Cuộc đua ngành làm đẹp nóng lên với thành phần góp phần hỗ trợ ngăn ung thư

Tìm kiếm "thành phần đắt giá" trở thành cuộc chạy đua toàn cầu

Thị trường làm đẹp, bảo vệ sức khỏe đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ với sự gia nhập của nhiều thương hiệu lớn nhỏ, đến từ nhiều khu vực trên thế giới.

Trong vài năm gần đây, để tăng sức cạnh tranh, nhiều ông lớn đã bước vào cuộc chạy đua ngầm về R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm). Nhiều thành phần quý giá và đắt đỏ như Fucoidan giúp góp phần hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, tế bào gốc giúp trẻ hóa toàn diện... đã được nghiên cứu và bổ sung vào các sản phẩm nhằm tạo thêm ưu thế cho các thương hiệu.

Tốc độ tăng trưởng rất tiềm năng của thị trường collagen toàn cầu.

Xu hướng này được các chuyên gia kinh tế dự đoán là mảnh đất màu mỡ trong tương lai.

Theo báo cáo của Precedence Research, quy mô thị trường collagen có khả năng tăng trưởng khoảng 8,9%, đạt khoảng 23 tỷ USD trong thập kỷ tới. Trong khi đó thị trường placenta (chiết xuất nhau thai) còn được cho là sẽ phát triển ấn tượng hơn với CAGR 12% trong giai đoạn 2023 - 2032. Châu Á là một trong những thị trường sôi động nhất trên thế giới, với các tên tuổi lớn đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, ...

Trong số các quốc gia mạnh về ngành hàng này, Nhật Bản thuộc top đầu. Thương hiệu "Made in Japan" có uy tín với người dùng không chỉ ở chất lượng sản phẩm, bí quyết duy trì sức khỏe của người dân khi Nhật Bản tới nay vẫn giữ những kỷ lục về tuổi thọ và chất lượng sức khỏe con người; mà đặc biệt còn ở khả năng R&D chuyên sâu.

Nhiều thương hiệu thực phẩm làm đẹp của Nhật Bản đã nghiên cứu phát triển thành công công thức bổ sung những thành phần bảo vệ sức khỏe ưu việt, đắt đỏ vào sản phẩm của mình.

Mới đây, một công ty hàng đầu trong ngành tại xứ sở Phù Tang đã nghiên cứu thành công hai công thức đột phá, kết hợp thành phần góp phần hỗ trợ phòng chống ung thư Fucoidan và thành phần tế bào gốc giúp trẻ hóa tuổi sinh học vào các sản phẩm làm đẹp dạng uống.

Thương hiệu này hiện đã có nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Khi người dùng tìm kiếm thành phần hiếm, các thương hiệu ráo riết chạy đua

Nhu cầu và hiểu biết của khách hàng tăng cao là động lực thúc đẩy các thương hiệu tung ra cải tiến mới.

Tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam cao. Fucoidan của Nhật được mệnh danh là "vaccine tự nhiên", góp phần hỗ trợ ngăn ngừa ung thư với ba cơ chế bảo vệ cơ thể: tiêu diệt; bao vây tế bào ung thư; tăng cường miễn dịch để các tế bào trong cơ thể không bị suy kiệt, có thể chống chọi với ung thư.

Fucoidan được chứng minh tạo nên "cái chết tự nhiên" của tế bào ung thư (Ảnh: 82X).

Ngoài Fucoidan, tế bào gốc cũng là một thành phần đắt giá khác được người dùng đón nhận vì khả năng trẻ hóa tuổi sinh học tuyệt vời của chúng. Nhiều công ty thực phẩm và mỹ phẩm tại Mỹ, Nhật, Pháp... đã bắt đầu bổ sung thành phần này trong các sản phẩm trẻ hóa và phục hồi lão hóa của mình.

Cũng trong xu hướng toàn cầu, người dùng Việt Nam đang rất quan tâm đến những sản phẩm có hai thành phần đắt giá này để vừa làm đẹp, vừa bảo vệ sức khỏe.

Lợi thế của doanh nghiệp khi sớm nắm được sản phẩm tiên phong

Theo đánh giá của MMR, tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của thị trường tế bào gốc toàn cầu đang là 9,6%, ước tính đạt 521 triệu USD vào năm 2029. Trong khi đó, CAGR của thị trường Fucoidan là hơn 8% - một con số rất tiềm năng cho các công ty có ý định gia nhập ngành.

Thời gian gần đây, thị trường nước uống làm đẹp Việt Nam có thêm thương hiệu nước collagen và placenta của Nhật Bản, hai sản phẩm mới có chứa Fucoidan và tế bào gốc hoa hồng Damask.

Sản phẩm nước placenta chứa Fucoidan mới được tung ra (Nguồn: 82X).

Fucoidan mà thương hiệu này lựa chọn có nguồn gốc từ tảo Mozuku tại vùng biển Okinawa, nơi nổi tiếng với tuổi thọ trung bình cao nhất Nhật Bản. Tảo Mozuku cũng là loại tảo nâu có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong 1.500 loại tảo được tìm thấy hiện nay.

Trong khi đó, tế bào gốc cũng được lựa chọn từ hoa hồng Hungary, một giống hoa hồng cổ với lợi thế về sức sống bền bỉ và khả năng tái tạo tế bào.

Các dòng sản phẩm mới của 82X được đón nhận tại thị trường Châu Á và 1 số quốc gia Bắc Mỹ, châu Âu như Mỹ, Anh, …

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 82X The Pink Collagen có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 836/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 2/4/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Placenta 82X 450000 Classic có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3469/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 28/10/2020.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Placenta 82X 450000 Sakura Premium có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3470/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 28/10/2020.

Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.