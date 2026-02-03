DHA Nature’s Way đạt hai giải thưởng từ chuyên gia và người tiêu dùng

Webtretho Awards là giải thưởng thường niên quy tụ sự tham gia bình chọn của người tiêu dùng Việt cùng ý kiến thẩm định từ các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe - dinh dưỡng dựa trên các tiêu chí về chất lượng - an toàn - phù hợp cho gia đình Việt.

Trong nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ, Nature’s Way (thương hiệu thuộc tập đoàn Pharmacare - Úc) có 2 đại diện được xướng tên ở những hạng mục quan trọng.

Trong đó, Nature’s Way Kids Smart Drops DHA đạt giải thưởng “Chuyên gia tin chọn” và Nature’s Way Kids Smart Bursts DHA 300mg Triple Strength dẫn đầu hạng mục “Thực phẩm bổ sung cho bé” thuộc giải thưởng “Lựa chọn hàng đầu của gia đình”.

Ông Trần Nhân Trung (bên phải) - Giám đốc Pharmacare Việt Nam đại diện nhận giải thưởng của các sản phẩm Nature’s Way (Ảnh: Nature’s Way).

Hai sản phẩm được xướng tên - Sự ghi nhận chất lượng sản phẩm Nature’s Way

Ở hạng mục “Chuyên gia tin chọn”, Kids Smart Drops DHA được lựa chọn dựa trên quá trình đánh giá độc lập của chuyên gia chăm sóc sức khỏe, với các tiêu chí như độ an toàn, hiệu quả và tính phù hợp trong thực hành tư vấn dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, Kids Smart Drops DHA là sản phẩm phù hợp với trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển não bộ, thị lực và hệ thần kinh. Mỗi 1ml Drops DHA cung cấp 200,5mg DHA và 42mg EPA (xấp xỉ với tỷ lệ vàng 5:1), thiết kế dạng nhỏ giọt giúp thuận tiện khi sử dụng.

Bên cạnh đó, sản phẩm được sản xuất từ nguồn dầu thân cá tinh khiết, giữ trọn vị nguyên bản tự nhiên, giúp đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng lâu dài.

Kids Smart Drops DHA đạt giải thưởng “Chuyên gia tin chọn” (Ảnh: Nature’s Way).

Ở nhóm giải thưởng dựa trên bình chọn cộng đồng, Kids Smart Bursts DHA 300mg Triple Strength được xướng tên ở vị trí dẫn đầu hạng mục “Thực phẩm bổ sung cho bé” thuộc giải thưởng “Lựa chọn hàng đầu của gia đình”. Đây là kết quả của quá trình bình chọn dựa trên mức độ hài lòng, niềm tin và thói quen sử dụng lâu dài của các gia đình Việt.

Sản phẩm nổi bật với hàm lượng DHA cao 300mg/viên, chiết xuất từ dầu thân cá cao cấp từ vùng biển sạch, được kiểm định không chứa kim loại nặng và thủy ngân. Sản phẩm ứng dụng công nghệ thanh lọc r-TG giúp tăng khả năng hấp thu, kết hợp viên nang mềm hương cam dễ sử dụng, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu hỗ trợ phát triển trí não và thị lực cho trẻ trong giai đoạn vàng.

DHA 300mg được xướng tên ở giải thưởng “Lựa chọn hàng đầu của gia đình” (Ảnh: Nature’s Way).

Vị thế của Nature’s Way tại Úc và Việt Nam

Nature’s Way là thương hiệu có lịch sử phát triển nhiều thập kỷ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và gia đình tại Úc, với hệ sinh thái sản phẩm phong phú, quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn cao và sự tin chọn bền bỉ của các gia đình tại thị trường bản địa.

Theo thống kê từ Circana tại các siêu thị và nhà thuốc tại Úc, tính đến ngày 15/6/2025, Nature’s Way là thương hiệu DHA dầu cá dành cho trẻ em số 1 tại Úc, chiếm 78% thị phần.

Tính đến ngày 2/11/2025, Nature’s Way còn chiếm giữ nhiều vị trí số 1 trong các hạng mục về sản phẩm bổ sung Calci cho trẻ em với 54,8% thị phần, sản phẩm bổ sung vitamin C cho trẻ em với 82,4% thị phần và sản phẩm bổ sung sắt cho trẻ em với 63,2% thị phần.

Tại Việt Nam, các sản phẩm của Nature’s Way, nhất là dòng DHA cho trẻ em, đã xây dựng được chỗ đứng trong nhiều năm qua. Việc liên tiếp nhận được các giải thưởng trong nước được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phù hợp của sản phẩm với nhu cầu và kỳ vọng ngày càng cao của phụ huynh Việt trong việc chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Tháng 11/2025, Pharmacare - Tập đoàn sở hữu thương hiệu Nature’s Way - đã tổ chức chuyến thăm nhà máy tại Úc, thể hiện sự đánh giá cao đối tác tại thị trường Việt Nam và định hướng hợp tác lâu dài (Ảnh: Nature’s Way).

Ở góc độ thị trường, giải thưởng như Webtretho Awards không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh thương hiệu, mà còn đóng vai trò như một “thước đo niềm tin” giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn sản phẩm cho gia đình.

Với Nature’s Way, việc được vinh danh đồng thời bởi chuyên gia và cộng đồng người dùng cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên khoa học, an toàn và tính ứng dụng thực tiễn đang đi đúng hướng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, giải thưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố uy tín của Nature’s Way trên thị trường Việt Nam, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng tích cực cho thương hiệu trong thời gian tới.

Thông tin về đơn vị phân phối sản phẩm Nature’s Way chính hãng tại Việt Nam:

Công ty Cổ phần Master Bee

https://natureswayvietnam.vn/

Fanpage: Nature’s Way Việt Nam

Điện thoại: 1900.636911 - (024) 7303.3911