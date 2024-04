Cao Tuân Mạch Linh hỗ trợ tăng sức bền thành mạch

Công ty Tuân Mạch Linh được thành lập từ ngày 22/6/2022 tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cung cấp các sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Ông Phạm Bá Lin - Giám đốc công ty TNHH Tuân Mạch Linh.

Là sản phẩm của Công ty TNHH Tuân Mạch Linh, Cao Tuân Mạch Linh được bào chế từ thảo dược như: hoa hòe, cam thảo, cốt khí củ, thổ phục linh... Dưới sự nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp với công thức pha trộn độc quyền, Cao Tuân Mạch Linh mang đến hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ tăng sức bền thành mạch.

Cơ chế hoạt động của Cao Tuân Mạch Linh dựa trên khả năng thẩm thấu vào cơ thể, nhờ vậy hỗ trợ giảm nguy cơ suy giảm tĩnh mạch do thành mạch kém.

Cao Tuân Mạch Linh ra đời như một giải pháp hỗ trợ cho người suy giãn tĩnh mạch với công thức độc quyền từ các loại thảo dược.

Suy giảm tĩnh mạch, tình trạng y tế phổ biến, làm suy yếu hệ tĩnh mạch chân do van tĩnh mạch không hoạt động hiệu quả hoặc từng có cục máu đông. Theo WHO, suy tĩnh mạch chiếm 35% người lao động, đặc biệt là nhân viên văn phòng, lễ tân, giáo viên... do đặc thù công việc phải đứng nhiều, 50% người nghỉ hưu, với tỷ lệ nữ giới cao gấp 3 lần nam giới.

Tình trạng này gây ra các triệu chứng như sưng phù, tê ngứa và đau nhức ở hai chân và bàn chân. Kèm theo đó là một vài dấu hiệu dễ nhận thấy như: nổi gân xanh đỏ, tê bì, chuột rút về đêm...

Hiểu được nỗi lo lắng của người bệnh, Cao Tuân Mạch Linh, với công thức độc quyền từ các loại thảo dược, đã ra đời được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho những người bị suy giãn tĩnh mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ suy giảm tĩnh mạch do thành mạch kém.

Cao Tuân Mạch Linh được đánh giá cao bởi các chuyên gia và người tiêu dùng, sản phẩm cũng nhận được nhiều giải thưởng.

Cao Tuân Mạch Linh được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Với những ưu điểm vượt trội, Cao Tuân Mạch Linh đã nhận được nhiều giải thưởng như: Sản phẩm gia truyền nổi tiếng quốc gia năm 2023; Thương hiệu đông y tiêu biểu của Hội Đông y Thành phố Hà Nội năm 2023; Thương hiệu vàng, logo slogan ấn tượng năm 2023; Sản phẩm gia truyền nổi tiếng quốc gia; Thương hiệu - sản phẩm - dịch vụ xuất sắc năm 2014-2015.

Những giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho chất lượng của sản phẩm, mà còn là biểu hiện của sự tin tưởng và yêu mến mà khách hàng dành cho Cao Tuân Mạch Linh.

Cao Tuân Mạch Linh mang đến những công dụng như hỗ trợ tăng sức bền thành mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ suy giảm tĩnh mạch do thành mạch kém.

Bên cạnh hỗ trợ nguy cơ suy giảm tĩnh mạch do thành mạch kém, Cao Tuân Mạch Linh cũng có một số lưu ý quan trọng dành cho người sử dụng: không dành cho phụ nữ mang thai, người có tỳ vị thấp, người mẫn cảm với thành phần sản phẩm. Người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Với những ưu điểm vượt trội, Cao Tuân Mạch Linh hứa hẹn sẽ trở thành bạn đồng hành tin cậy của hàng vạn người Việt Nam trên hành trình bảo vệ sức khỏe bằng thảo dược đông y.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Tuân Mạch Linh

Địa chỉ: thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Website: https://tuanmachlinh.com/

Hotline: 1800 282 262

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Tuân Mạch Linh có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1627/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 22/8/2023. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.