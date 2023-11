DRH Clinic chuyển giao Mezo Pro, giải pháp trẻ hóa - xóa nhăn hàng đầu châu Âu

DRH - Derma Health Center là một trong những đơn vị phòng khám tại Việt Nam tiên phong đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới. Nhờ vậy, phòng khám đã có hơn 150.000 lượt bệnh điều trị thành công, 55% bệnh nhân thoát khỏi nám sạm, mụn, sẹo rỗ, lão hóa…

DRH cải thiện nám biến chứng do điều trị bằng laser kém chất lượng (Ảnh: DRH).

Tiếp tục định hướng mang những công nghệ không xâm lấn hàng đầu thế giới về cho người Việt, CEO Trương Ngọc Huy đã đưa Mezo Pro - giải pháp trẻ hóa xóa nhăn từ Đức về ứng dụng tại phòng khám.

Ngày 20/11, DRH Clinic chuyển giao thành công Mezo Pro (Ảnh: DRH).

Đại diện DRH cho biết, Mezo Pro là một trong số ít các công nghệ làm đẹp da không xâm lấn trên thị trường, không đòi hỏi việc tiêm hoặc cắt da để đưa các dưỡng chất vào bên trong. Công nghệ sử dụng tiêu chuẩn Thermo - Mechanical Action (TMA) để kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp da săn chắc và trẻ trung hơn.

Điều quan trọng là Mezo Pro có độ an toàn cao và không gây tác dụng phụ. Quá trình điều trị cũng đơn giản và nhanh chóng. Thời gian mỗi liệu trình khá ngắn, khoảng 20 đến 30 phút. Sau khi hoàn tất, bệnh nhân có thể trở lại hoạt động bình thường, không cần nghỉ ngơi hay hồi phục. Vì vậy, Mezo Pro hứa hẹn là lựa chọn tin cậy và thoải mái hơn so với các phương pháp khác dành cho nhiều chị em.

Hiệu quả trẻ hóa, xóa nhăn của Mezo Pro sau 3 lần điều trị (Ảnh: DRH).

Đại diện DRH cho hay, với Mezo Pro, sau 3 lần liệu trình, bệnh nhân đã có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của làn da:

- Giảm nếp nhăn trên khuôn mặt và cổ, giúp da trở nên mềm mại và mịn màng hơn.

- Cải thiện sẹo rỗ trên da, loại bỏ các tế bào chết và tăng cường quá trình tái tạo tế bào mới, lấp đầy sẹo rỗ.

- Thu nhỏ kích thước lỗ chân lông bằng cách giúp da săn chắc và đàn hồi, từ đó giảm sự mở rộng của lỗ chân lông và làm da mịn màng hơn.

- Giảm sự tích tụ của dầu và tế bào chết trong lỗ chân lông, ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn và làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá.

- Tăng cường dưỡng chất cho da.

Nói về lý do quyết định đưa Mezo Pro về phòng khám, CEO Trương Ngọc Huy chia sẻ: "Hiện nay, ngày càng nhiều bệnh nhân gặp phải các biến chứng nguy hiểm do lựa chọn sai các phương pháp xâm lấn. Do đó, Mezo Pro là công nghệ chúng tôi cần lúc này với những hiệu quả vượt trội và toàn diện. Tôi tin chắc rằng, đây là phương pháp giúp người Việt nhanh chóng lấy lại làn da khỏe đẹp mà không cần phải lo sợ biến chứng".

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 0287 102 35 67

Địa chỉ: số 7, đường số 1, khu dân cư Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM.