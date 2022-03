"Chuẩn y khoa" trong làm đẹp là gì?

"Chuẩn y khoa" là cụm từ không còn quá xa lạ trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ. Nó nhấn mạnh sự an toàn, tính chuyên môn trong suốt quá trình chăm sóc sắc đẹp. "Chuẩn y khoa" cũng là tiêu chí quan trọng để nhiều người lựa chọn cơ sở làm đẹp. Có thể nói, "chuẩn y khoa" là xu hướng làm đẹp mới trong năm 2021-2022.

Chuẩn y khoa là gì?

Chuẩn y khoa là cụm từ khiến nhiều người còn bỏ ngỏ, chưa hiểu rõ.

Chuẩn y khoa là những tiêu chuẩn do Bộ Y tế đề ra dựa theo các tiêu chí đánh giá quốc tế về chất lượng dịch vụ và độ an toàn được mang đến cho người dùng. Chuẩn y khoa được đánh giá trên nhiều phương diện: Đội ngũ lao động giỏi và thành thạo về chuyên môn, đảm bảo môi trường an toàn cho nhân viên và khách hàng, cơ sở hạ tầng cùng máy móc, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn sử dụng, quy trình làm đẹp, chăm sóc đảm bảo, mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng.

Vậy, làm đẹp chuẩn y khoa là thực hiện các phương pháp làm đẹp, thẩm mỹ đảm bảo độ an toàn và có chất lượng dịch vụ tuân theo các tiêu chí do Bộ đề ra. Dẫn đầu trong xu hướng "Làm đẹp chuẩn y khoa", Viện thẩm mỹ Thiên Hà đã gặt hái được nhiều thành tựu và nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng.

Sau 13 năm không ngừng cố gắng, VTM Thiên Hà đã phục vụ hơn một triệu khách hàng.

Viện Thẩm mỹ Thiên Hà có đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên tay nghề cao

Tại Thiên Hà, khách hàng sẽ được thăm khám trực tiếp cùng bác sĩ, được bác sĩ tư vấn, lên phác đồ điều trị cụ thể trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ. Viện Thẩm mỹ Thiên Hà tập trung tìm hiểu về vấn đề của khách hàng.

Tại Thiên Hà, các bác sĩ cần thăm khám kỹ càng cho khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ.

Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại Viện Thẩm mỹ Thiên hà luôn được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao về chuyên môn và chất lượng điều trị. Viện Thẩm mỹ Thiên Hà sở hữu Hội đồng bác sĩ chuyên môn là những chuyên gia, bác sĩ da liễu giàu kinh nghiệm, chuyên môn giỏi trong nước và nước ngoài:

- Đào tạo chuyên môn định kỳ cho đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên tại cơ sở.

- Hỗ trợ thăm khám và lên phác đồ điều trị những ca nặng và khó.

- Cập nhật những xu hướng, phương pháp làm đẹp mới nhất trên thế giới.

Để có thể đạt được "làm đẹp chuẩn y khoa", các bác sĩ tại Viện Thẩm mỹ Thiên Hà đã luôn tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như tay nghề của mình để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều trị cũng như mang lại cho khách hàng làn da khỏe mạnh, rạng rỡ, ít khuyết điểm.

Trang thiết bị máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn sử dụng

Viện Thẩm mỹ Thiên Hà được đánh giá là một trong những viện thẩm mỹ mạnh dạn đầu tư cho trang thiết bị, máy móc và công nghệ.

Các thiết bị, công nghệ tại Viện đều được nhập khẩu từ các nước có nền thẩm mỹ phát triển như: Hàn Quốc, Hoa Kỳ… nhằm hỗ trợ tốt cho quá trình điều trị đồng thời đảm bảo sự an toàn cho khách hàng.

Chuyên gia trực tiếp hướng dẫn cho kỹ thuật viên về thao tác máy và cách thức vận hành.

Bên cạnh đó, công nghệ và máy móc được các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn về quy trình vận hành, cách thức hoạt động một cách bài bản và an toàn nhất trước khi thực hiện trên khách hàng.

Bằng công nghệ cao, hiện đại, Viện Thẩm mỹ Thiên Hà dẫn đầu xu hướng thẩm mỹ, làm đẹp không xâm lấn, không nghỉ dưỡng, an toàn và đạt hiệu quả cao. Do vậy, rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn Thiên Hà là nơi gìn giữ nhan sắc với vóc dáng với hàng loạt những dịch vụ điều trị nám, giảm cân, trẻ hóa da,... bằng công nghệ cao an toàn, hiệu quả.

Không gian làm đẹp sang trọng, tiện nghi và thoải mái

Nhằm mang đến cho khách hàng cảm giác tiện nghi, thoải mái khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, Viện Thẩm mỹ Thiên Hà đã không ngừng đầu tư, xây dựng không gian và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn y khoa và quốc tế.

Phòng điều trị trang nhã, sạch đẹp và tiện nghi tại Viện Thẩm mỹ Thiên Hà.

Với màu sắc hài hòa, nhẹ nhàng, không gian sạch sẽ, thoáng mát, khách hàng dễ dàng cảm nhận được sự thoải mái, dễ chịu và an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ tại Viện Thẩm mỹ Thiên Hà.

Là một trong những Viện Thẩm mỹ hàng đầu tại Hà Nội, Viện Thẩm mỹ Thiên Hà luôn mong muốn mang tới những dịch vụ làm đẹp tốt nhất, an toàn nhất tới khách hàng. Tất cả các dịch vụ tại Thiên Hà đều được các bác sĩ, chuyên gia trực tiếp giám sát trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ. Trong tương lai, Thiên Hà hứa hẹn sẽ ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa, mang đến những công nghệ, máy móc hiện đại hơn để có thể đáp ứng nhu cầu làm đẹp của khách hàng.

PHÒNG KHÁM DA LIỄU AN HOÀNG GIA - VIỆN THẨM MỸ THIÊN HÀ

HOTLINE: 0786029889 - 097.968.9393 - 094.343.9999

Địa chỉ: 176 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: https://vienthammythienha.com

Fanpage: Viện Thẩm mỹ Thiên Hà