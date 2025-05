Đừng xem nhẹ dấu hiệu run tay: Nhận biết sớm Parkinson để giữ gìn chất lượng sống

Run tay là một trong những dấu hiệu bất thường dễ bị bỏ qua, cần lưu ý để phát hiện sớm bệnh Parkinson.

Bệnh Parkinson thường khởi phát sau tuổi 60, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp phát hiện bệnh sớm hơn. Điều đáng nói là những dấu hiệu ban đầu rất dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi, stress.

Dấu hiệu ban đầu thường dễ bị bỏ qua

Một trong những biểu hiện thường thấy là run nhẹ ở tay, chân hoặc vùng cằm, đặc biệt khi cơ thể đang nghỉ ngơi, không vận động. Người bệnh cũng có thể nhận thấy khuôn mặt mình dần trở nên kém biểu cảm hơn, chớp mắt ít hơn mà không rõ nguyên nhân. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt này lại là chỉ báo quan trọng cho những biến đổi sớm trong hệ thần kinh.

Một dấu hiệu đặc trưng khác của Parkinson là thay đổi trong dáng đi. Người bệnh có thể cảm thấy chân mình như bị “níu lại”, khó xoay trở hoặc bước đi chậm, kém linh hoạt. Một số người cũng bắt đầu nói nhỏ hơn, đều đều và ít thay đổi âm điệu - điều mà chính người mắc không nhận ra, nhưng người thân thì có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Ngoài ra, rối loạn giấc ngủ như đạp mạnh hoặc la hét trong lúc ngủ sâu cũng là một dấu hiệu cần lưu tâm.

Phân biệt Parkinson với các biểu hiện thông thường

Việc phân biệt Parkinson với những tình trạng thông thường như mỏi cơ hay run tay do stress không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo các chuyên gia, run tay do Parkinson thường xuất hiện khi nghỉ ngơi và giảm đi khi vận động, khác với run do căng thẳng - thường xảy ra khi hoạt động hoặc hồi hộp. Parkinson thường ảnh hưởng đến một bên cơ thể trước tiên, còn run tay thông thường thường xảy ra ở cả hai bên.

Dáng đi của người mắc Parkinson cũng có xu hướng kéo lê chân, chậm chạp và có thể kèm theo tình trạng “đông cứng”, khiến người bệnh khó di chuyển. Nếu bạn thấy mình hoặc người thân có những biểu hiện như tay run khi nghỉ, nói nhỏ dần, nét mặt kém linh hoạt hoặc thay đổi bất thường trong giấc ngủ, dù chỉ là thoáng qua đừng xem nhẹ. Việc thăm khám sớm với chuyên khoa thần kinh sẽ giúp chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Sống khỏe với Parkinson

Parkinson là bệnh lý thoái hóa thần kinh mạn tính và chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách, người bệnh có thể kiểm soát triệu chứng và duy trì cuộc sống ổn định.

Tuân thủ đúng giờ và liều lượng thuốc theo chỉ định của bác sĩ là yếu tố tiên quyết. Ngoài ra, việc kết hợp tập luyện như đi bộ, yoga hoặc vật lý trị liệu có thể giúp duy trì sự linh hoạt và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh.

Chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là tránh táo bón, cùng với giấc ngủ đầy đủ cũng đóng vai trò quan trọng. Và điều không kém phần quan trọng chính là sự đồng hành từ người thân. Khi người bệnh có một môi trường sống tích cực, được thấu hiểu và hỗ trợ tâm lý đúng cách, họ sẽ có thêm động lực và nghị lực để vượt qua hành trình điều trị lâu dài này.

Một số hoạt động như nghe nhạc, thiền định, tham gia nhóm hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân Parkinson cũng góp phần cải thiện chất lượng sống, mang lại niềm tin và sự chủ động cho người bệnh.

Người bệnh Parkinson có thể giữ được nhịp sống ổn định nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng. Điều quan trọng là người bệnh phải học cách lắng nghe cơ thể mình và không chủ quan với những thay đổi nhỏ.

Khi hiểu rõ hơn về bệnh, người bệnh và gia đình sẽ không còn cảm thấy lạc lõng hay sợ hãi. Việc phát hiện bệnh kịp thời cùng với nền tảng y tế đang ngày càng phát triển, Parkinson không còn là rào cản quá lớn đối với chất lượng sống của người bệnh.