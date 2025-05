Cách chọn máy lọc nước chất lượng để sống khỏe mỗi ngày

Lõi lọc - yếu tố quyết định hiệu suất và chất lượng nước sau lọc

Hệ thống lõi lọc là yếu tố quan trọng quyết định hiệu suất và chất lượng nước sau lọc. Các dòng máy lọc nước chất lượng thường sử dụng lõi lọc hiệu suất cao với 3 cấp lọc chính gồm: Cụm lõi lọc thô giúp làm sạch bùn đất, sạn cát, rong rêu, mùi trong nước… Màng lọc RO giúp loại bỏ chất hữu cơ, chất hóa học, vi khuẩn, ion kim loại nặng. Cuối cùng là các lõi chức năng đóng vai trò tái tạo vị ngon ngọt cho nước, bổ sung vi khoáng chất, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình.

Hệ lõi lọc MAX-P của Livotec gấp 1,5 hiệu suất, gấp 1,5 tuổi thọ so với các loại lõi lọc thông thường.

Anh Vương Minh, một kỹ sư điện máy tại Hà Nội với hơn 20 năm lắp đặt máy lọc nước đánh giá: "Trên thị trường có nhiều công nghệ lọc nhưng tôi đánh giá cao các dòng máy lọc nước sử dụng công nghệ lọc Max-P. Công nghệ này có hiệu suất lọc cao gấp 1,5 lần và gấp 1,5 lần tuổi thọ lõi so với các loại lõi lọc thông thường.

Đặc biệt, lõi lọc công nghệ Max-P kết hợp với màng RO sản xuất tại Hàn Quốc sẽ mang đến khả năng loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng và hóa chất độc hại trong nước. Nhờ vậy, nguồn nước sau lọc đảm bảo tinh khiết và an toàn để ăn uống".

Uy tín sản phẩm đến từ chứng nhận chuẩn quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT

Sau hệ thống lõi và công nghệ lọc nước, các chuyên gia cho biết người tiêu dùng nên quan tâm đến chứng nhận của sản phẩm.

Tại Việt Nam, QCVN 6-1:2010/BYT do Viện sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường thuộc Bộ Y tế thực hiện là tiêu chuẩn uy tín dành cho nước uống trực tiếp. Lý do là để đạt được tiêu chuẩn này, máy lọc nước phải trải qua một quy trình kiểm định đạt chuẩn WHO với các tiêu chí khắt khe. Vì vậy, những thương hiệu nào có nước sau lọc đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT đồng nghĩa với việc đã được Bộ Y tế bảo chứng về chất lượng sản phẩm.

Máy lọc nước đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT được dán trực tiếp tem lên thân máy.

"Chúng tôi thường khuyên các gia đình có phụ nữ mang thai hoặc trẻ nhỏ cần pha sữa mỗi ngày nên lựa chọn các sản phẩm máy lọc nước nóng lạnh đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT. Đơn cử như máy lọc nước của thương hiệu Livotec. Lựa chọn Livotec, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm rằng nước sau lọc đủ an toàn để nấu nướng, ăn uống trực tiếp mà không cần đun sôi, đặc biệt là an tâm pha sữa cho trẻ nhỏ", anh Đình Khánh - một chuyên gia lâu năm trong ngành điện máy cho biết.

Tính năng nóng - lạnh - nguội giúp cuộc sống thêm tiện lợi, tiết kiệm thời gian

Với nhiều gia đình hiện đại, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, việc một thiết bị có thể cung cấp nước nóng - lạnh - nguội ngay tức thời không chỉ là tiện nghi, mà còn giúp tiết kiệm thời gian đáng kể cho các hoạt động hàng ngày.

Máy lọc nước có 3 chế độ nóng - lạnh - nguội đáp ứng nhu cầu giải khát, pha trà, pha mì, pha sữa… nhanh chóng và tiện lợi.

"Tính năng nóng lạnh nguội được nhà sản xuất đưa vào nhằm đáp ứng các nhu cầu giải khát, pha trà, pha mì, tiệt trùng, pha sữa… Ở một số sản phẩm như Livotec 628, Livotec 630 hay Livotec 638, 3 chế độ nước này luôn sẵn sàng 24/7, nước qua màng lọc của công nghệ Max-P là đã tinh khiết rồi có thêm hệ lõi chức năng chất lượng cao, giúp người dùng chỉ cần vặn vòi là có ngay loại nước đúng nhu cầu. Rất nhiều bà mẹ bỉm sữa đã sử dụng và cho biết họ trở nên thảnh thơi hơn hẳn vì giờ đây việc tráng bình, tiệt trùng và pha sữa rất nhanh và dễ dàng", anh Vĩnh - chuyên gia về dinh dưỡng học tại TPHCM nhận định.

Bên cạnh 3 tiêu chí kể trên, người tiêu dùng nên cân nhắc thêm đến các yếu tố chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng của thương hiệu. Những thương hiệu có chính sách bảo hành lên đến 36 tháng được xem là một điểm cộng, cho thấy sự cam kết về chất lượng và uy tín của thương hiệu trên thị trường, sẽ giúp người tiêu dùng an tâm sử dụng dài lâu.