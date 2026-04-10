Công nghệ in 3D, robot tích hợp AI: Bước ngoặt trong phẫu thuật thay khớp

Bước ngoặt trong phẫu thuật thay khớp

Bà Phạm Thị Thoa (73 tuổi, Hà Nội) có tiền sử đau khớp gối hai bên kéo dài hơn 10 năm. Triệu chứng tiến triển tăng dần theo thời gian, đau khi vận động, hạn chế biên độ gập - duỗi khớp và giảm khả năng chịu lực khi đứng, đi lại. Người bệnh đã điều trị tại nhiều cơ sở chuyên khoa, sử dụng thuốc và vật lý trị liệu nhưng hiệu quả không đáng kể.

Trường hợp thứ hai là ông Dean Garry Souter (64 tuổi, quốc tịch Australia) xuất hiện tình trạng đau khớp gối trái sau một chấn thương khi di chuyển đường dốc. Triệu chứng đau tăng dần, tập trung chủ yếu tại khoang ngoài khớp gối và vùng dưới xương bánh chè, kèm theo hạn chế vận động.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội), các bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối với tổn thương sụn khớp lan tỏa, hẹp khe khớp rõ rệt và biến dạng trục chi. Ở giai đoạn này, phương pháp điều trị nội khoa và can thiệp bảo tồn không còn hiệu quả. Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần được chỉ định nhằm loại bỏ bề mặt khớp tổn thương, phục hồi trục chi và cải thiện chức năng vận động.

Trước phẫu thuật, mô hình khớp in 3D của bệnh nhân được ê-kíp bác sĩ thiết kế “may đo” theo dữ liệu giải phẫu của người bệnh (Ảnh: BVCC).

Ê-kíp phẫu thuật gồm GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, ThS.BS Võ Sỹ Quyền Năng và ThS.BS Phan Thanh Tùng - Trung tâm Cơ xương khớp và Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Vinmec Times City.

Các chuyên gia đã thực hiện thay khớp gối cho hai bệnh nhân với giải pháp ưu việt hàng đầu: Phối hợp công nghệ in 3D cá thể hóa và hệ thống robot CORI hiện đại của Mỹ, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, trước phẫu thuật, dữ liệu giải phẫu khớp của từng bệnh nhân được xử lý để lập mô hình 3D, giúp đánh giá chính xác mức độ tổn thương, xác định trục cơ học chi dưới và xây dựng kế hoạch cắt xương phù hợp. Trong quá trình phẫu thuật, hệ thống robot CORI hỗ trợ định vị và thực hiện các lát cắt xương theo kế hoạch đã thiết lập, đồng thời cung cấp dữ liệu thời gian thực về cân bằng khớp và biên độ vận động.

“Việc kết hợp dữ liệu mô phỏng trước mổ với hệ thống robot trong mổ cho phép chúng tôi kiểm soát chính xác vị trí cắt xương và đặt khớp nhân tạo, tối ưu trục chi và độ cân bằng khớp”, ThS.BS Võ Sỹ Quyền Năng - thành viên ê-kíp phẫu thuật - cho biết.

Robot CORI ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI từ Mỹ đồng hành cùng ê-kíp bác sĩ trong quá trình phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Hệ thống robot có độ chính xác cao với sai số dưới 1mm, góp phần giảm thiểu nguy cơ sai lệch vị trí khớp, hạn chế tổn thương mô mềm, giảm đau, biến chứng và tạo điều kiện cho bệnh nhân phục hồi sớm.

Sau phẫu thuật, cả hai bệnh nhân được triển khai chương trình phục hồi chức năng sớm với sự phối hợp của đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy khớp gối của hai bệnh nhân được phục hồi trục cơ học, cải thiện chức năng gập - duỗi và giảm rõ rệt triệu chứng đau, tạo tiền đề cho quá trình phục hồi vận động và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Vinmec thiết lập chuẩn mực mới trong phẫu thuật thay khớp

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cho biết: “Trong nhiều năm qua, Vinmec đã triển khai thường quy công nghệ in 3D dẫn đường phẫu thuật thay khớp gối, đảm bảo tính cá thể hóa cho từng người bệnh. Không dừng lại ở việc ứng dụng từng công nghệ đơn lẻ, từ năm 2026, Vinmec đầu tư thêm hệ thống robot phối hợp cùng công nghệ in 3D. Sự kết hợp này cho phép chúng tôi đồng thời đạt được hai mục tiêu cốt lõi: Cá thể hóa tối đa cho từng bệnh nhân và nâng độ chính xác kỹ thuật”.

Đối với phẫu thuật thay khớp gối, sai số dù rất nhỏ trong quá trình cắt xương hoặc đặt khớp nhân tạo cũng có thể ảnh hưởng đến trục chi, độ cân bằng khớp và tuổi thọ của khớp về lâu dài. Do đó, việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ nhằm kiểm soát chính xác từng bước phẫu thuật ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong thực hành lâm sàng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tập luyện theo chương trình phục hồi chức năng bài bản (Ảnh: BVCC).

Ứng dụng đồng thời hai công nghệ cũng góp phần tối ưu hóa quá trình điều trị. Phẫu thuật ít xâm lấn hơn giúp giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian nằm viện, tối ưu chi phí điều trị.

Các công nghệ y học tiên tiến được triển khai ngay trong nước không chỉ mở rộng lựa chọn điều trị, mà còn thay đổi đáng kể hành trình chăm sóc sức khỏe của người dân. Giờ đây, bệnh nhân có thể tiếp cận các giải pháp điều trị đạt chuẩn quốc tế ngay tại nơi cư trú, trong môi trường quen thuộc, với sự đồng hành của gia đình và hệ thống chăm sóc liên tục trước, trong và sau điều trị.

Ông Dean Garry Souter nhanh chóng đi lại vững vàng, khả năng vận động cải thiện rõ rệt sau 2 tuần phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Sự hiện diện của hàng loạt công nghệ cao tại Vinmec, tương đương với các trung tâm y khoa phát triển trên thế giới, cũng góp phần gia tăng niềm tin của người bệnh không chỉ trong nước, mà cả cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam và khách du lịch. Khi chất lượng chuyên môn và công nghệ được đảm bảo, quyết định điều trị không còn bị chi phối bởi yếu tố địa lý, mà dựa trên hiệu quả và tính an toàn.

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới y học chính xác, việc làm chủ và ứng dụng hiệu quả các công nghệ cao như in 3D và robot tại Vinmec cũng góp phần định hình vị thế mới của y học Việt Nam trên bản đồ quốc tế.