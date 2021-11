Chuyên gia đánh giá cao thành phần hạt Methi trong sữa non tiểu đường Diasomalt

Dân trí Sữa non tiểu đường Diasomalt là sản phẩm chứa hạt Methi - loại thảo dược được y học Thế Giới chứng minh có tác dụng rất tốt với sức khỏe của người mắc căn bệnh mãn tính này.

Y học chứng minh: Hạt Methi giúp làm giảm đến 54% lượng đường trong nước tiểu

Đối với người bệnh tiểu đường, việc duy trì lượng đường huyết trong cơ thể rất quan trọng. Chỉ số đường huyết ổn định giúp cơ thể cân bằng, không có cảm giác bị đói mệt, tránh tăng giảm huyết áp đột ngột. Từ xa xưa, người ta đã chứng minh được công dụng của hạt Methi có thể giúp người bệnh "sống chung hòa bình" với bệnh tiểu đường.

Hạt Methi đã được sử dụng làm thuốc chữa tiểu đường, ổn định đường huyết trong suốt hơn 4000 năm qua phổ biến tại các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, sau đó là Địa Trung Hải. Trong quá trình nghiên cứu tác dụng của hạt Methi đối với người tiểu đường, các chuyên gia nhận thấy trong hạt chứa một loại acid amin là 4-hydroxy-isoleucin, có tác dụng làm tăng insulin ở tế bào beta của đảo tụy. Nhờ đó, hạt Methi làm giảm nồng độ glucose - máu, tăng số lượng thụ thể với insulin, điều chỉnh lượng đường huyết về trạng thái ổn định.

Đồng thời, hạt Methi còn chứa gaclatomannan là một loại chất xơ hòa tan đặc biệt quan trọng trong làm giảm hấp thu đường máu sau ăn. Theo nghiên cứu từ Viện dinh dưỡng Quốc gia Ấn Độ, hạt Methi có khả năng giảm đến 54% lượng đường trong nước tiểu, cải thiện dung nạp glucose. Ngoài ra, Tổ chức y học Thế Giới đã nhận định hạt Methi có tác dụng hỗ trợ điều trị cho người bệnh tiểu đường túyp I, II, giúp họ hạn chế phụ thuộc vào thuốc.

Sữa non tiểu đường Diasomalt - Giải pháp dinh dưỡng được chuyên gia khuyên dùng

Hiện nay, sữa công thức đang trở thành "xu hướng dinh dưỡng" đối với nhiều người bệnh tiểu đường. Bởi trong quá trình kiêng khem, điều trị, cơ thể người bệnh sẽ bị thiếu chất, mệt mỏi và không đáp ứng được sức khỏe vận động hàng ngày. Để bù lại sự thiết hụt chất đó, sữa công thức đã được ra đời và đang được nhiều người bệnh lựa chọn sử dụng. Trong đó, sữa non tiểu đường Diasomalt đang được nhiều chuyên gia và người dùng tin tưởng, đánh giá cao về hiệu quả, chất lượng

Diasomalt gây ấn tượng với sự kết hợp của bộ đôi thành phần sữa non kết hợp hạt Methi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây là bộ đôi công thức độc quyền chỉ có tại sữa non tiểu đường Diasomalt. Bác sĩ CK II Nguyễn Thị Thanh Hải (Phó trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện 198) nhận định thêm: "Là một chuyên gia Nội tiết, tôi khuyên người bệnh nên bổ sung sữa non tiểu đường thường xuyên để cơ thể dung nạp đầy đủ 4 loại chất cần thiết: chất đạm, chất béo, chất bột đường, chất xơ. Đây là nguồn năng lượng cần thiết giúp duy trì hoạt động thể chất, trí não của người bệnh trong suốt thời gian ăn kiêng, điều trị."

Bên cạnh đó, sữa non mà Diasomalt sử dụng chính là nguồn sữa của bò mẹ trong vòng 24h đầu tiên sau sinh nở, nhập khẩu chính ngạch từ Hoa Kỳ. Dòng sữa nguyên chất được tinh lọc, mang đến lượng chất đạm cao gấp 5 lần sữa thông thường giúp bệnh nhân có đủ năng lượng cho ngày dài hoạt động mà không bị đói mệt. Đồng thời, sữa non chứa dồi dào các kháng thể IgG, IgA, IgM giúp người bệnh tăng sức đề kháng, thiết lập "màng chắn" bảo vệ sức khỏe từ bên trong.

Chuyên gia khuyên người dùng nên uống 2 ly sữa Diasomalt mỗi ngày để bổ sung đầy đủ các nhóm chất quan trọng trong cơ thể. Từ đó người bệnh sẽ có nền tảng sức khỏe tốt hơn, đáp ứng chế độ kiêng khem và hạn chế phụ thuộc nhiều vào thuốc.

Sữa non tiểu đường Diasomalt được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nano lượng tử hiện đại, giúp phân tán nhỏ dưỡng chất và tăng khả năng hấp thu vào cơ thể tốt hơn. Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP nghiêm ngặt giúp người dùng an tâm về chất lượng sản phẩm mang lại.

Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900 98 99 68

Website thông tin: https://diasomalt.vn

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ F2B

Thực phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh

Trường Thịnh