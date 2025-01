Fucoidan Umi No Shizuku nhận "Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2025"

VAFF triển khai trao giải thưởng nhằm tôn vinh các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe uy tín trên thị trường, khuyến khích việc cải thiện chất lượng, an toàn và tính hiệu quả của các sản phẩm này trong việc nâng cao sức khỏe, tăng niềm tin cho người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Đây là giải thưởng được cấp phép bởi Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ với nhiều tiêu chí khắt khe: sản phẩm an toàn, chất lượng, có tiêu chuẩn cao và mang lại những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

Năm nay, giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. Chương trình diễn ra với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp và khoảng 150 nhãn hàng. Một trong các tiêu chí được hội đồng chấm điểm đặc biệt quan tâm đó là chất lượng sản phẩm.

Qua hơn 10 năm tổ chức, giải thưởng đã trở thành thước đo uy tín và là mục tiêu phấn đấu của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là động lực thúc đẩy các công ty không ngừng nỗ lực cải tiến và nâng cao giá trị sản phẩm.

Nối tiếp chuỗi 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng", sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku là một trong những sản phẩm nhận được "Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng".

Đại diện Công ty TNHH Umi No Shizuku nhận "Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2025".

Công ty TNHH Umi No Shizuku là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku tại Việt Nam với sứ mệnh mang tới khách hàng sản phẩm Fucoidan chất lượng từ thiên nhiên.

Đại diện Công ty TNHH Umi No Shizuku chia sẻ: "Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc mang lại sản phẩm chất lượng, mà còn là động lực mạnh mẽ để tiếp tục cải tiến và phát triển. Niềm tin của người tiêu dùng và sự công nhận từ VAFF là nguồn động viên lớn, giúp chúng tôi khẳng định vị thế và trách nhiệm của mình đối với sức khỏe cộng đồng".

Sản phẩm TPBVSK Fucoidan Umi No Shizuku đạt "Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng" tại giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2025".

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku được sản xuất tại Nhật Bản, đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Là sự kết hợp hài hòa giữa "tinh hoa từ khoa học" và "tinh túy từ thiên nhiên", Fucoidan Umi No Shizuku mang lại hiệu quả cho những người cần nâng cao sức đề kháng, góp phần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Fucoidan Umi No Shizuku là sản phẩm chứa hợp chất Fucoidan chiết xuất từ hai loại tảo nâu Mozuku và Mekabu tại Okinawa, Nhật Bản. Ngoài ra sản phẩm còn chứa bột tinh chế từ nấm Agaricus. Đây là loại nấm xuất xứ từ Brazil, có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Umi No Shizuku

Văn phòng TPHCM: phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM - Hotline: 0916 753 108.

Văn phòng Hà Nội: phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Hotline: 0934 020 210.

Tổng đài miễn phí: 1800 55 88 02

Website: www.kfucoidan.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 00526/2019/ATTP - XNQC. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.