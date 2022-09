Đau nhức xương khớp ở người trung niên và cách khắc phục

Bị cơn đau nhức xương khớp hành hạ nhiều năm liền

Khi vừa bước sang tuổi 60, bà Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) phải đối mặt với căn bệnh thoái hóa và viêm đa khớp. Những cơn đau nhức khiến bà Hòa chỉ có thể nằm ngủ ở một tư thế, cả đêm không thể cựa mình. Suốt 3 năm bị thoái hóa và viêm đa khớp nặng, bà Hòa không biết bao nhiêu loại thuốc lá, thuốc gia truyền, thuốc Đông y nhưng đều không đem lại kết quả gì khả quan. Nghi ngờ mình bị ung thư xương, bà Hòa đến Bệnh viện K xét nghiệm đến 2 lần, nhưng các bác sĩ kết luận không phải bị ung thư. Nguyên nhân giòn xương là do tuổi tác, thừa cân và đặc biệt là hậu quả của quá trình dài lạm dụng các thuốc giảm đau, chống viêm như Corticoid.

Niềm vui mỗi ngày của người phụ nữ thoát khỏi viêm đa khớp

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Quế (Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội) cũng không phải ngoại lệ, bà chia sẻ đã bị căn bệnh đau nhức xương khớp hành hạ hơn 10 năm nay, phải đi Viện nhiều lần, có lần nằm Viện liên tục tới hơn 3 tháng, được các bác sĩ chăm sóc chu đáo, rồi hút dịch khớp cho thì đỡ hẳn, nhưng sau đó vài tháng lại bị đau tiếp. Bà Quế tìm đủ mọi thông tin, trên mạng, hỏi thăm người quen, nghe thuốc hay sản phẩm nào quảng cáo tốt cho xương khớp thì lại tìm dùng thử, nhưng đều không thấy hiệu quả. Có lần, theo lời mách bảo của mọi người, bà tìm lên tới hẳn Bản của người Dao ở Ba Vì để trị liệu theo liệu pháp và thuốc dân gian của người Dao nhưng vẫn không có tác dụng.

Bà Hòa và bà Quế đã tìm ra giải pháp giúp khắc phục tình trạng đau xương khớp.

Khi đã xác định sống chung với căn bệnh đau nhức xương khớp cả đời thì bà Quế hay bà Hòa đều may mắn tìm ra giải pháp hỗ trợ, tránh được những đau đớn khi mắc căn bệnh này.

Hai bà tuân thủ uống thuốc được bác sĩ kê đơn và chịu khó tập các bài thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày, đồng thời bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu canxi như trứng, sữa… Là những người cẩn thận, nên mọi nhắc nhở từ bác sĩ đều thực hiện rất tốt. Đồng thời sử dụng thêm sản phẩm Viên khớp GHV Bone của Viện Hàn lâm có thể giúp tái tạo, phục hồi và bảo vệ khớp một cách an toàn và hiệu quả.

Bà Hòa vẫn kiên trì sử dụng sản phẩm viên khớp GHV Bone.

Từ hơn 5 năm nay, so với những ngày còn bị căn bệnh viêm khớp hành hạ thì mỗi ngày là một ngày vui của bà Hòa. Bà Hòa tâm sự "Tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt. Từ chỗ không đi lại được, tôi có thể đi chợ, lên xuống cầu thang sau một thời gian sử dụng Viên khớp GHV Bone. Bây giờ tôi vẫn với liều duy trì uống GHV Bone 2 viên/ngày để nuôi dưỡng sụn khớp".

Sau 10 năm đau nhức khớp, tôi đã có thể chơi thể thao

Đối với bà Quế, vui vẻ vì tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt: "Tôi kiên trì thực hiện liệu trình uống Viên khớp GHV Bone tới nay đã hơn 6 năm rồi. Từ đó tới nay, lịch trình hàng ngày tôi leo sân thượng tầng 5 nhà con gái và tầng 3 nhà mình để trồng rau, nuôi gà, chăm sóc mảnh vườn hơn 100m2 trên mảnh đất ở khu đô thị Cầu Bươu, đưa đón cháu đi học và tắm rửa cho chúng nó, đặc biệt là đánh cầu lông thường xuyên. Con dâu thấy tôi làm việc còn hỏi mẹ lấy đâu ra nhiều sức, nhiều năng lượng thế" - bà Quế vui vẻ nói tiếp - "Đấy là lý do vì sao tôi yêu sản phẩm Viên khớp GHV Bone thực sự như thế!".

Cơ chế tác dụng của Bột đạm thủy phân trong Viên khớp GHV Bone.

Sẵn sàng chia sẻ giải pháp giúp khắc phục đau xương khớp

Bà Hòa cũng tìm được nhiều niềm vui khi quyết định giới thiệu sản phẩm Viên khớp GHV Bone đến những người đồng bệnh. Bà Hòa chia sẻ "Qua truyền hình, báo chí có nhiều người gọi điện cho tôi qua số ĐT 0985.089.218 để hỏi thăm về Viên khớp GHV Bone. Thậm chí, có những người còn lặn lội hàng trăm cây số đến để gặp trực tiếp tôi xem có phải thật hay không. Tôi vừa tư vấn vừa kết nối để họ có thể mua được Viên khớp GHV Bone từ nhà sản xuất, tránh mua phải hàng giả trên thị trường. Vui nhất là sau một thời gian nhiều người gọi điện thoại để cảm ơn và chia sẻ niềm vui thoát khỏi căn bệnh đau xương khớp…".

Bà Quế đã kiên trì sử dụng sản phẩm viên khớp GHV Bone hơn 6 năm.

Trải qua mấy năm ròng đau nhức xương khớp như vậy, khi trở lại bình thường, bà Quế càng thấy quý trọng sức khỏe hơn. Nên mong ước của bà là không ai bị bệnh tật như mình cả, những ai bị căn bệnh đau nhức xương khớp hành hạ thì cũng sẽ may mắn tìm được giải pháp hỗ trợ để hết đau xương khớp như mình. Bà càng tin và yêu sản phẩm Viên khớp GHV Bone này hơn khi tìm hiểu kỹ và biết đây là sản phẩm HÀNG ĐẦU ứng dụng BỘT ĐẠM THỦY PHÂN, là sản phẩm thủy phân của một số loài sinh vật biển, có chứa đủ 17 loại acid amin cần thiết cho quá trình tái tạo mô sụn, giúp dự phòng và hỗ trợ hiệu quả các bệnh về xương khớp, duy trì và bảo vệ sụn khớp, tăng tiết dịch khớp, hỗ trợ giảm triệu chứng đau do viêm khớp, thoái hóa khớp,… tuyệt đối an toàn, không phải sản phẩm giải quyết tình thế mà là sản phẩm giúp hỗ trợ giải quyết tận gốc của bệnh.

Với tất cả cái tâm của mình và sự thấu hiểu nỗi khổ của những người bị mất đi sức lao động, chất lượng cuộc sống và bao sự phiền toái khác vì chứng đau nhức khớp, bà Quế sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bạn đọc gần xa để cùng nhau "hết đau xương khớp" qua số điện thoại 0979 490 697.

Để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm cũng như tư vấn về sức khỏe xương khớp, bạn đọc vui lòng gọi tới số điện thoại Tổng đài tư vấn: 1800 6808 (miễn cước)/ Hotline 096 268 6808, website: https://bone.vn.