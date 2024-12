Gần 100 bác sĩ dự hội thảo khoa học ung bướu tại bệnh viện Quốc tế Mỹ

Chương trình thu hút gần 100 bác sĩ đến từ các bệnh viện hàng đầu tại TPHCM và các tỉnh lân cận cùng tham gia giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những kiến thức y khoa tiên tiến.

TS.BS Nguyễn Ngọc Tiến - Cố vấn y khoa Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tặng hoa cho các diễn giả.

Phát biểu khai mạc chương trình, BS.CKII. Võ Đức Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, tại Việt Nam, số ca mắc ung thư và tử vong đang gia tăng đáng lo ngại. Cụ thể, theo thống kê của GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận trên 180.000 ca mắc mới và trên 120.000 ca tử vong. Việt Nam đang đứng vị trí 20 về tỷ lệ mắc mới tại châu Á và 101 trên toàn cầu.

BS.CKII. Võ Đức Hiếu cũng khẳng định tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác để cập nhật những tiến bộ hiện nay trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc ung thư không chỉ trên các lĩnh vực điều trị như xạ trị, phẫu trị bệnh ung thư mà còn làm sao để tầm soát phát hiện sớm, đảm bảo các khía cạnh ở trong điều trị như dinh dưỡng lâm sàng đối với bệnh nhân, phẫu thuật ung thư đại trực tràng. Từ đó tối ưu hóa chiến lược điều trị cho bệnh nhân.

BS.CKII. Võ Đức Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phát biểu khai mạc chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, 6 chuyên đề bao gồm: Tiến bộ trong điều trị xạ trị; Quản lý bệnh nhân sau điều trị phẫu thuật ung thư đại tràng: chế độ dinh dưỡng, thuốc; Tiến bộ mới trong ung thư lâm sàng; Tầm soát ung thư và những thách thức làm thế nào để tầm soát ung thư hiệu quả; Nâng tầm chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư vú; Vai trò của thuốc sinh học trong điều trị ung thư vú, đã được trình bày bởi 6 báo cáo viên là bác sĩ, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực ung bướu đến từ Bệnh viện Raffles Singapore, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM và bác sĩ đến từ Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Là một trong số khách mời tham dự hội thảo, PGS.TS. Lê Đình Phương Thảo đến từ Trường Y tế công cộng, Đại học Boston (Mỹ) chia sẻ: "Hiện tại tôi đang thực hiện dự án nghiên cứu tại Việt Nam, hợp tác và làm việc với 3 trường đại học và 6 bệnh viện để thử nghiệm chương trình can thiệp tự quản lý căng thẳng (Self Help Plus) cho các bệnh nhân ung thư vú và ung thư phụ khoa, tập trung chú trọng xây dựng mô hình hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tâm lý xã hội cho bệnh nhân ung thư dựa trên bằng chứng.

Tôi đến với chương trình hội thảo mong muốn tìm hiểu thêm về hệ thống chăm sóc và điều trị ung thư tại Việt Nam. Tôi khá ấn tượng với bài chia sẻ của BS.CKII Đỗ Văn Liêm - Bệnh viện Ung bướu tập trung việc tầm soát sớm ung thư và BS.CKII Mai Thanh Cúc - Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) xoay quanh các nội dung nâng tầm chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân ung thư vú. Hy vọng rằng trong tương lai, bệnh nhân ung thư tại Việt Nam sẽ được chăm sóc, can thiệp sức khỏe tinh thần và tâm lý xã hội đúng thời điểm nhằm hỗ trợ đạt kết quả điều trị và chất lượng sống tốt nhất".

GS.BS. Yasuo Saijo, Bác sĩ Cấp cao - Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Quốc tế Mỹ trình bày những tiến bộ mới trong ung thư lâm sàng.

Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế đã kết thúc thành công tốt đẹp. Những thông tin hữu ích do các chuyên gia chia sẻ trong hội thảo khoa học này đã góp phần cập nhật tiến bộ trong chăm sóc và điều trị bệnh lý ung thư cho các bác sĩ lâm sàng, hướng tới điều trị hiệu quả, toàn diện nhất và đem lại niềm hy vọng cho người bệnh.

ThS.BS. Nguyễn Hồng Trung - Giám Đốc Y Khoa, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đặt câu hỏi cho các báo cáo viên.

