Dược phẩm Hùng Lợi: Gần 20 năm đồng hành cùng làn da Việt

Hulo Pharma - Nhà phân phối thương hiệu Fixderma tại Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hùng Lợi được thành lập vào năm 2005. Đến năm 2012, Hulo Pharma là nhà phân phối trực tiếp thương hiệu Fixderma tại Việt Nam.

Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) - Đơn vị ủy quyền thương hiệu Fixderma tại Việt Nam.

Fixderma là thương hiệu đã có mặt tại 35 quốc gia trên toàn thế giới. Các sản phẩm của Fixderma được nghiên cứu tỉ mỉ, tuân thủ các quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học Fixderma không ngừng phối hợp chặt chẽ với chuyên gia da liễu để khám phá sức mạnh điều trị của các thành phần từ thiên nhiên, nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm thân thiện trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc làn da.

Đến năm 2018, Hulo Pharma hợp tác với nhà sản xuất A&M Research, Inc nghiên cứu phát triển các dòng serum chăm sóc da cao cấp để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, công ty cũng là nhà phân phối các thương hiệu: FCL (nhãn hàng của thương hiệu Fixderma), Rasva, CD Fit, A&M Research, Softgel Healthcare...

Hiện tại, Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) có hệ thống đại lý trải dài trên toàn quốc. Các sản phẩm do công ty phân phối đã tiếp cận ngày càng gần hơn với khách hàng.

Với kinh nghiệm và chất lượng đã được khẳng định trong nhiều năm qua, Dược phẩm Hùng Lợi đã trở thành một trong những nhà phân phối tin cậy trong việc cung cấp các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Dược phẩm Hùng Lợi cho biết với tầm nhìn xa trong tương lai sẽ mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực dược mỹ phẩm. Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam cho các hoạt động phát triển của công ty.

Hệ thống đại lý trải dài toàn quốc.

Hành trình gần 20 năm đồng hành cùng làn da Việt

Với sứ mệnh mang đến giải pháp chăm sóc da cho người dùng dựa trên nền tảng khoa học tiên tiến, Dược phẩm Hùng Lợi luôn cập nhật nhanh chóng các sản phẩm làm đẹp mới đến từ thương hiệu Fixderma để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong nhiều năm qua, Dược phẩm Hùng Lợi đã mở rộng danh mục sản phẩm phân phối. Các sản phẩm do công ty phân phối được đối tác và khách hàng yêu thích bởi nhiều yếu tố.

Dựa trên nền tảng khoa học: các sản phẩm của thương hiệu Fixderma do Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) phân phối được sản xuất ứng dụng theo công nghệ mới cùng nguồn nguyên liệu chất lượng. Mỗi sản phẩm đều đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, mang lại vẻ đẹp khỏe mạnh của làn da ở mọi lứa tuổi.

Sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học tiên tiến.

Đề cao sự an toàn cho làn da người sử dụng: sản phẩm của Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) được người dùng đánh giá cao bởi hiệu quả vượt trội nhưng vẫn mang lại an toàn cho làn da.

Đa dạng dòng sản phẩm: phân phối nhiều dòng sản phẩm chăm sóc da, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng là một trong những điểm nổi bật tạo nên sự uy tín của Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma). Hiện tại, công ty đang phân phối đa dạng sản phẩm hỗ trợ giảm mụn, làm mờ vết nám, dưỡng ẩm, chống nắng, chống lão hóa… phù hợp với mọi làn da.

Phân phối đa dạng dòng sản phẩm chăm sóc da.

Khả năng phục hồi làn da từ bên trong: dược mỹ phẩm không chỉ tập trung vào việc làm đẹp bề ngoài mà còn chú trọng đến việc nuôi dưỡng, phục hồi da từ bên trong. Các sản phẩm Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) phân phối thường chứa các thành phần khoa học đã được nghiên cứu chuyên sâu, không chỉ đẹp tức thời mà còn giúp làn da khỏe mạnh bền vững.

Minh bạch và uy tín: Chất lượng là yếu tố then chốt tạo nên giá trị thương hiệu của Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma). Công ty công khai chi tiết các thành phần trong sản phẩm, các nghiên cứu, kiểm nghiệm cũng như chứng nhận an toàn đối với từng sản phẩm phân phối.

Minh bạch và uy tín trong kinh doanh tạo nên uy tín thương hiệu.

Trong tương lai, Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp của làn da người dùng.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Hùng Lợi (Hulo Pharma) - Đơn vị ủy quyền chính hãng Fixderma tại Việt Nam

Địa chỉ: 306/19 Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 0899 247 160

Website: www.duocphamhungloi.com.vn

Website: www.fixderma.com.vn

Email: cskh@duocphamhungloi.com.vn