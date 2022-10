Công dụng của Bổ phế kha tử Tín Phong

Tại sao nên sử dụng vị dược liệu quý từ dân gian để giảm ho, đờm bổ phế?

Hiện nay, khi mắc phải tình trạng ho, đờm, nhiều người thường tìm đến thuốc tây y như thuốc ho, hoặc kháng sinh,... để điều trị.

Trong khi, nhiều nghiên cứu khoa học hiện nay đã chứng minh không ít trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp là do virus gây ra, do đó dùng kháng sinh thường sẽ không có tác dụng, khi sức đề kháng của phổi bị suy giảm sẽ khiến bệnh đường hô hấp dễ tái phát trở lại.

Từ ngàn đời nay, việc sử dụng các vị dược liệu quý từ dân gian là một trong những giải pháp giúp giảm ho, đờm, góp phần hỗ trợ kháng khuẩn, kháng virus, có lợi khi trị ho, khử đờm, đồng thời giúp nâng cao sức đề kháng.

Những vị dược liệu quý như kha tử, bách bộ, tỳ bà diệp, cát cánh,… được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hiện nay.

Bổ phế kha tử Tín Phong hỗ trợ giảm ho, long đờm cho cả gia đình

Với sự kết hợp giữa các vị dược liệu cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại, Bổ phế kha tử Tín Phong giúp hỗ trợ giảm ho, long đờm cho cả gia đình.

Bổ phế kha tử Tín Phong chứa các thành phần từ thảo dược thiên nhiên như bách bộ, cát cánh, tỳ bà diệp, thiên môn đông, bạch linh, tinh dầu bạc hà, cát cánh,... Sản phẩm còn được cải tiến và bổ sung thêm 3 vị dược liệu quý từ dân gian gồm kha tử, trần bì, viễn chí giúp hỗ trợ bổ phế, góp phần giải quyết nguyên nhân gây ho từ gốc.

Kha tử từ lâu đã nổi tiếng với công năng chỉ khái (sạch phổi, trừ ho), trị phế hư. Trong kha tử còn chứa hoạt chất tanin, chebutin, polysaccharide… đã được chứng minh có khả năng kháng khuẩn, kháng virus, từ đó giúp giảm ho, long đờm .

Theo các chuyên gia, công nghệ bào chế và dây chuyền sản xuất cũng là yếu tố góp phần giúp gia tăng hiệu quả của sản phẩm.

Đại diện Tín Phong cho biết, Bổ phế kha tử Tín Phong được sản xuất trên dây chuyền bào chế hiện đại đạt chuẩn GMP của Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn - là nhà máy được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt, sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe của WHO tại Việt Nam và được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong.

Bổ phế kha tử Tín Phong có nhiều lựa chọn cho mọi thành viên trong gia đình

Hiện nay, sản phẩm Bổ phế kha tử Tín Phong có 2 dạng bào chế gồm cao lỏng chiết xuất dược liệu Bổ phế kha tử Tín Phong và viên ngậm Bổ phế kha tử Tín Phong. Tất cả đều ở dạng không đường, có thể sử dụng cho người bị béo phì, người bị tiểu đường, người có nguy cơ mắc tiểu đường,... theo chỉ định của bác sĩ.

Và kể từ lô 032/22 sản xuất ngày 29/7/2022, dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ phế kha tử Tín Phong chai 125ml không đường sẽ thay đổi về mẫu mã bao bì của sản phẩm. Do đó trong một khoảng thời gian trên thị trường sẽ tồn tại hai mẫu bao bì cũ và mới có tên Bổ phế kha tử Tín Phong.

Các thành phần dược liệu trong Bổ phế kha tử Tín Phong đem đến công năng hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ bổ phế, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa tái phát các bệnh về đường hô hấp.

"Sau hơn 8 năm có mặt trên thị trường, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ phế kha tử Tín Phong là một trong những sản phẩm nằm trong danh mục "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" được Hội đồng Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam xét điểm trên các tiêu chí nghiêm ngặt nhằm lựa chọn các sản phẩm an toàn, chất lượng, hiệu quả, vì quyền lợi của người tiêu dùng", đại diện đơn vị phân phối Tín Phong cho biết.

Bổ phế kha tử Tín Phong - Hỗ trợ bổ phế, giảm ho, long đờm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ phế kha tử Tín Phong với sự kết hợp giữa các vị thảo dược quý từ thiên nhiên như kha tử, bách bộ, cát cánh, tỳ bà diệp,... giúp hỗ trợ bổ phế, giảm ho, long đờm.

Bổ phế kha tử Tín Phong được tiếp thị và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Tín Phong. Địa chỉ Lô B10/D6, Khu đô thị Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, độc giả truy cập: https://bophekhatutinphong.vn/

Hotline: 18009229 (Miễn cước phí)

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Bổ phế kha tử Tín Phong số 1479/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 9/9/2022. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Viên ngậm bổ phế kha tử Tín Phong số 1478/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 9/9/2022.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.