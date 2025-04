Cặp đôi lợi khuẩn hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe toàn diện

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Trưởng khoa Nội soi - Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, lợi khuẩn (probiotics hay tên gọi khác là men vi sinh) là những vi khuẩn sống có lợi cho cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Mỗi cơ thể con người là nơi sinh sống của hàng nghìn tỷ vi sinh vật sống và không phải tất cả các vi khuẩn đều có ích, một số vi khuẩn có thể gây hại. Các lợi khuẩn này sẽ giúp kiểm soát các loại vi khuẩn gây hại, giữ cho đường ruột khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ duy trì sự cân bằng vi sinh vật trong hệ tiêu hóa.

Các chuyên gia chia sẻ về giải pháp giúp hệ tiêu hóa khỏe toàn diện tại lễ ra mắt sản phẩm Biofermin.

"Đúng chỗ - đúng vai" cho hệ tiêu hóa khỏe

Các vấn đề về đường tiêu hóa thường xảy ra khi sự cân bằng vi sinh vật bị phá vỡ do bệnh tật, dùng kháng sinh, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng hoặc sự phát triển quá mức của vi khuẩn có hại. Do đó, khi cơ thể mất đi các vi khuẩn "tốt", men vi sinh sẽ giúp thay thế và phục hồi lại sự mất cân bằng này. Việc cân bằng giữa vi khuẩn tốt và xấu trong hệ tiêu hóa sẽ góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Men vi sinh được sử dụng bao gồm nhiều chủng loại lợi khuẩn khác nhau để giúp cho hệ vi sinh đường ruột cân bằng và hoạt động tốt, nhưng mỗi vùng của hệ tiêu hóa lại có những nhu cầu đặc thù về lợi khuẩn khác nhau để đảm bảo chức năng, hấp thu dưỡng chất và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Trong đó "cặp đôi" lợi khuẩn Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium bifidum đóng vai trò then chốt, đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng tại ruột non và ruột già.

Lactobacillus acidophilus tồn tại chủ yếu ở ruột non, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm các vấn đề tiêu chảy do vi khuẩn E. coli và các trường hợp tiêu chảy cấp do dùng kháng sinh ở trẻ em và người lớn. Không chỉ cải thiện các triệu chứng đầy bụng hay đau bụng, Lactobacillus acidophilus còn hỗ trợ hệ miễn dịch. Đặc biệt, nó sản xuất axit lactic và các protein kháng khuẩn, giúp bảo vệ lớp niêm mạc ruột. Một số chủng còn giúp tiêu hóa lactose (đường có trong sữa) để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Trong khi đó, Bifidobacterium bifidum hoạt động mạnh mẽ ở ruột già và là "cứu cánh" cho những vấn đề tiêu hóa nặng hơn như táo bón, viêm loét đại tràng và các bệnh viêm ruột khác. Ngoài ra, lợi khuẩn này cũng có tác dụng hỗ trợ phục hồi vi khuẩn đường ruột sau hóa trị, giảm các triệu chứng tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Cặp đôi Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium bifidum có vai trò quan trọng khi hoạt động phối hợp, từ ruột non đến ruột già, tạo nên một hệ sinh thái vi sinh vật cân bằng và hiệu quả. Do đó, khi sử dụng đồng thời Lactobacillus và Bifidobacterium, có thể "nhân đôi" khả năng bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa, hỗ trợ làm dịu các triệu chứng tiêu hóa khác nhau, từ đó tăng cường khả năng tiêu hóa, tăng miễn dịch và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Sức khỏe hệ tiêu hóa sẽ được chăm sóc toàn diện với Biofermin.

Giải pháp tối ưu cho sức khỏe toàn diện của hệ tiêu hóa

Là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa lợi khuẩn bán chạy hàng đầu tại Nhật và đang mở rộng ra thị trường quốc tế, nay Biofermin đã có mặt tại Việt Nam.

Nhờ sự kết hợp đồng thời hai chủng men vi sinh mạnh mẽ và hỗ trợ cho nhau tại ruột non và ruột già là Lactobacillus acidophilus và Bifidobacterium bifidum, Biofermin cung cấp một lượng lớn lợi khuẩn, giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột như đầy hơi, tiêu chảy hay táo bón, từ đó nâng cao miễn dịch và hấp thụ dưỡng chất.

Biofermin sử dụng vi khuẩn tự nhiên từ hệ tiêu hóa của con người, với hàm lượng lên đến 2 tỷ lợi khuẩn/liều dùng cho trẻ em và 4 tỷ lợi khuẩn/liều dùng cho người lớn, hỗ trợ cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa cho cả trẻ nhỏ, người lớn và người cao tuổi.

Với Biofermin, sức khỏe hệ tiêu hóa sẽ được chăm sóc toàn diện từ trong ra ngoài, từ ruột non đến ruột già, giúp mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy năng lượng và thoải mái, tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh.

