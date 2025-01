Cùng LineaBon chung tay hỗ trợ em bé sinh non

Mỗi lượt đăng tải video hiệu ứng kèm bài đăng với hashtag (từ khóa): LineaBonD3K2 và D3K2caolon trên các nền tảng mạng xã hội sẽ đóng góp 20.000 đồng vào quỹ "Vì trẻ sinh non".

Nâng cao nhận thức, giảm nguy cơ sinh non

Sinh non là sinh trước 37 tuần tuổi thai. Sinh non là nguyên nhân mắc bệnh, tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh. Hậu quả lâu dài của trẻ sinh non là chậm phát triển thể chất và trí não, giảm khả năng học tập và làm việc sau này.

Theo thống kê đến tháng 11/2021 của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non hay cứ 10 trẻ ra đời thì có 1 trẻ sinh non. Hiện tại, sinh non trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ sinh non khoảng 7%, mỗi năm có khoảng 100.000 - 110.000 trẻ chào đời non tháng và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh.

Theo thống kê của UNICEF, cứ 10 trẻ ra đời thì có 1 trẻ sinh non (Ảnh: Freepik).

Theo Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, ngày Thế giới vì Trẻ sinh non vào ngày 17/11 hàng năm được khởi xướng bởi Tổ chức phi lợi nhuận European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) và các tổ chức cha mẹ châu Âu đối tác vào năm 2008, từ đó đến nay có hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam đã cùng nhau tham gia với các hoạt động, sự kiện đặc biệt và cam kết hành động để giúp giải quyết vấn đề sinh non, cải thiện tình hình của trẻ sinh non và gia đình của họ.

Việc nuôi dưỡng các bé sinh non là hành trình dài và khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và những nỗ lực trên lằn ranh sinh - tử của chính em bé và đội ngũ y, bác sĩ cùng gia đình. Vì vậy dự phòng giảm nguy cơ sinh non thực sự cần thiết và cần được ưu tiên trong các chiến lược về chăm sóc sức khỏe con người.

Đồng hành cùng các em bé sinh non bằng chương trình "Có D3K2 bé tương lai cao lớn"

Với mục đích sẻ chia những khó khăn, rủi ro với các trẻ sinh non và gia đình, nằm trong chuỗi sự kiện tri ân nhân dịp sinh nhật 5 năm, LineaBon phát động hoạt động gây quỹ mang tên "Có D3K2 bé tương lai cao lớn". Mỗi lượt đăng tải video hiệu ứng kèm bài đăng với hashtag LineaBonD3K2 và D3K2caolon trên các nền tảng mạng xã hội sẽ đóng góp 20.000 đồng vào quỹ "Vì trẻ sinh non".

Toàn bộ số tiền sẽ được gửi tới khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ để hỗ trợ dinh dưỡng, thiết bị y tế và các dịch vụ chăm sóc cho trẻ sinh non tại khoa, mang đến cơ hội sống và tương lai phát triển tốt hơn cho các em.

LineaBon mong rằng hiệu ứng "Có D3K2 bé tương lai cao lớn" sẽ bắc nên một nhịp cầu để hàng triệu phụ huynh cùng hành động, chung tay giúp đỡ em bé sinh non trên toàn quốc. Bởi LineaBon tin rằng doanh nghiệp không chỉ tạo ra các giá trị kinh tế mà còn phải làm tốt trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn đến xã hội.

LineaBon không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng các chương trình thiện nguyện.

Hơn 5 năm xây dựng và phát triển, LineaBon cho biết nhãn hàng luôn bền bỉ trong công cuộc chăm sóc sức khỏe, tầm vóc cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

"Với ưu thế về chất lượng cũng như sự an toàn của sản phẩm như độ tinh khiết cao, được sản xuất bởi Gnossis by Lesaffre - Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lên men và vi sinh vật với 170 năm kinh nghiệm, LineaBon nhận được sự đồng hành và tin yêu của hàng triệu ba mẹ trên cả nước. Cùng với đó, LineaBon vẫn đang không ngừng nỗ lực, mở rộng các chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho em nhỏ khó khăn có cơ hội tiếp cận với những sản phẩm, dịch vụ y tế tốt hơn", ông Nguyễn Hải Linh, đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LineaBon K2 + D3 có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1254/2024/XNQC-ATTP, 1256/2024/XNQC-ATTP, 692/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp năm 2022, 2024. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.