CEO Bệnh viện FV: "Theo đuổi JCI để đảm bảo chất lượng và an toàn bệnh nhân"

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng giám đốc FV cho biết, trong lần tái thẩm định này, các chuyên gia JCI đã công nhận FV là một trong những bệnh viện tốt nhất và an toàn nhất Đông Nam Á. Điều này cũng minh chứng FV đã hiện thực hóa tầm nhìn "trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu ở châu Á" mà ban giám đốc đề ra trước khi đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng bệnh viện.

Dưới đây là chia sẻ của CEO Bệnh viện FV Jean-Marcel Guillon về hành trình theo đuổi JCI để đảm bảo chất lượng và an toàn bệnh nhân tại FV.

CEO Bệnh viện FV Jean-Marcel Guillon.

Ông có thể cho biết lần đánh giá thứ tư này của JCI có những khác biệt lớn nào so với 3 lần trước?

- Mỗi 3 năm, JCI sẽ cập nhật bộ tiêu chuẩn mới, với nhiều thay đổi. Năm vừa rồi họ phát hành phiên bản mới vào tháng 1/2024, trong khi kỳ đánh giá FV rơi vào tháng 4/2025, nên chúng tôi chỉ có 15 tháng để chuẩn bị.

Lần này, có hàng loạt sự thay đổi về bảo vệ dữ liệu, giao tiếp trên nền tảng kỹ thuật số… Ví dụ, bệnh viện phải đảm bảo tính bảo mật, bảo vệ dữ liệu khách hàng, có thể thực hiện truyền thông quảng bá nhưng không được lộ các thông tin cần bảo mật của bệnh nhân. Ngoài ra, còn có một chương mới về phát triển bền vững như việc sử dụng năng lượng như thế nào. Việc quản lý hồ sơ và các quy trình cũng khắt khe hơn, liên quan đến quản trị của bệnh viện, chuỗi cung ứng.

Mỗi lần chuẩn bị cho JCI đều là một lần đối mặt với những thay đổi, song Bệnh viện FV luôn sẵn sàng cho sự đổi mới. Trong thực tế, FV đã đạt được kết quả hơn 98% những tiêu chuẩn của JCI. Có vài điều JCI khuyến nghị để FV cải thiện, chẳng hạn một vài cây kéo phẫu thuật đưa vào máy vô trùng cần phải mở ra hoàn toàn để đảm bảo vô trùng triệt để. Điều này cho thấy họ khảo sát đến từng chi tiết nhỏ nhất và chúng tôi có thể thực hiện được các khuyến nghị này.

Theo ông, đâu là thách thức lớn nhất trong việc đáp ứng các yêu cầu mới của JCI lần này?

- JCI là các quy chuẩn an toàn cho bệnh nhân mà chúng tôi làm hằng ngày như một thói quen. FV đã đạt chứng nhận JCI 3 lần liên tiếp, nên khi có cập nhật mới từ JCI, chúng tôi chỉ cần học những tiêu chuẩn mới đó và đào tạo lại cho nhân viên để họ tiếp tục thực hành và biến chúng thành thói quen. Tuy vậy, khi chúng tôi khá chắc chắn với những gì đã làm, thì một trong những thách thức đó là sự chủ quan, tự mãn.

Con dấu vàng JCI lần thứ 4 này mang ý nghĩa như thế nào với FV trong bối cảnh cạnh tranh của ngành y tế tư nhân tại Việt Nam hiện nay?

- Việc đạt được chứng nhận JCI là rất khó, không chỉ ở Việt Nam mà với cả những nước đang phát triển. Hiện chỉ có khoảng 1.000 bệnh viện lớn trên toàn thế giới đạt con dấu vàng JCI. Riêng FV là một trong những bệnh viện đầu tiên ở phía Nam tính tới thời điểm này đạt JCI 4 lần liên tiếp.

Nhắc đến con dấu vàng JCI là nhắc đến chất lượng điều trị và an toàn cho bệnh nhân ở mức cao nhất. JCI có 1.200 tiêu chí bao gồm các khía cạnh vận hành trong bệnh viện từ quản trị, môi trường, trang thiết bị, bảo mật thông tin đến các quy trình thăm khám, điều trị… Mục tiêu của các bộ tiêu chí JCI là bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân, giảm thiểu rủi ro y tế xuống mức thấp nhất.

Trong lần thẩm định thứ 4 này, các chuyên gia JCI đã công nhận FV là một trong những bệnh viện hàng đầu và an toàn ở Đông Nam Á cũng như châu Á, đồng thời có tầm nhìn trở thành bệnh viện hàng đầu thế giới. Chất lượng của FV ngang hàng với các bệnh viện lớn như Bumrungrad (Bangkok, Thái Lan), Elizabeth (Singapore)... trong khi đó, chi phí điều trị tại FV chỉ bằng một nửa so với các bệnh viện quốc tế trong khu vực và chỉ bằng 1/3 so với Singapore.

Cách đây 22 năm, trước khi thành lập bệnh viện, tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu ở châu Á. Từ tầm nhìn đó, FV theo đuổi sứ mệnh có được lòng tin của bệnh nhân. Việc đạt chứng nhận JCI 4 lần liên tiếp là lời khẳng định FV đã hiện thực hóa được hoài bão của mình và không ngừng cố gắng phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì người bệnh.

Tại FV, JCI là văn hóa làm việc, vì an toàn cao nhất cho bệnh nhân.

Cách đây 22 năm, nhiều người hỏi tôi rằng mục tiêu trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu ở châu Á của FV có quá tham vọng? Bây giờ, đạt được JCI 4 lần liên tục, tôi tự tin vì biết chúng tôi đã làm được. JCI không chỉ củng cố niềm tin cho bệnh nhân mà còn củng cố niềm tin cho nội bộ FV, rằng chúng tôi đã chọn hướng đi đúng, quyết tâm theo đuổi sứ mệnh đó và đã làm được.