Cách nhanh nhất nhận diện kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu chính hãng

Tình trạng hàng giả, nhái nhãn hiệu ngày càng gia tăng, gây tổn hại về kinh tế lẫn uy tín cho nhiều doanh nghiệp.

Thống kê từ các cơ quan chức năng cho thấy, các mặt hàng uy tín, thương hiệu, có sức mua cao và nhiều người tiêu dùng lựa chọn, đều có nguy cơ bị làm giả, nhái nhãn hiệu, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Sản phẩm càng uy tín, càng chất lượng thì càng bị các đối tượng hướng tới làm giả, làm nhái để thu lợi bất chính.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp uy tín trong đó có Công ty Dược phẩm Hoa Linh với nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh với hàng giả. Việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng là bảo vệ uy tín, thương hiệu doanh nghiệp, giúp củng cố, thúc đẩy niềm tự hào "hàng Việt Nam chất lượng cao".

Dược Hoa Linh đã nỗ lực phối hợp cùng cơ quan chức năng chủ động điều tra phát hiện hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

Đại diện Nhãn hàng Ngọc Châu cho biết, để giúp người tiêu dùng dễ phân biệt hàng giả hàng nhái, Công ty đã sử dụng công nghệ chống hàng giả nhiều lớp, thêm tem chống hàng giả và tem niêm phong trên bao bì của các sản phẩm thuộc nhãn hàng Ngọc Châu, như: kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu truyền thống và trắng sáng, nước súc miệng Ngọc Châu…

Từ lô hàng có ngày sản xuất dưới đây đã được bổ sung tem chống hàng giả

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Truyền Thống 100g: lô 750/110920

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Truyền Thống 125g: lô 751/150920

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Truyền Thống 170g: lô 752/150920

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Trắng Sáng 100g: lô 050/010920

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu Trắng Sáng 125g: lô 052/070920

Đồng thời, Công ty cũng tuyên truyền, phổ biến cho người tiêu dùng về cách thức phân biệt để lựa chọn và tìm mua các sản phẩm thuộc nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu chuẩn chất lượng.

Hướng dẫn xác minh hàng thật - hàng giả:

Trường hợp 1: Trên vỏ hộp kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu không có tem chống hàng giả, vui lòng mở hộp kiểm tra đuôi túyp để xác minh.

Trường hợp 2: Trên vỏ hộp kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu có tem chống hàng giả, làm theo hướng dẫn dưới đây để xác minh:

Bước 1: Kiểm tra tem chống giả còn nguyên phủ cào

Bước 2: Cào để thấy toàn bộ mã QR code và mã số (mã gồm 12 ký tự) trên tem chống hàng giả

Bước 3: Quét mã QR code để lấy mã số và gửi tin nhắn hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp "SP <cách> Mã số" gửi 8099 để kiểm tra thông tin sản phẩm.

- Khi tin nhắn trả về "Cam on quy khach da tin dung san pham CHINH HANG của Duoc pham Hoa Linh. De biet them thong tin chi tiet, vui long lien he: 1900571255, website: duochoalinh.vn." Thì sản phẩm là hàng chính hãng của Dược phẩm Hoa Linh.

- Khi tin nhắn trả về không giống như trên, hoặc mã thẻ đã được sử dụng thì sản phẩm của bạn là hàng giả. Vui lòng liên hệ ngay với hotline 1900571255 để được hỗ trợ.

Khuyến cáo: Khách hàng nên mua sản phẩm có tem chống giả còn nguyên phủ cào. Trong trường hợp đã mua sản phẩm và tem bị cào mất mã phủ thì vui lòng liên hệ ngay với hotline 1900571255 để xác thực thông tin sản phẩm.

Vui lòng liên hệ ngay với hotline trên vỏ hộp để xác thực thông tin sản phẩm.

Thông tin liên hệ: Kem đánh răng Dược liệu Ngọc Châu

Địa chỉ: B19 D6 - Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1900.57.1255

Email: tvkh@hoalinhpharma.com.vn

Website: https://duoclieungocchau.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/KemdanhrangDuoclieuNgocChau

Chung tay chống nạn hàng giả

Để phòng, chống hàng giả, hàng nhái trong thời gian tới Công ty Hoa Linh, nhãn hàng Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu cũng sẽ sử dụng những công nghệ đặc biệt để giúp người tiêu dùng nhận biết dễ dàng và nhanh chóng hàng chính hãng.

Cùng đó, công ty luôn chủ trương khuyến khích người tiêu dùng phát giác những sản phẩm kém chất lượng. Bởi hành vi làm giả sản phẩm nổi tiếng đã được bảo hộ sẽ làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.

