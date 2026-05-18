Công nghệ giúp người trẻ an tâm đồng hành cùng sức khỏe cha mẹ mỗi ngày

Nỗi lo giấu kín sau cánh cửa gia đình

Tăng huyết áp và các bệnh mạn tính thường đòi hỏi sự theo dõi khắt khe mỗi ngày. Với người bệnh, việc duy trì thói quen uống thuốc và đo chỉ số đôi khi giống như một "cuộc marathon" đầy áp lực. Tuy nhiên, tâm lý chung của người cao tuổi là ngại làm phiền con cái, thường âm thầm chịu đựng những bất thường của cơ thể vì sợ gây lo lắng hoặc tốn kém.

Ở chiều ngược lại, những người con sống xa nhà hoặc bận rộn lại luôn mang trong mình sự bất an. Họ lo sợ cha mẹ quên uống thuốc, hay ám ảnh bởi những tình huống nguy hiểm (như đột quỵ, vấp ngã) có thể xảy ra khi cha mẹ ở nhà một mình mà không ai hay biết để ứng cứu trong "giờ vàng". Những cuộc gọi hỏi thăm đôi khi chỉ dừng lại ở cảm nhận chung chung, thiếu đi sự ghi nhận đầy đủ về các chỉ số y tế quan trọng.

Công nghệ "gỡ rối" nỗi niềm người làm con

Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI (thành viên OSP Group) ra mắt Kolia - nền tảng chăm sóc sức khỏe số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì chỉ là một phần mềm y tế khô khan, Kolia định vị mình là người đồng hành, mang sứ mệnh "Nối trọn vòng tay chăm sóc" giữa người bệnh và gia đình.

Thông qua ứng dụng, những người con ở xa có thể trực tiếp theo dõi các thông tin sức khỏe, chỉ số huyết áp của cha mẹ được cập nhật liên tục. Rào cản công nghệ đối với người cao tuổi cũng được xóa bỏ nhờ lớp AI thông minh, cho phép số hóa dữ liệu đơn giản chỉ bằng thao tác chụp ảnh màn hình máy đo huyết áp hoặc chụp đơn thuốc.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

"Điểm tựa an tâm" lớn nhất mà Kolia mang lại cho các gia đình chính là tính năng hỗ trợ khẩn cấp. Khi người bệnh có chỉ số sức khỏe vượt ngưỡng cần chú ý, hệ thống lập tức gửi cảnh báo đa kênh (qua Zalo, Push notification, SMS) kèm định vị GPS trực tiếp đến thiết bị của người thân. Gia đình nhờ đó có thể chủ động hỗ trợ đúng lúc, thay vì chỉ biết chuyện khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt ngày 15/5 tại Hà Nội, ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc OSP Group chia sẻ: “Chúng tôi không xây dựng Kolia để thay bác sĩ. Kolia được tạo ra để đồng hành cùng người dùng trong những việc rất đời thường: nhớ đo huyết áp, uống thuốc đúng hướng dẫn, theo dõi thay đổi của cơ thể và kết nối với người thân. Khi mỗi người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày, gia đình cũng yên tâm hơn và bác sĩ có thêm dữ liệu tham khảo khi cần”.

Được phát triển với bề dày 18 năm kinh nghiệm từ OSP Group, Kolia hiện đang triển khai chương trình tặng gói trải nghiệm Kolia Care 6 tháng cho những người dùng đăng ký sớm, nhằm lan tỏa thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ OSP phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Kolia).

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, đôi khi chữ hiếu không thể đo bằng việc luôn có mặt ở bên cạnh mỗi phút giây. Chữ hiếu ngày nay còn là việc mỗi người con biết mượn sức mạnh của công nghệ để trao đi sự quan tâm đúng lúc, thiết thực và bảo vệ những người thân yêu từ xa một cách trọn vẹn nhất.