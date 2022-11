Giải độc gan Tuệ Linh Plus đồng hành cùng Hội thảo gan mật tụy

Sự kiện do nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus, Hội gan mật Việt Nam, Phân hội Phẫu thuật gan mật tụy Việt Nam phối hợp cùng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tổ chức.

Điểm nhấn của hội thảo là có hơn 30 báo cáo khoa học đi sâu nghiên cứu về các vấn đề xoay quanh viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Sự kiện có sự tham gia của hàng trăm bác sĩ chuyên khoa gan mật. Hội thảo cũng cập nhật những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu và điều trị bệnh lý gan mật tụy tại Việt Nam.

Hơn 30 báo cáo khoa học của các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hội nghị (Ảnh: Tuệ Linh).

Giải độc gan Tuệ Linh Plus góp sức vào công cuộc đẩy lùi viêm gan, xơ gan

Việt Nam ước tính hiện có 8,7 triệu người viêm gan B mạn và một triệu người có virus viêm gan C, trong đó có ít nhất 3,22 triệu người viêm gan B cần phải điều trị. Viêm gan B chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Các biện pháp chỉ nhằm kìm hãm sự phát triển của virus viêm gan, ngăn chặn sự tiến triển thành xơ gan, ung thư gan.

Hiện nay, tuy đã có nhiều thuốc kháng virus được sử dụng nhưng kèm với đó, người bệnh thường gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần. Ở thể người lành mang bệnh, người bệnh không có chỉ định dùng thuốc kháng virus lại vẫn đối mặt với nguy cơ bệnh biến chứng thành xơ gan, ung thư gan.

Giải độc gan Tuệ Linh Plus là phiên bản cao cấp của Giải độc gan Tuệ Linh. Khi nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của Giải độc gan Tuệ Linh tại các bệnh viện lớn như bệnh viện 108, bệnh viện 09, bệnh viện 354 cho thấy: Giải độc gan Tuệ Linh có tác dụng hỗ trợ kìm hãm virus viêm gan, hỗ trợ ngăn chặn xơ gan tiến triển, phục hồi tổn thương tế bào gan, hỗ trợ hạ men gan và tăng cường chức năng gan.

Tại hội thảo nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus đã trao tặng mỗi bệnh nhân 3 tháng sử dụng sản phẩm cùng tiền mặt, nhằm động viên tinh thần cho các bệnh nhân sớm vượt qua bệnh tật và lấy lại sức khỏe.

Nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus đồng hành cùng Hội Gan mật Việt Nam và người bệnh (Ảnh: Tuệ Linh).

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Lê Trung Hải - Chủ tịch Hội gan mật Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của nhãn hàng Giải độc gan Tuệ Linh Plus trong các hoạt động cộng đồng cũng như với người bệnh.

Theo ông Hải: "Giải độc gan Tuệ Linh đã có nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả với người viêm gan virus, xơ gan, góp phần không nhỏ vào công cuộc đẩy lùi các căn bệnh này ra khỏi cộng đồng".

Giáo sư Lê Trung Hải - Chủ tịch Hội gan mật Việt Nam chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Tuệ Linh).

"Với vị thế của sản phẩm thảo dược hàng đầu cho người bệnh viêm gan virus, xơ gan, Giải độc gan Tuệ Linh Plus mong muốn sẽ luôn là người bạn đồng hành trên hành trình giúp nhiều người dùng vượt qua các bệnh về gan nguy hiểm", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Giải độc gan Tuệ Linh có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 00687/2016/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 13/4/2016.

Giải độc gan Tuệ Linh Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1779/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 1/11/2022.

Các sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.