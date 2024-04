Công dụng của Immune Gamma trong hỗ trợ cải thiện triệu chứng của viêm đại tràng

Ngày nay, Immune Gamma được ứng dụng trong các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.

Immune Gamma là gì?

Immune Gamma (Ảnh: IMC).

Immune Gamma là chế phẩm điều biến miễn dịch tự nhiên - phát minh mới của Công nghệ sinh học Hoa Kỳ. Immune Gamma chiết tách từ thành vách vi khuẩn Lactobacillus fermentum bằng hỗn dịch Enzyme đặc hiệu để phân tách tế bào vi khuẩn thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ có cấu tạo gần giống với niêm mạc đại tràng.

Công dụng của Immune Gamma

Hỗ trợ phục hồi và làm lành lớp niêm mạc bị tổn thương: lớp biểu bì (niêm mạc) ruột ở người mắc viêm đại tràng mãn tính vốn yếu, nhạy cảm và dễ bị kích thích. Immune Gamma có cấu trúc là những Peptidoglycan - thành phần cơ bản của biểu mô niêm mạc nên được sử dụng như nguồn nguyên liệu để tái tạo, phục hồi lớp niêm mạc đường ruột vốn bị tổn thương lâu ngày ở bệnh nhân viêm đại tràng.

Tăng cường hệ miễn dịch: nghiên cứu invitro của Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh Trường Đại học Y Hà Nội năm 2011 cho thấy, Immune Gamma có tác dụng làm tăng số lượng bạch cầu trong máu. Cơ chế đơn giản, vì mỗi cá thể vi khuẩn sống khi đưa vào cơ thể tạo ra một phản ứng miễn dịch, nhưng khi được chia cắt thành hàng nghìn mảnh nhỏ, sẽ thu được hàng nghìn kích thích lên hệ miễn dịch.

Kết quả nghiên cứu với một lượng nhỏ Immune Gamma được sử dụng đều đặn hàng ngày, số lượng các đại thực bào (bạch cầu Lympho B và T) trong cơ thể tăng lên đáng kể. Điều này có ý nghĩa đối với người viêm đại tràng mãn tính, vì khi cơ thể có sức đề kháng tốt thì nguy cơ nhiễm khuẩn từ đồ ăn, thức uống không đảm bảo vệ sinh sẽ giảm.

Cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột: một trong những vấn đề người viêm đại tràng hay mắc phải, đó là tình trạng loạn khuẩn ruột do sử dụng kháng sinh quá lâu, gây mất cân bằng hệ vi khuẩn chí đường ruột. Immune Gamma chiết xuất từ Lactobacillus fermentum, nên dễ được họ vi khuẩn lành tính Lactobacilli sử dụng trong quá trình tổng hợp thành phần tế bào, nhờ thế giúp nhanh chóng tăng trưởng về số lượng và chất lượng, hỗ trợ cân bằng vi khuẩn trong đường ruột.

Ứng dụng Immune Gamma vào thực tiễn

Viêm đại tràng vốn khó chữa dứt điểm và dễ tái phát, nhất là trong mùa nóng. Với những ưu điểm như hỗ trợ tái tạo và phục hồi niêm mạc tổn thương, tăng cường miễn dịch và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, Immune Gamma được coi như bước tiến mới trong hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của viêm đại tràng.

Hiện nay Immune Gamma đã được các nhà khoa học ứng dụng trong sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích là Tràng Phục Linh và Tràng Phục Linh PLUS.

ImmuneGamma đã được ứng dụng trong sản phẩm Tràng Phục Linh và Tràng Phục Linh PLUS (Ảnh: Tràng Phục Linh).

Tràng Phục Linh là sản phẩm dành cho người bị viêm đại tràng cấp và mạn tính, được kết hợp giữa Immune Gamma với 2 thảo dược Việt là bạch truật và bạch phục linh.

Tràng Phục Linh hỗ trợ bảo vệ đại tràng và nâng cao sức đề kháng đường ruột (Ảnh: Tràng Phục Linh).

Tràng Phục Linh có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đại tràng và nâng cao sức đề kháng đường ruột; hỗ trợ tăng cường tiêu hóa; hỗ trợ giảm các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, đi ngoài nhiều lần, rối loạn tiêu hóa do viêm đại tràng.

Tràng Phục Linh PLUS là sản phẩm dành cho hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng co thắt. Tràng Phục Linh PLUS đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng tại Đại học Y Hà Nội.

Các nhà khoa học của Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu kết hợp 2 thành phần của Y học hiện đại là Immune Gamma và 5-HTP với 4 loại thảo dược như bạch truật, bạch phục linh, hoàng bá, bạch thược để tạo nên sản phẩm Tràng Phục Linh PLUS.

Tràng Phục Linh PLUS - dành cho người bị hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng co thắt (Ảnh: Tràng Phục Linh PLUS).

Tràng Phục Linh PLUS có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng co thắt như đau bụng, đi ngoài nhiều lần, phân sống, phân nát; hỗ trợ giảm các kích thích gây co thắt đại tràng; hỗ trợ phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa.

Theo khảo sát của chương trình Tin Dùng, có 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Tràng Phục Linh PLUS.

Theo khảo sát, 98% người dùng hài lòng về Tràng Phục Linh PLUS (Ảnh: Tràng Phục Linh Plus).

Hiện nay Tràng Phục Linh và Tràng Phục Linh PLUS có mặt tại các hiệu thuốc trên cả nước và các chuỗi lớn như Long Châu, An Khang, Pharmacity. Để được tư vấn về sản phẩm Tràng Phục Linh và Tràng Phục Linh PLUS bạn có thể gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506.

