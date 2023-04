Công nghệ phục hình răng sứ trên implant DCT sắp có mặt tại Việt Nam

Sự kiện sẽ có sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương - Giám đốc chuyên khoa Cấy ghép implant và Phục hình răng tại Nha khoa Lạc Việt Intech; đại diện của tập đoàn Follow America. Đồng hành cùng chương trình còn có các khách hàng đã từng trải nghiệm công nghệ phục hình răng sứ trên Implant DCT.

Trong sự kiện, bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương (Nha khoa Lạc Việt Intech) sẽ giới thiệu chi tiết về công nghệ DCT và giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Bên cạnh đó, khách mời của chương trình cũng sẽ có những chia sẻ sau khi trải nghiệm công nghệ này.

Ưu điểm của công nghệ phục hình răng sứ trên Implant DCT

Thiết kế trụ phục hình (hay còn gọi là Abutment): theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương, trên phương diện thẩm mỹ mô mềm (thẩm mỹ hồng), một chiếc răng được gọi là đẹp khi lợi vùng cổ răng có một độ phồng nhất định theo chiều trong ngoài, có nhú lợi che kín tam giác đen, đường viền lợi ngang bằng với các răng còn lại và ngang bằng cổ giải phẫu. Tuy nhiên, khi mất răng, lợi sẽ có xu hướng co ngót lại.

"Đối với phương pháp cấy implant phổ thông như hiện nay, việc sử dụng các trụ phục hình (abutment) được sản xuất sẵn theo chân implant khó tạo ra một cổ răng giải phẫu phù hợp với từng bệnh nhân, dẫn tới trụ phục hình không đạt được độ phồng lợi cần thiết", bác sĩ Dương nói.

Abutment được sản xuất cá nhân hóa theo từng bệnh nhân (Ảnh: Nha khoa Lạc Việt Intech).

Bác sĩ Dương cho biết, với công nghệ DCT, Abutment được sản xuất cá nhân hóa theo từng bệnh nhân. Sau khi thu thập dữ liệu lợi và răng bằng công nghệ Scanning Oral, dữ liệu này sẽ được chuyển vào Exocad. Exocad là một phần mềm CAD nha khoa có các chức năng CAD và CAM, có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc chuyển dữ liệu vào phần mềm vào Exocad sẽ giúp tái lập giả định theo không gian ba chiều là chiều trong ngoài, gần xa và chiều trên dưới; từ đó, tạo mô lợi hoàn thiện hơn.

Cá nhân hóa răng sứ trên Implant: bác sĩ Dương chia sẻ, trên phương diện thẩm mỹ trắng (thẩm mỹ răng), thẩm mỹ một chiếc răng được đánh giá dựa trên 2 tiêu chí: hình thể răng và màu sắc răng.

Về màu sắc, các loại răng sứ trên implant hiện nay đã gần như đáp ứng tiêu chí về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên, lại gặp vấn đề về hình thể. Do các trụ phục hình (abutment) bán sẵn trong implant tiêu chuẩn không thể tạo hình được lợi, khiến cho răng sứ trên implant thường có vùng cổ răng nhỏ hơn so với răng thật. Điều này làm cho răng implant nhỏ hơn, ngắn hơn và thường có hình tròn hơn so với giải phẫu.

Ngoài ra, với phương pháp cũ, việc lấy dấu bằng thạch cao có thể sẽ tạo độ sai lệch, gây ra sai lệch khớp cắn, kênh cộm, hoặc tệ hơn khách hàng đi lại nhiều lần mới lắp được răng. Thời gian sử dụng không bền có thể xảy ra tình trạng bong tróc bề mặt răng sứ, sứt mẻ sau thời gian sử dụng.

Răng sứ theo phương pháp cũ (trái) và theo công nghệ DCT (phải) (Ảnh: Nha khoa Lạc Việt Intech).

Trong khi đó, việc ứng dụng DCT răng sứ trên implant có hình dạng giống đúc răng thật: cổ răng theo thiết kế đường viền lợi cá nhân hóa, nên răng sứ có độ phồng, màu sắc trong như màu răng thật.

"Nhờ hình dạng giống đúc răng thật, lại được cắt tiện nguyên khối 3D Pro Multilayer đa lớp: độ trong và độ bền cao, hiệu ứng màu đẹp nên răng sứ được sản xuất bởi DCP hạn chế sứt mẻ", bác sĩ Dương cho hay.

Khả năng chống giắt răng: giắt thức ăn là vấn đề thường gặp đối với phương pháp trồng răng implant tiêu chuẩn hiện nay.

Nguyên nhân giắt thức ăn có thể do răng sứ được chế tác thiếu chuẩn xác, hoặc do yếu điểm cố hữu của trụ abutment chế tác sẵn (bán kèm theo implant): trụ abutment quá bé và không theo hình thể giải phẫu lợi, có thể để lại một khoảng tam giác đen vùng 2 bên kẽ răng, gây giắt thức ăn vào vùng này hoặc để lại một khoảng trống giữa má và lợi phía ngoài, dẫn tới ứ đọng thức ăn tại đây.

Tái tạo đường viền lợi theo 3 chiều không gian (Ảnh: Nha khoa Lạc Việt Intech).

Theo bác sĩ Dương, Implant DCT có thể tạo đường viền lợi giống như giải phẫu ban đầu. Việc gia cố tế bào sinh học tương thích cao bằng công nghệ nano siêu phân tử, nướu lợi sát khít bám chặt vào cổ Abutment tạo ra khoảng liên kết sinh học vững chắc, hạn chế thức ăn và vi khuẩn có cơ hội xâm nhập xuống vùng chân implant.

Vì vậy, Implant DCT có nhiều ưu điểm so với công nghệ phục hình thông thường cả về thiết kế trụ Abutment, thiết kế răng sứ trên Implant. Điều này giúp tạo độ phồng cho lợi, giúp răng thẩm mỹ hơn, hạn chế gặp tình trạng tam giác đen gây giắt thức ăn.

Sự kiện chuyển giao công nghệ phục hình răng sứ trên Implant DCT với tập đoàn Follow America sẽ diễn ra vào ngày 15/4/2023 tại Nha khoa Lạc Việt Intech. Khách hàng có thể tới tham dự sự kiện để gặp gỡ, trao đổi và thăm khám trực tiếp bởi các chuyên gia. Liên hệ số điện thoại: 0961920606 - 1900 64 21 của Nha khoa Lạc Việt Intech để tìm hiểu phương pháp trồng răng implant.

Trường Thịnh