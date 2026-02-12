Giải pháp an toàn người bệnh của Vinmec nổi bật tại Đối thoại Y tế Quốc tế

Tại sự kiện Đối thoại Y tế Quốc tế (International Dialogue on Healthcare - IDH) diễn ra tại Ấn Độ, các chuyên gia của Hệ thống Y tế Vinmec đã chia sẻ những giải pháp toàn diện trong nâng cao an toàn và trải nghiệm người bệnh, dựa trên công nghệ, quản trị hiện đại và niềm tin.

IDH là sự kiện đối thoại y tế thường niên có quy mô lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ hơn 3.000 chuyên gia, bác sĩ và nhà quản trị y tế đến từ các hệ thống bệnh viện hàng đầu của Ấn Độ, Anh, Mỹ, Australia, Malaysia…

Tham gia hội nghị với vai trò diễn giả trực tuyến, các chuyên gia Vinmec đã chia sẻ kinh nghiệm vận hành bệnh viện, ứng dụng công nghệ và quản trị chất lượng nhằm nâng cao an toàn, trải nghiệm người bệnh.

Ba trụ cột cốt lõi của an toàn người bệnh

Phát biểu tại phiên khai mạc, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, nhấn mạnh an toàn người bệnh cần tiếp cận dựa trên ba trụ cột cốt lõi: công bằng - công nghệ - niềm tin.

GS. Trần Trung Dũng chia sẻ các giải pháp cốt lõi giúp nâng cao an toàn người bệnh tại hội nghị (Ảnh: Vinmec).

Ở khía cạnh công bằng, an toàn không chỉ dành cho một nhóm đối tượng, mà cần được bảo đảm cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nhóm yếu thế như người dân vùng nông thôn, người thu nhập thấp hoặc có hiểu biết hạn chế về y tế.

Về công nghệ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn trong nâng cao an toàn người bệnh. Tại Vinmec, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, cách tiếp cận an toàn đã chuyển từ “báo cáo sự cố” sang “dự báo nguy cơ”, giúp bệnh viện chủ động kiểm soát và phòng ngừa rủi ro.

Cuối cùng, niềm tin được xác định là động lực cốt lõi. Niềm tin giúp đội ngũ y tế sẵn sàng lên tiếng, báo cáo sai sót, học hỏi kinh nghiệm trong một môi trường không đổ lỗi, từ đó không ngừng cải thiện chất lượng chăm sóc.

Là hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với 9 bệnh viện và 7 phòng khám trên toàn quốc, Vinmec tiếp nhận lượng lớn người bệnh mỗi ngày với cơ cấu bệnh tật phức tạp.

Vì vậy, an toàn người bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu, với trọng tâm là nhận diện sớm nguy cơ, chia sẻ trách nhiệm giữa các chuyên khoa và xây dựng niềm tin bằng chính hành động cụ thể của đội ngũ lãnh đạo.

“An toàn không thể chỉ dựa vào sự xuất sắc của cá nhân, mà phải được tích hợp vào quy trình, cách ra quyết định và mô hình chăm sóc người bệnh theo nhóm”, GS. Dũng khẳng định.

Cách tiếp cận an toàn người bệnh của Vinmec được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao (Ảnh: Vinmec).

Tái định hình trải nghiệm người bệnh theo hành trình xuyên suốt

Một trong những vấn đề được thảo luận nhiều tại IDH là làm thế nào để bảo đảm an toàn người bệnh khi bệnh viện mở rộng và tăng trưởng nhanh.

TS.BS Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn và Đào tạo Lâm sàng Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết Vinmec tập trung vào ba giải pháp cốt lõi: chuẩn hóa đào tạo năng lực đội ngũ, phòng ngừa rủi ro một cách chủ động và tổ chức chăm sóc theo nhóm với sự phối hợp đa chuyên khoa.

“Nhờ kiên định với ba trụ cột này, Vinmec tự hào dù phát triển nhanh vẫn duy trì được sự xuất sắc trong chăm sóc lâm sàng và các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất”, TS. Lâm nhấn mạnh.

TS Phùng Nam Lâm cùng các chuyên gia quốc tế thảo luận giải pháp đảm bảo an toàn trong bối cảnh bệnh viện tăng trưởng nhanh (Ảnh: Vinmec).

Nhiều chuyên gia, bác sĩ và nhà quản trị y tế tham dự hội nghị đánh giá cao cách tiếp cận của Vinmec, nhận xét đây là những kinh nghiệm “thiết thực”, “đáng học hỏi”, có khả năng tham khảo và áp dụng cho nhiều bệnh viện trong khu vực châu Á.

Bên cạnh an toàn, nâng cao trải nghiệm người bệnh cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn tại hội nghị. Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Vận hành Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết trải nghiệm người bệnh thường thiếu nhất quán do các giai đoạn khám, điều trị và ra viện bị tách rời.

Vinmec đã tái định hình trải nghiệm bằng cách lấy người bệnh làm trung tâm, thiết kế hành trình chăm sóc xuyên suốt từ trước nhập viện, trong điều trị đến sau khi xuất viện.

Nhờ cách tiếp cận này, chỉ số Net Excellent Score của Vinmec đã tăng liên tục từ 67% năm 2022 lên 92% năm 2024, cho thấy mức độ hài lòng và sẵn sàng giới thiệu dịch vụ của người bệnh ngày càng cao. Các chuyên gia quốc tế đánh giá mô hình trải nghiệm người bệnh của Vinmec được thiết kế bài bản, có thể đo lường rõ ràng và tạo ra giá trị thực chất cho hệ thống y tế.

Công nghệ in 3D trong phẫu thuật cá thể hóa tại Vinmec thu hút sự quan tâm lớn của nhiều chuyên gia, bác sĩ quốc tế (Ảnh: Vinmec).

Bên lề hội nghị, Vinmec cũng giới thiệu và triển lãm nhiều công nghệ y tế hiện đại, nổi bật là công nghệ in 3D trong phẫu thuật.

Công nghệ này đã được Vinmec ứng dụng thành công trong nhiều ca bệnh phức tạp như thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi ung thư bằng vật liệu in 3D, tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D, hay thay khớp bù xương cho bệnh nhân biến dạng khuỷu tay kéo dài 27 năm.