Giá trồng răng Implant tại nha khoa Dr. Care

Giá trồng răng Implant khi mất một vài răng và toàn hàm

Ngày nay, trồng răng Implant là một trong những cách hiệu quả để thay thế những chiếc răng bị mất.

Trồng răng Implant tại Dr. Care - Implant Clinic.

Giá trồng răng Implant tại Dr. Care - Implant Clinic trung bình là 15,5 triệu đồng đến 39 triệu đồng cho 1 răng Implant, gồm trụ Implant, khớp nối chính hãng, mão răng sứ.

Giá trồng Implant toàn hàm với giải pháp "All on X", chuyên dành cho các trường hợp mất hết răng thường sẽ ở khoảng 99 triệu đồng cho đến 208 triệu đồng một hàm.

Ghép xương, nhổ răng, điều trị các bệnh lý răng miệng (nếu có) được thanh toán riêng.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá trồng răng tại các nha khoa chuyên sâu

Theo đại diện Dr. Care - Implant Clinic, giá trồng răng Implant phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Kinh nghiệm của bác sĩ điều trị: Bác sĩ chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm góp phần rất lớn vào thành công của một ca trồng răng Implant. Bác sĩ kiểm soát tốt các rủi ro trong quá trình điều trị, đảm bảo chất lượng sử dụng của răng Implant sau cấy ghép.

Vật liệu cấy ghép Implant thường được làm từ titan hoặc zirconium. Trụ Implant nhập khẩu chính hãng, có giấy phép của Sở Y tế sẽ là trụ Implant chất lượng, có bảo hành và chứng nhận rõ ràng. Yếu tố này cũng quyết định đến giá trồng răng Implant.

Các thủ tục sơ bộ: Nếu khách hàng cần thực hiện thêm các thủ thuật như nhổ răng, nâng xoang, ghép xương thì tổng chi phí cấy ghép Implant sẽ tăng lên.

Tổng chi phí cấy ghép răng có thể phụ thuộc vào vị trí mất răng, số lượng răng mất. Thường thì chi phí cấy ghép răng phía trước cao hơn một chút so với cấy ghép răng phía sau miệng.

Đặc điểm cá nhân: Cấy ghép nha khoa có tính tùy chỉnh cho từng trường hợp riêng biệt. Đó là lý do tại sao chi phí có thể khác nhau ở mỗi bệnh nhân.

Vì sao giá trồng răng Implant lại cao?

Giá trồng răng Implant nhỉnh hơn so với các phương pháp truyền thống, theo Dr. Care - Implant Clinic, là bởi vì khách hàng chỉ "đầu tư 1 lần và sử dụng gần như trọn đời", răng Implant có thể sử dụng lên đến 20 năm hoặc hơn nếu chăm sóc đúng cách.

Các yếu tố khi trồng răng Implant cũng đòi hỏi khắt khe, an toàn y tế để có một răng Implant hoàn chỉnh. Vật liệu sử dụng trong cấy ghép Implant là titan, an toàn với cơ thể người, vì vậy chi phí trụ Implant sẽ đắt hơn so với các vật liệu khác. Mão răng trên Implant có chức năng tương tự như răng tự nhiên giúp khách hàng có thể cắn, nhai, nói cười một cách thoải mái, tự tin và dễ dàng. Răng Implant không cần chăm sóc đặc biệt, chỉ cần đánh răng, dùng chỉ nha khoa và thăm khám nha khoa thường xuyên như yêu cầu của răng tự nhiên.

So với các phương pháp khác, cấy ghép Implant mất nhiều thời gian hơn để hoàn chỉnh. Hầu hết thời gian, thủ tục cần một vài cuộc hẹn để hoàn thành, thường là thời gian đợi lành thương cần thiết.

Thời lượng đào tạo để một nha sĩ trở thành bác sĩ cấy ghép Implant được cấp giấy chứng nhận có thể mất đến 10 năm. Sau đó, là một số bài kiểm tra để xác định đủ tiêu chuẩn trở thành một bác sĩ cấy ghép Implant.

Quy trình trồng răng Implant tại Dr. Care với bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm.

Quá trình phục hồi mất răng với Implant ở người trung niên tại Dr. Care - Implant Clinic thường bắt đầu bằng việc khám và tư vấn chuyên sâu với bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm.

Sau khi thăm khám, tư vấn, Dr. Care chỉ điều trị khi khách hàng đã đồng ý và đọc kỹ phác đồ điều trị. Trước khi điều trị Implant, nếu xương hàm của bệnh nhân bị tiêu biến do thời gian dài mất răng, bác sĩ có thể đưa ra phương hướng ghép xương nhân tạo để bổ sung và tăng độ vững ổn cho Implant.

Quy trình tiếp theo của điều trị sẽ diễn ra sau vài tuần hoặc vài tháng, khi vị trí cấy ghép đã lành. Bác sĩ sẽ gắn phần khớp nối vào thân trụ Implant để tiến hành gắn mão răng sứ bên trên.

"Mặc dù giá trồng răng Implant có thể cao nhưng răng Implant là một khoản đầu tư đáng giá. Sống chung với những khoảng trống mất răng có thể gây khó khăn cho việc ăn nhai. Các răng kế cận vị trí răng mất có thể dịch chuyển để lấp đầy khoảng trống, điều này có thể gây sai lệch khớp cắn", đại diện Dr. Care cho biết.

Phục hồi răng mất bằng phương pháp Implant toàn hàm.

Răng giả với hàm tháo lắp hoặc cầu răng truyền thống thay thế mất răng có thể giải quyết các vấn đề về ăn nhai và thẩm mỹ trong thời gian ngắn sử dụng. Cấy ghép răng Implant sẽ bền hơn với mức chi phí tiết kiệm, theo đại diện Dr. Care.

