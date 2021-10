Đi tìm biện pháp xoa dịu cơn đau xương khớp kéo dài

Dân trí Bệnh xương khớp gây ra những cơn đau đớn khó chịu, đòi hỏi phải có những biện pháp giảm đau hiệu quả để cải thiện cuộc sống.

Những cơn đau, mỏi là biểu hiện rõ rệt của bệnh xương khớp

Theo thống kê, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ mắc bệnh xương khớp cao nhất thế giới. Bệnh xương khớp bao gồm thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thoái hóa khớp gối, viêm quanh khớp vai, hội chứng ống cổ tay… Những vấn đề này cũng dần phổ biến ở người trẻ tuổi. Các bệnh lý này gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt và công việc hàng ngày, cũng như làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Theo đó, những triệu chứng về xương khớp mà bệnh nhân gặp phải có thể kể đến như: đau lưng, đau cổ, đau vai, đau khớp gối, khớp háng, đau khớp ngón tay, ngón chân,… Các triệu chứng này rất dễ nhận biết, tuy nhiên người bệnh cần đi khám và lắng nghe ý kiến của bác sĩ thì mới biết chính xác được tình trạng của mình.

Bệnh nhân có thể gặp nhiều triệu chứng với các vấn đề xương khớp.

Các vấn đề về xương khớp thường có triệu chứng chung là đau, có người đau âm ỉ kéo dài, có người đau một thời gian rồi hết nhưng sau đó sẽ bị lại, có người sẽ đau hơn khi thời tiết chuyển mùa. Những cơn đau từ các vấn đề xương khớp này đều khiến người bệnh hoạt động khó khăn, hạn chế khả năng vận động, nặng hơn có thể khiến bệnh nhân mất khả năng cử động một phần hoặc toàn thân, thậm chí một số bệnh lý xương khớp có thể gây tàn phế.

Biện pháp mới hỗ trợ cải thiện bệnh xương khớp

Những cơn đau dai dẳng kéo dài khiến rất nhiều người bệnh tìm đến thuốc giảm đau. Các thống kê tại các phòng khám ở Mỹ cho biết, có khoảng 30 - 50% trường hợp tự dùng thuốc giảm đau trước khi đến với thầy thuốc. Nguy cơ tai biến từ thuốc giảm đau là rất cao, riêng paracetamol, mỗi năm có tới 30.000 người dùng phải nhập viện do dùng quá liều. Cần phải hiểu rằng cơn đau chỉ là một biểu hiện của căn bệnh, thuốc giảm đau chỉ có tác dụng triệu chứng, không có tác dụng cải thiện hay chữa trị bệnh xương khớp.

Bệnh nhân có thể sử dụng thiết bị laser mềm (còn gọi là laser cường độ thấp hoặc laser lạnh) để hỗ trợ giảm đau và cải thiện các vấn đề về xương khớp. Nhờ vào sáng chế của các nhà khoa học thuộc Tập đoàn đa quốc gia Good Energies, Erika Carmel Ltd, bệnh nhân đã được tiếp cận với phương pháp laser mềm trong một thiết bị nhỏ gọn điều trị tại nhà, với công suất không thua kém các thiết bị tại bệnh viện - đó chính là B-Cure Laser.

Ray Parlour, cựu tiền vệ đội bóng đá Arsenal hỗ trợ điều trị viêm quanh khớp vai và thoái hóa đốt sống lưng nhờ B-Cure Laser.

Khi B-Cure Laser được chiếu lên bề mặt da, tia laser sẽ xuyên sâu vào mô (khoảng 4cm) và kích thích hoạt động của tế bào, tạo nên các tác động chính: tăng cường sản xuất enzyme chống viêm, giải phóng hormone endorphin giúp giảm đau, đồng thời tăng lưu thông máu. Thiết bị này giúp chấm dứt cơn đau các bệnh lý do thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, tê bì chân tay, đau nhức xương khớp,…

Thiết bị B-Cure Laser đã được sử dụng bởi hơn 250.000 bệnh nhân trên toàn cầu, trở thành sản phẩm được phổ biến rộng rãi tại nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Phần Lan, Ý… Đối với các bệnh nhân, B-Cure Laser trở thành biện pháp xoa dịu cơn đau hiệu quả và hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến xương khớp.

Đặc biệt hơn, B-Cure Laser còn dễ dàng sử dụng tại nhà, còn an toàn cho mọi lứa tuổi, không cần đến kính bảo vệ nhờ thiết kế không dây và kích thước nhỏ gọn. Chính vì thế, người bệnh có thể sử dụng B-Cure Laser để giảm cơn đau nhức tại nhà.

Anh Hoàng Đình Tuấn (46 tuổi), bị thoát vị đĩa đệm hơn 5 năm, sau một tháng chiếu laser mềm bằng máy B-Cure Laser, cảm giác đau đớn đã giảm hẳn.

Tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân bị bệnh xương khớp mạn tính đã đỡ cảm giác đau mỏi nhờ sử dụng B-Cure Laser. Anh Hoàng Đình Tuấn (46 tuổi) sinh sống tại Hà Nội cho biết: "Cách đây 5 năm, tôi bị thoát vị đĩa đệm do chấn thương khi chơi tennis. Đĩa đệm của tôi cũng có dấu hiệu thoái hóa do tuổi tác và ngồi làm việc nhiều. Khi trở trời, tôi bị co cơ, phải dùng thuốc giảm đau. Sau một tháng sử dụng B-Cure Laser, tôi đã bị thuyết phục, tôi thấy giảm đau dần. Hiện tôi sử dụng được 3 tháng và cơn đau gần như biến mất hoàn toàn. Giờ tôi có thể vận động thoải mái và chạy bộ nhẹ nhàng.

Ngoài ra, để phòng ngừa và điều trị các vấn đề về xương khớp hiệu quả, người bệnh cần chú trọng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động hợp lý: Chú ý các hoạt động bê đồ nặng, ngồi thẳng lưng, không hút thuốc, không để béo phì, thừa cân, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể,…

Có thể thấy, các vấn đề về xương khớp xảy ra phổ biến đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và y học ngày nay, người bệnh có thể sử dụng nhiều biện pháp giảm đau, hỗ trợ cải thiện như công nghệ laser mềm với B-Cure Laser, đồng thời kết hợp với lối sống, sinh hoạt và làm việc hợp lý để đẩy lùi các vấn đề xương khớp.

Cùng tìm hiểu thêm về thiết bị cầm tay B-Cure Laser tại: http://bcurelaser.com.vn.

Trường Thịnh