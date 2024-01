Dược phẩm Tâm Bình ra mắt sản phẩm mới cho người mất ngủ

Ảnh hưởng của mất ngủ tới sức khỏe và cuộc sống

Một người trưởng thành cần ngủ 7- 8 tiếng/ngày. Với người cao tuổi, con số này có thể giảm xuống nhưng cũng cần đảm bảo 6 - 7 tiếng/ngày.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều người gặp phải tình trạng mất ngủ với các biểu hiện như trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu giấc, mộng mị, tỉnh giấc nhiều lần trong đêm và khó ngủ lại, thức dậy quá sớm…

Mất ngủ là tình trạng nhiều người gặp phải (Ảnh: Freepik).

Nếu không có giải pháp cải thiện kịp thời, mất ngủ kéo dài có thể gây trầm cảm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tiểu đường, mỡ máu...

Một số loại thuốc ngủ, thuốc an thần tây y có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, đưa cơ thể vào trạng thái buồn ngủ. Tuy cải thiện nhanh triệu chứng nhưng có thể gặp các tác dụng phụ như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi sau khi thức dậy… Dùng lâu ngày có nguy cơ nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc.

Do đó, nhiều người có nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên hỗ trợ ngủ ngon, cải thiện các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, vì thành phần lành tính, ít gây tác dụng phụ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An thần ngủ ngon Tâm Bình - Giải pháp hỗ trợ cho người mất ngủ

Với hơn 12 năm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thảo dược, Dược phẩm Tâm Bình - "Top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín" đã cho ra mắt sản phẩm An thần ngủ ngon Tâm Bình.

An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon.

An thần ngủ ngon Tâm Bình kết hợp hài hòa giữa 10 dược liệu y học cổ truyền và 2 chiết xuất từ thảo dược bào chế theo công nghệ hiện đại.

Trong đó, long nhãn, phục thần, táo nhân, viễn chí, tâm sen hỗ trợ dưỡng tâm an thần, cải thiện từ gốc tình trạng mất ngủ. Lạc tiên, lá vông, đương quy, xuyên khung, cam thảo có tác dụng hỗ trợ cải thiện các triệu chứng lo âu, dịu thần kinh, giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc.

Chiết xuất nữ lang được nhập khẩu từ châu Âu, chứa hợp chất Acid Valerenic giúp tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh GABA ở não bộ, tạo cảm giác buồn ngủ, dễ đi vào giấc ngủ, kéo dài thời gian ngủ sâu, giảm số lần thức giấc trong đêm.

Hợp chất Phytomelatonin (Melatonin thực vật) có cấu trúc tương tự Melatonin - hormone điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ, hỗ trợ cải thiện đồng thời cả thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

Theo Dược điển Hoa Kỳ, nữ lang đã được chứng minh lâm sàng giúp tạo giấc ngủ sinh lý tự nhiên, không gây tác dụng phụ và người dùng không bị phụ thuộc thuốc như các loại thuốc ngủ tổng hợp. Chiết xuất nữ lang đã được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp chứng nhận an toàn GRAS.

Chiết xuất bình vôi chứa hàm lượng Rotundine cao tới 98% hỗ trợ thư giãn não bộ, tăng nồng độ GABA, hỗ trợ ngủ ngon và sâu giấc, không bị mệt mỏi sau khi thức dậy.

Với công thức thành phần độc đáo, An thần ngủ ngon Tâm Bình không chỉ hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, mà còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh giúp người bệnh có tinh thần sảng khoái, thoải mái khi thức dậy.

An thần ngủ ngon Tâm Bình sản xuất tại nhà máy hiện đại đạt chuẩn GMP thuốc y học cổ truyền, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Sản phẩm hứa hẹn là giải pháp giúp người mất ngủ, khó ngủ, đặc biệt là người già, người hay căng thẳng đầu óc, suy nhược thần kinh "bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái", tìm lại giấc ngủ ngon để sống vui, sống khỏe.

Chương trình tặng miễn phí 1 hộp An thần ngủ ngon Tâm Bình 20 viên.

An thần ngủ ngon Tâm Bình đang có chương trình tặng miễn phí 1 hộp 20 viên dùng trong 10 ngày. Khách hàng có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm, liên hệ hotline: 0343 44 66 99 để nhận quà tặng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An thần ngủ ngon Tâm Bình có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2389/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 6/12/2023. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.