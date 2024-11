Dr.Papie trao quà cho trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo thống kê đến tháng 11/2021 của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non hay cứ 10 trẻ ra đời thì có 1 trẻ sinh non. Cho đến nay, sinh non trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ sinh non khoảng 7%, mỗi năm có khoảng 100.000 - 110.000 trẻ chào đời non tháng và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh.

Việc nuôi dưỡng các bé sinh non là hành trình dài và khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và những nỗ lực trên lằn ranh sinh - tử của chính em bé và đội ngũ y, bác sĩ cùng gia đình.

Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17/11 (Ảnh: Bệnh viện Nhi TW).

Với mục đích đồng hành, sẻ chia những khó khăn, rủi ro với các trẻ sinh non và gia đình, ngày 17/11, đại diện nhãn hàng Dr.Papie đã có chuyến thăm và dành tặng 150 suất quà đến các bệnh nhi sinh non tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi phần quà bao gồm: nước tắm gội thảo dược Dr.Papie, gạc rơ lưỡi Dr.Papie 0+ và khăn hạ sốt Dr.Papie 0+ . Đây là những sản phẩm chất lượng cao thuộc Dr.Papie - thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Đại diện nhãn hàng Dr.Papie trao tặng 150 phần quà cho trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Bệnh viện Nhi TW).

Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie là sản phẩm tắm gội cao cấp có trà Shan Tuyết. Sản phẩm nhẹ dịu, an toàn, không lo kích ứng; giúp tắm nhanh, sạch mà không cần tráng lại; đồng thời ngăn ngừa rôm sảy, mẩn ngứa, viêm da, tăng cường hàng rào bảo vệ cho trẻ.

Trong khi đó, gạc rơ lưỡi Dr.Papie là gạc tẩm ẩm được cấp bằng sáng chế bởi Cục Sở hữu trí tuệ, mang đến giải pháp tiên phong trong bảo vệ, chăm sóc khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh, phòng chống nấm lưỡi, viêm miệng, phòng ngừa sâu sún răng giai đoạn sớm cho trẻ.

Khăn hạ sốt Dr.Papie 0+ là biện pháp hạ sốt vật lý an toàn với hệ thảo dược an lành từ cỏ nhọ nồi, tía tô, tinh chất chanh… giúp bé giảm nhiệt, hạ sốt, cũng như làm sạch, mát và giảm ngứa vùng da trẻ bị rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da…

Đại diện nhãn hàng Dr.Papie chia sẻ, phần quà là tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp với mong muốn gửi lời yêu thương tới các chiến binh dũng cảm cất tiếng khóc chào đời khi chỉ vỏn vẹn 500 gram, 600 gram… tôn vinh sự kiên cường của các mẹ vừa trải qua hành trình vượt cạn ý nghĩa. Đồng thời san sẻ một phần nhỏ về vật chất và mang lại động lực tinh thần với gia đình các bé trong quá trình chăm sóc hàng ngày.

Đại diện Dr.Papie trao những món quà ý nghĩa cho gia đình các bệnh nhi sinh non (Ảnh: Bệnh viện Nhi TW).

"Dr.Papie vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương trong Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17/11 năm nay. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần chia sẻ yêu thương góp phần hỗ trợ gia đình chăm sóc các bé một cách tốt nhất, cùng vượt qua các thử thách và đón chào cuộc sống tươi đẹp mới", đại diện nhãn hàng Dr.Papie bày tỏ.

Đại diện các mẹ nhận quà của nhãn hàng Dr.Papie tại bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Bệnh viện Nhi TW).

Trước đó, cũng trong khuôn khổ hoạt động hướng tới ngày Thế giới vì trẻ sinh non 17/11, nhãn hàng Dr.Papie - Tập đoàn Dược phẩm STARMED đã chung tay cùng Vietnam Children's Fund và các nhà hảo tâm trao tặng 17 trang thiết bị y tế hiện đại với tổng giá trị tài trợ gần 400 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Ngoài ra, Dr.Papie cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa cho bé sơ sinh, em bé nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện giúp các em chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

"Trong thời gian tới Dr.Papie hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các ba mẹ, các bệnh nhi ở khắp nơi trên toàn quốc, bởi chúng tôi tin rằng doanh nghiệp không chỉ tạo ra các giá trị kinh tế mà còn phải làm tốt trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn đến xã hội", đại diện nhãn hàng Dr.Papie khẳng định.

Gần 1 thập kỷ xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dược phẩm Starmed luôn bền bỉ trong công cuộc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em đặc biệt là trẻ sơ sinh. Với nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao, được cấp bằng sáng chế độc quyền, Tập đoàn Dược Phẩm Starmed đã nhận được sự đồng hành và tin yêu của hàng triệu bậc cha mẹ trên cả nước. Cùng với đó, Starmed vẫn đang không ngừng nỗ lực, mở rộng các chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho em nhỏ tại những vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm, dịch vụ y tế tốt hơn.

Thông tin liên hệ:

Website: https://drpapie.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Official.Drpapie