Cách chọn đúng An cung ngưu hoàng hoàn Đồng Nhân Đường

Không có An cung ngưu hoàng hoàn Đồng Nhân Đường giá rẻ

An cung ngưu hoàng hoàn là bài thuốc của thái y nhà Minh nghiên cứu và chế tạo chuyên dùng trong hoàng cung. Đến thời nhà Thanh, bài thuốc này đã được thay đổi liều lượng một số dược liệu so với công thức ban đầu và ghi lại trong cuốn sách "Ôn bệnh điều biện".

An ngưu hoàng hoàn thời nhà Thanh gồm 11 vị, việc bào chế không phải dễ dàng bởi có các vị thuốc rất quý hiếm.

Ngoài ngưu hoàng, mỗi vị thuốc trong An cung ngưu hoàng hoàn đều có những yêu cầu khắt khe và do đó khiến việc bào chế một viên an cung đúng chuẩn là điều khó. Với lịch sử hơn 350 năm, Đồng Nhân Đường là nơi những viên An cung ngưu hoàng hoàn chất lượng ra đời, tuy nhiên giá bán không rẻ.

Tại Trung Quốc, An cung ngưu hoàng hoàn Đồng Nhân Đường đóng gói theo quy cách 1 viên 3g/hộp thiếc với mức giá bán ra là 1.280 đô la Hồng Kông, khoảng 4,18 triệu đồng.

Khi được đưa về Việt Nam, cộng với các chi phí thuế phí nhập khẩu thì mức giá sẽ cao hơn. Do đó, nếu mua được An cung ngưu hoàng hoàn Đồng Nhân Đường có giá chỉ vài trăm nghìn đồng, hoặc 1-2 triệu đồng thì đó không phải là sản phẩm thật do Đồng Nhân Đường Bắc Kinh bào chế.

Hộp đựng An cung ngưu hoàn Đồng Nhân Đường (Ảnh: tongrentang.com).

An cung ngưu hoàn Đồng Nhân Đường được đóng gói trong hộp thiếc cao cấp

Với tinh thần kế thừa tinh hoa y học cổ truyền và ứng dụng công nghệ hiện đại, các sản phẩm của Đồng Nhân Đường vẫn giữ lại cốt công thức bào chế, tuy nhiên quy cách đóng gói đã được cải tiến và áp dụng công nghệ hiện đại.

Hiện nay, An cung ngưu hoàn bào chế thành phẩm được Đồng Nhân Đường bọc bên trong lá vàng nguyên chất, sau đó đặt trong hộp nhựa tròn dập nổi logo Đồng Nhân Đường cũng mạ vàng, và cuối cùng là đặt trong hộp thiếc màu đỏ được thiết kế cao cấp với những hoa văn chìm và khắc biểu tượng màu đỏ. Tất cả đều nhằm đảm bảo chất lượng của từng viên an cung Đồng Nhân Đường tới tay người sử dụng.

Mỗi chi tiết trên hộp thiếc đều được thiết kế tỉ mẩn với chất liệu hoàn thiện. Do đó, nếu như ngay từ hộp thiếc đựng an cung mà đã trông kém chất lượng (chữ in mờ, màu sắc nhợt nhạt,...) thì khó là hàng thật. Ngoài ra, những loại An cung ngưu hoàng hoàn được đặt trong các hộp giấy với loại 50 viên, 60 viên một hộp thì đây cũng không phải là sản phẩm của Đồng Nhân Đương.

Tem truy xuất nguồn gốc trên hộp An cung ngưu hoàng hoàn Đồng Nhân Đường (Ảnh:Hns.hk).

Kiểm định An cung ngưu hoàn hoàng Đồng Nhân Đường hàng thật hay giả bằng tra mã

Hiện nay Đồng Nhân Đường đã áp dụng công nghệ cao trong việc đóng gói bao bì sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn để hạn chế tình trạng làm giả, làm nhái sản phẩm. Và theo hướng dẫn từ website chính hãng của Đồng Nhân Đường, cách để phân biệt An cung ngưu hoàng hoàn có phải là chính hãng do Đồng Nhân Đường Bắc Kinh sản xuất hay, có thể thực hiện theo cách thức sau.

Cách 1: Tra mã trên website chính thức Tongrentang.com

Mỗi hộp An cung ngưu hoàng hoàn chính hãng Đồng Nhân Đường bán ra đều có một mã số riêng. Mã số này sẽ được in tại tem tra mã (vị trí tem mới nhất nằm trên hông hộp, các năm trước đó đặt mặt trong nắp hộp hoặc dán dưới đáy hộp), người sử dụng sẽ cào nhẹ lớp phủ để lộ mã, sau đó nhập vào ô tra mã của website Tongrentang.com.

Nhập mã để kiểm tra sản phẩm Đồng Nhân Đường thật/giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Nếu kết quả trả về màu đỏ tức là hàng không đúng chính hãng, kết quả trả về màu xanh là hàng chính hãng Đồng Nhân Đường.

Cách 2: Sử dụng Ứng dụng Tongrentang

Đồng Nhân Đường cũng đã phát triển ứng dụng riêng để giới thiệu các sản phẩm, bán hàng cũng như giúp người sử dụng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm Đồng Nhân Đường chính hãng hay không.

Quét mã QR để tải ứng dụng Đồng Nhân Đường trên smartphone (Ảnh: tongrentang.com).

Do đó, người sử dụng có thể cài ứng dụng của Đồng Nhân Đường trên smartphone và sử dụng chức năng quét mã để truy xuất nguồn gốc sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn mình mua có phải là hàng chính hãng hay không.