Dưới đây là những điều bạn cần biết về thoái hóa khớp và cách lựa chọn collagen cho sụn khớp khỏe mạnh:

Nguyên nhân đau khớp gối, cứng khớp, khô khớp

Đau khớp gối, đặc biệt là khi có tiếng kêu lục cục, thường là dấu hiệu của sự hao mòn hoặc tổn thương cấu trúc sụn và khớp gối. Một số nguyên nhân gây ra tình trạng này bao gồm:

Thoái hóa khớp: đây là nguyên nhân phổ biến, xảy ra khi sụn khớp bị mài mòn theo thời gian. Sụn khớp là lớp đệm giữa hai đầu xương, khi sụn bị bào mòn, các đầu xương cọ xát với nhau gây đau và tiếng kêu lục cục.

Thiếu dịch khớp: dịch khớp có vai trò bôi trơn và giảm ma sát trong quá trình vận động. Khi lượng dịch này giảm đi, các khớp trở nên khô, cứng và phát ra âm thanh khi di chuyển.

Chấn thương: các chấn thương như rách dây chằng, vỡ sụn hoặc tổn thương xương có thể gây ra tình trạng đau nhức kèm theo tiếng kêu trong khớp gối.

Viêm khớp: các bệnh viêm khớp như viêm khớp dạng thấp cũng có thể gây ra triệu chứng đau nhức và tiếng kêu ở khớp gối.

Tình trạng khớp kêu lục cục kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo về sự tổn thương nghiêm trọng, do đó việc tìm hiểu và áp dụng phương pháp cải thiện sớm là rất quan trọng.

Khớp gối là một trong các khớp dễ gặp các bệnh lý về khớp nhiều nhất.

Vai trò của collagen sụn khớp trong việc giảm đau, khô khớp

Collagen, đặc biệt là collagen type II, chiếm khoảng 60% của tổng cấu trúc sụn và 90-95% của các collagen có mặt trong sụn khớp . Đây là thành phần giúp duy trì tính đàn hồi và khả năng chịu lực của sụn, có thể hỗ trợ:

Giảm đau nhức khớp: collagen type II đóng vai trò như một lớp đệm giúp sụn khớp dẻo dai và đàn hồi, từ đó giảm thiểu sự cọ xát giữa các đầu xương, làm giảm cảm giác đau nhức khi vận động.

Bổ sung dưỡng chất cho sụn: collagen chứa nhiều axit amin quan trọng như glycine, proline, và hydroxyproline - những dưỡng chất cần thiết để tái tạo và sửa chữa mô sụn. Các axit amin này giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể, hỗ trợ sự phát triển và duy trì của sụn khớp

Tăng cường dịch khớp: collagen có thể kích thích cơ thể sản xuất acid hyaluronic, một thành phần quan trọng trong dịch khớp, giúp bôi trơn và giảm ma sát giữa các khớp, từ đó giảm triệu chứng khô và cứng khớp.

Phòng ngừa thoái hóa khớp: nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung Collagen type II đều đặn có thể làm giảm đáng kể triệu chứng viêm khớp và thoái hóa khớp, cải thiện độ linh hoạt của khớp.

Nghiên cứu cho thấy lớp sụn cải thiện dần sau khi bổ sung Collagen Fortigel.

Cách lựa chọn collagen cho sụn khớp

Collagen có nhiều loại khác nhau, nhưng collagen type II là loại chuyên biệt dành cho sụn khớp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi dạng collagen type II đều có hiệu quả giống nhau. Lý do:

Kích thước phân tử: mô sụn khớp có cấu trúc phức tạp và khả năng tái tạo chậm. Các phân tử collagen thông thường thường có kích thước lớn, khó thẩm thấu qua màng tế bào và mô sụn. Do đó, để collagen có thể được hấp thụ và tác động trực tiếp đến sụn, nó cần được xử lý thành collagen thủy phân - tức là phân tách thành các phân tử nhỏ hơn (peptide) để dễ dàng hấp thụ vào máu và di chuyển đến các khớp.

Sự tương thích sinh học: collagen type II có sự tương thích sinh học cao với sụn khớp do cấu trúc và chức năng tương đồng với các thành phần collagen tự nhiên trong cơ thể. Collagen này giúp cung cấp dưỡng chất quan trọng cho sụn, giúp tái tạo và phục hồi mô sụn bị hư tổn. Trong khi đó, các loại collagen không phải type II thường tập trung vào da, tóc và móng, không mang lại hiệu quả tối ưu cho sụn khớp.

Collagen Peptides Type II - thành phần cấu tạo nên sụn khớp.

Công nghệ thủy phân Collagen: giúp collagen dễ dàng đi qua hệ tiêu hóa và hấp thụ vào các mô sụn. Vì thế, các sản phẩm chứa collagen type II thủy phân như Collagen sụn khớp CH-Alpha PLUS là lựa chọn tối ưu cho người bị thoái hóa khớp hoặc đau khớp gối, vì nó cung cấp đủ lượng collagen cần thiết để hỗ trợ tái tạo và bảo vệ sụn khớp.

Việc chọn đúng loại collagen, cụ thể là collagen type II thủy phân, với kích thước phân tử tương thích và đã được chứng minh lâm sàng, sẽ giúp hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả trong việc hỗ trợ và tái tạo sụn khớp.

CH-Alpha PLUS - Giải pháp cung cấp collagen cho sụn khớp

Trong số các sản phẩm collagen trên thị trường, CH-Alpha PLUS là một trong những lựa chọn để bổ sung collagen cho sụn khớp, với ưu điểm:

Hàm lượng collagen cao: mỗi liều CH-Alpha PLUS cung cấp 5.000mg collagen type II thủy phân, giúp cơ thể hấp thụ nhanh và hiệu quả hơn.

Công thức kết hợp: ngoài collagen type II, CH-Alpha PLUS còn chứa chiết xuất nụ tầm xuân và vitamin C, hai thành phần có tác dụng giảm đau, chống viêm, tăng cường sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể.

CH-Alpha PLUS - Collagen chuyên biệt dành cho sụn khớp.

Hiệu quả được kiểm chứng: sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả trong việc hỗ trợ tái tạo sụn khớp và cải thiện tình trạng khô khớp ở những người bị thoái hóa khớp. Việc sử dụng CH-Alpha PLUS đều đặn giúp bảo vệ sụn khớp, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp trong tương lai.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CH-Alpha PLUS - Collagen có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 2159/2023/XNQC-ATTP, do cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 1/11/2023. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.