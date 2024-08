Cập nhật những tiến bộ can thiệp tim mạch trong hội nghị sắp diễn ra tại Hà Nội

Theo Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% trong số các ca tử vong, vượt xa bệnh lý ung thư, tiểu đường,... Những con số này cho thấy sự cấp thiết của việc nâng cao chất lượng điều trị bệnh tim mạch.

Với mục tiêu cập nhật kỹ thuật tiên tiến, Hội nghị quốc tế: "Những tiến bộ trong can thiệp tim mạch" sẽ được tổ chức vào ngày 10/8/2024 tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, được kỳ vọng mở ra những triển vọng mới trong điều trị bệnh tim mạch cho cộng đồng.

Hội nghị sẽ quy tụ các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong và ngoài nước với 6 phiên báo cáo về các tiến bộ mới trong can thiệp tim mạch, thay van động mạch chủ, cấp cứu sốc tim,... Hội nghị sẽ có phiên tường thuật trực tiếp ca can thiệp động mạch vành tại BVĐK Hồng Ngọc, ứng dụng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc kết hợp phần mềm đo phân suất dự trữ lưu lượng vành không xâm lấn vFFR (vessel Fractional Flow Reserve) lần đầu tiên tại miền Bắc.

Sắp diễn ra Hội nghị Quốc tế: "Những tiến bộ trong can thiệp tim mạch" tại Việt Nam.

Nâng cao an toàn trong can thiệp mạch cho nhóm bệnh nhân nhạy cảm

Động mạch vành là bệnh lý phức tạp, không chỉ gây tử vong cao mà nguy cơ để lại di chứng nặng nề. Ghi nhận tại BVĐK Hồng Ngọc nhiều bệnh nhân dưới 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, cho thấy bệnh không chỉ là vấn đề của tuổi già mà còn của toàn xã hội.

Với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh động mạch vành ngày càng có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị. Phẫu thuật mổ bắc cầu nối chủ vành, đặt stent động mạch vành vẫn là giải pháp chủ yếu và quan trọng trong điều trị tổn thương hẹp nặng động mạch vành.

Tuy nhiên, trên một số nhóm đối tượng nhạy cảm, đặc biệt người có bệnh nền như tăng huyết áp, béo phì, đái đường, bệnh lý gan thận, tổn thương xơ vữa mạch vành lan tỏa… sẽ có nguy cơ cao bị tái hẹp stent, huyết khối trong stent, chảy máu do phải dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép kéo dài, là thách thức với các thầy thuốc lâm sàng.

Hội nghị quy tụ chuyên gia tim mạch hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Các kỹ thuật mới trong can thiệp mạch - "chìa khóa" nâng cao tỷ lệ điều trị thành công ca bệnh phức tạp

Lần đầu tiên tại Việt Nam, GS.TS.BS Ying-Hwa Chen, Giáo sư Y khoa, Đại học Quốc gia Yang-Ming Chiao-Tung, Giám đốc Bệnh Tim cấu trúc, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc (Trung Quốc), sẽ trình bày báo cáo "Chiến lược sử dụng kỹ thuật Cusp Overlab để giảm thiểu rối loạn dẫn truyền sau thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) với van tự giãn nở". Kỹ thuật đã được đúc kết sau 10 năm làm thay van động mạch chủ của GS. Ying, ghi nhận hạn chế được nhiều nguy cơ biến chứng, nhất là biến chứng rối loạn dẫn truyền thường gặp.

Cũng trong hội nghị, PGS.TS.BS Lee Joo Myung - Viện Tim mạch Đột quỵ, Trung tâm Y tế Samsung, Trường Y khoa Đại học Sungkyunkwan, Seoul, Hàn Quốc - sẽ cập nhật nghiên cứu mới về các quy chuẩn kỹ thuật khi thực hiện nong bóng phủ thuốc ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành và nguy cơ chảy máu cao.

Nong bóng phủ thuốc là phương pháp điều trị mới, đang trở thành xu hướng trên thế giới. Những khuyến cáo mới của Phó giáo sư Lee Joo Myung được kỳ vọng tối ưu hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao tỷ lệ an toàn cho người bệnh.

Sau bài trình bày của giáo sư Lee Joo Myung, ThS.BS Nguyễn Văn Hải từng theo học tại Viện Tim mạch Đột quỵ, Trung tâm Y tế Samsung Hàn Quốc - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc, sẽ trực tiếp thực hiện ca can thiệp ứng dụng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc mạch vành bị hẹp nặng cho bệnh nhân 65 tuổi có nguy cơ chảy máu cao. Ca can thiệp được phát sóng trực tiếp tại hội nghị, là điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình.

Trong ca can thiệp này, bác sĩ Hải sẽ kết hợp ứng dụng phần mềm vFFR - đo phân suất dự trữ lưu lượng vành không xâm lấn, lần đầu tiên triển khai tại miền Bắc. Phần mềm vFFR là bước tiến mới trong can thiệp mạch, thay thế phương pháp đo phân suất dự trữ lưu lượng vành FFR xâm lấn truyền thống, giúp bác sĩ kiểm tra chính xác vị trí mạch tổn thương mà không cần đặt thiết bị vào cơ thể, không xâm lấn, tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân.

Tường thuật trực tiếp ca can thiệp ứng dụng kỹ thuật nong bóng phủ thuốc kết hợp phần mềm vFFR đo phân suất dự trữ lưu lượng vành không xâm lấn.

Ngoài ra, các báo cáo khác trong hội nghị cũng được mong chờ như: cập nhật chẩn đoán hội chứng vành cấp; sử dụng các dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn trong sốc tim; hội chứng động mạch chủ cấp; cấp cứu vỡ giả phình động mạch cảnh do di chứng sau xạ trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch …

Nhiều cập nhật mới về bệnh tim mạch và can thiệp tim mạch sẽ được báo cáo trong hội nghị.

Hội nghị quốc tế "Những tiến bộ trong can thiệp tim mạch" sẽ diễn ra ngày 10/8/2024 tại BVĐK Hồng Ngọc, dự kiến hơn 200 bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch tham dự. Đây là cơ hội để thảo luận về những thách thức, giải pháp mới trong lĩnh vực can thiệp tim mạch.

Các bác sĩ đăng ký tham dự, truy cập thông tin của hội nghị tại: https://short.com.vn/QOJF