quản và viêm dạ dày đã tin tưởng sử dụng Dạ Dày An Châu. Nên sử dụng Dạ Dày An Châu trước ăn 30 phút và dùng đủ liệu trình 3 tháng để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Độc giả có thể liên hệ trực tiếp đến dược sĩ của Dạ Dày An Châu thông qua hotline: 1800.0089 để được tư vấn tất cả các vấn đề liên quan tới bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản và viêm dạ dày.

Phân phối bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU

Địa chỉ: Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội

Tổng đài tư vấn miễn cước: 1800.0089

WEBSITE: https://dadayanchau.com

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh