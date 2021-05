Cùng An Thần Đan nâng niu giấc ngủ của bạn

Dân trí Giấc ngủ không chỉ đơn thuần là một trạng thái của con người, nó còn là "bài thuốc" giữ cho tinh thần chúng ta luôn sảng khoái. Cơ thể tràn đầy năng lượng, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc không phải ai cũng biết

Năng lượng để bắt đầu ngày mới của mỗi người đều được xuất phát từ thể trạng khỏe mạnh và một giấc ngủ ngon. Theo nghiên cứu, người trường thành cần ngủ 6 - 8 tiếng 1 ngày. Trong khi đó, thời gian ngủ của trẻ em và thanh thiếu niên sẽ nhiều hơn là 10 - 12 tiếng. Chất lượng của giấc ngủ được đánh giá cao khi chúng ta ngủ sâu giấc và không bị giật mình tỉnh giấc quá nhiều lần. Một giấc ngủ liền mạch và sâu sẽ cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe và giúp ích cải thiện các bệnh lý khác của cơ thể.

Việc ngủ đủ giấc sẽ giúp tái tạo làn da mịn màng hơn qua đêm, tạo chất xúc tác cho sức khỏe và tạo nên một cơ thể khỏe mạnh để làm việc năng suất, hiệu quả, tích cực và cống hiến nhiều hơn. Bên cạnh đó, giấc ngủ sẽ giúp phát triển cả về chiều cao, thể lực và trí lực, nhất là ở trẻ em.

Việc hình thành một thói quen ngủ nghỉ đúng thời gian là điều hết sức quan trọng nhằm cải thiện sức khỏe bản thân

Sau khoảng thời gian dài vận động, làm việc cả ngày, chúng ta cần có quãng nghỉ để điều hòa lại mọi bộ phận của cơ thể. Chúng ta cần ngủ đủ giấc và đúng giờ kèm theo sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học. Sở dĩ đồng hồ sinh học của con người cần hợp lý thì mới có sức khỏe, năng lượng tốt. Không chỉ có vậy, ngủ đủ giấc còn giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng ghi nhớ, giảm nguy cơ mắc đái tháo đường, hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn và tăng cường tuổi thọ. Kèm theo đó còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đường hô hấp….

Quan trọng hơn, đối với những người thường xuyên phải lái xe, việc ngủ đủ giấc còn giúp hạn chế tai nạn giao thông. Theo thống kê tại Mỹ, hàng năm có ít nhất 100.000 vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc do tài xế trong trạng thái buồn ngủ, ngủ gật hoặc mệt mỏi. Thiếu ngủ khiến các lái xe mất tập trung, phản xạ không còn được nhanh nhạy và đó chính là lý do khiến các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra.

An Thần Đan hỗ trợ giúp ngủ ngon, sâu giấc

An Thần Đan được bào chế với 16 loại thảo dược quý như: Hà thủ ô đỏ chế, Thái tử sâm, Bạch linh, Toan táo nhân sao, Bình vôi, Lạc tiên… Đây đều là những loại thảo dược có công dụng hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ ở mọi lứa tuổi. An Thần Đan đã được ra đời với sứ mệnh "cứu lấy" những giấc ngủ ngon cho người Việt.

An Thần Đan đặc biệt có nguồn gốc từ thiên nhiên nên an toàn và lành tính với cơ thể. Người dùng có thể yên tâm sử dụng An Thần Đan thường xuyên để duy trì tình trạng giấc ngủ mà không cần lo lắng tới các tác dụng phụ. Sản phẩm cũng đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Sản phẩm TPBVSK An Thần Đan đã được ra đời và trở thành một trong những phương pháp hỗ trợ hiệu quả, làm giảm tình trạng mất ngủ ở mọi lứa tuổi

"Cha đẻ" của sản phẩm này chính là BS. Lữ Đoàn Hoạt Mười - tốt nghiệp Đại học Trung y dược Nam Kinh - Trung Quốc. Hiện đang kiêm nhiệm với vai trò là giảng viên bộ môn Ngoại YHCT - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên cũng dần trở thành xu hướng bởi người tiêu dùng luôn yêu thích và lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược tự nhiên.

Trường Thịnh