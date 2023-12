CH-Alpha PLUS - thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ sụn và khớp

Vai trò của sụn khớp

Sụn khớp là lớp mô trong suốt, vừa cứng vừa bền dai nhưng lại đàn hồi tốt, được cấu tạo từ hai thành phần là tế bào sụn và chất căn bản. Tế bào sụn không có khả năng sinh sản và tái tạo sau tuổi trưởng thành. Chất căn bản có thành phần quan trọng bậc nhất là collagen type 2.

Sụn đóng vai trò như lớp đệm bảo vệ, giúp giảm chấn động và tránh cọ xát giữa hai đầu xương khi khớp cử động. Tuy quan trọng như vậy, sụn lại không chứa mạch máu hay dây thần kinh nên không được máu nuôi trực tiếp, chỉ tiếp nhận dinh dưỡng thẩm thấu nhờ tổ chức xương dưới sụn, màng hoạt dịch, dịch khớp. Do vậy, sụn rất dễ bị thoái hóa âm thầm theo thời gian mà không có dấu hiệu nào.

Collagen và sức khỏe sụn khớp

Collagen type 2 chiếm đến 90% các sợi collagen có trong chất căn bản của sụn khớp.

Quá trình lão hóa dẫn đến mạng lưới các sợi collagen ngày càng cứng lại và bị tổn thương. Mức độ tổn thương ngày một nghiêm trọng hơn, tiến triển sâu dần vào trong lớp sụn và lan rộng về diện tích. Bề mặt sụn khớp dần trở nên xù xì. Thoái hóa khớp bắt đầu từ đó.

Vì vậy, đảm bảo chất lượng và khối lượng của collagen type 2 trong sụn khớp là khâu quan trọng để ngăn ngừa và cải thiện bệnh khớp.

CH-Alpha PLUS - Giải pháp hỗ trợ sụn và khớp.

CH-Alpha PLUS hỗ trợ người dùng thuyên giảm các triệu chứng thoái hóa khớp sau liệu trình kéo dài 3 tháng. Đây là dòng sản phẩm thích hợp cho những người cao tuổi nhờ khả năng hỗ trợ tốt cho sụn và khớp nhờ sự kết hợp giữa collagen thủy phân túyp 2 với chiết xuất từ nụ tầm xuân và vitamin C.

Sản phẩm thích hợp cho những người cao tuổi nhờ khả năng hỗ trợ tốt cho sụn và khớp.

Trên cơ sở công thức kết hợp 3 thành phần, CH-Alpha PLUS hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp nhờ cơ chế:

- Hỗ trợ kích thích sản xuất collagen mới trong sụn khớp, ngăn chặn sự tiến triển của viêm khớp, thoái hóa khớp giúp khớp vận động linh hoạt, mềm dẻo.

- Hỗ trợ nuôi dưỡng và duy trì độ bền chắc của khớp, củng cố đặc tính chịu lực của sụn, giảm khô khớp, cứng khớp trong thoái hóa khớp.

Thành phần chứa collagen thủy phân túyp 2 được nghiên cứu khoa học

Thoái hóa khớp là bệnh mạn tính, việc lạm dụng thuốc tây y về lâu dài sẽ có nguy cơ gây ra hệ lụy cho sức khỏe của người bệnh, như đau dạ dày, trào ngược thực quản… dẫn đến tâm lý sợ thuốc, bỏ dở quá trình điều trị.

Thấu hiểu điều đó, CH-Alpha PLUS đã đưa ra các nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả của collagen type 2 trên sụn khớp, giúp người bệnh dễ dàng lựa chọn sản phẩm hơn.

Trong các nghiên cứu thực nghiệm về tế bào sụn và mô sụn, các nghiên cứu đã chứng minh rằng dùng collagen peptide kích thích đáng kể nồng độ collagen type II và tăng tổng hợp proteoglycan - 2 thành phần chính trong chất nền sụn ngoại bào. Sau 3 tháng sử dụng collagen peptide type II, mức độ viêm khớp đã được cải thiện đáng kể.

Sự thay đổi của sụn khớp sau 3 tháng sử dụng collagen peptide type II.

Chất lượng từ Đức cho sức khỏe vượt trội

CH-Alpha PLUS được nhập khẩu nguyên hộp từ Quiris Healthcare - Công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Đức. Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu.

Trong danh mục sản phẩm đa dạng của Quiris Healthcares, CH-Alpha PLUS nổi bật như một sản phẩm vượt trội. Với thành phần chính là collagen peptide type II chuyên biệt cho sụn khớp, CH-Alpha PLUS không chỉ hỗ trợ duy trì lượng collagen ổn định tại sụn khớp, mà còn hỗ trợ tái tạo chức năng của sụn khớp. Điều này giúp tăng cường sự linh hoạt cho khớp, ngăn ngừa sự thoái hóa của khớp xương, cải thiện khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

CH-Alpha PLUS - Collagen sụn khớp hàng đầu tại Đức.

Xem thông tin chi tiết về sản phẩm CH-Alpha PLUS tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/CH.Alpha.official

Website: https://collagensunkhop.ch-alpha.vn

Điện thoại: 082 854 5656

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CH-Alpha PLUS có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 2159/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 1/11/2023. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.