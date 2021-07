Chăm sóc sức khỏe từ bên trong bằng 4 phương pháp tự nhiên

Dân trí Lành tính - an toàn - hiệu quả, các phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên đang dần trở thành sự lựa chọn tối ưu cho mọi người trong hành trình cải thiện sức khỏe và nâng cao tuổi thọ.

Hiện nay, ngoài những phương pháp điều trị can thiệp bên ngoài, có tác dụng nhất thời thì vẫn có các phương pháp chăm sóc sức khỏe từ sâu bên trong.

Châm cứu

Châm cứu là một phần của phương pháp thực hành cổ xưa của y học cổ truyền Trung Quốc. Theo đó, người thực hiện châm cứu sử dụng những chiếc kim bằng kim loại mảnh và sắt xuyên qua da người cần được điều trị, kết hợp với tác động tay nhẹ nhàng để đưa kim đến những vị trí quan trọng khai thông hệ thống kinh mạch. Thuật châm cứu hoạt động bằng cách cân bằng năng lượng có tác dụng tuyệt vời đối với hệ thần kinh và giải quyết được một số bệnh có thể kể đến như: giảm các triệu chứng của việc cai nghiện, chống lo âu trầm cảm, thúc đẩy sự sáng tạo, cải thiện giấc ngủ, giảm đau đầu, trị táo bón, giảm mệt mỏi, đau nhức, …

Yoga

Độ phổ biến của yoga đối với mọi người hiện nay đã gián tiếp khẳng định được những tác dụng vô cùng tích cực của bộ môn này đối với sức khỏe: Tăng cường tính dẻo dai, hỗ trợ giảm cân. Với khả năng cân bằng, thư giãn đặc biệt, duy trì tập yoga mỗi ngày giúp đẩy lùi các loại bệnh nguy hiểm và duy trì sự trẻ trung, năng lượng dồi dào cho cơ thể.

Massage cho cơ thể bằng thảo mộc

Thảo mộc là những loại thực vật đặc biệt được công nhận về các đặc tính chữa bệnh và trị liệu. Mỗi loại sẽ có một tác dụng nhất định đối với sức khỏe. Củ nghệ có tác dụng chống viêm, được dùng tương tự như dược phẩm; Gừng giúp giảm cảm giác buồn nôn, thư giãn thần kinh; cây hương thảo, có thể giúp chống dị ứng theo mùa,…

Bên cạnh đó, phương pháp đưa các loại thảo mộc vào cơ thể cũng đặc biệt quan trọng, phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến massage. Bằng phương pháp này, tinh chất của các loại thảo mộc được thẩm thấu tích cực qua các tác động ngoại lực nhẹ nhàng, cùng với đó là tác dụng tăng cường lưu thông máu và thư giãn cho cơ thể.

Liệu pháp mùi hương

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng liệu pháp mùi hương có tác dụng vô cùng hữu ích trong việc giảm lo âu căng thẳng, nâng cao tinh thần hay các triệu chứng mất ngủ, cải thiện làn da, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung, tạo sự hưng phấn, kháng khuẩn và bảo vệ hệ hô hấp, hỗ trợ hệ tiêu hóa,.. Ngoài ra, mùi hương còn có tác dụng đặc biệt trong việc kích thích các giác quan.

Với những công dụng vượt trội, liệu pháp mùi hương ngày càng được sử dụng phổ biến tiêu biểu là việc sử dụng các loại tinh dầu với tinh chất thảo mộc có công dụng trị liệu thông qua máy phun hơi nước, khuyếch tán tinh dầu. Ngoài ra, các loại xịt, thấm vào bóng bông hoặc dùng tinh dầu để tắm, massage, … cũng hay được tin dùng.

Việc sử dụng tinh dầu cho liệu pháp mùi hương còn có công dụng tuyệt vời khác mà ít ai biết đến đó là khử mùi và diệt khuẩn. Đối với những gia đình có nuôi thú cưng đặc biệt là chó mèo, tinh dầu có công dụng vô cùng hữu ích trong việc khử mùi cho động vật hay những vết bẩn và mùi hôi khó chịu mà nhiều gia đình nuôi thú cưng hay gặp phải.

Bên cạnh đó, chính từ công dụng diệt khuẩn vô cùng hiệu quả tinh dầu cũng được tin dùng với những gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên của tinh dầu cũng vô cùng an toàn cho sức khỏe giúp thanh lọc không khí trong gia đình tạo môi trường sống tốt hơn đối với cho sự phát triển của trẻ đặc biệt là những trẻ có cơ địa nhạy cảm.

Áp dụng liệu pháp mùi hương bằng tinh dầu đã dần trở thành phần không thể thiếu trong các spa và thậm chí ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cả các hộ gia đình.

YES! tự tin là doanh nghiệp Việt Nam cung cấp tinh dầu 100% nguyên chất bằng phương pháp chưng cất hơi nước. Tất cả các sản phẩm của YES! Được chứng nhận bởi Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3). YES! cung cấp tinh dầu với đa dạng các mùi hương: Sả Chanh, Oải Hương, Ngọc Lan Tây, Bạch Đàn Chanh, Gỗ Hồng, Tràm Gió,… xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy hỗ trợ bạn trong việc áp dụng liệu pháp mùi hương, cải thiện sức khỏe.

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết.

Website: https://yesco.vn/

Trường Thịnh