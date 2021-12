Cách chọn đúng An cung Hàn Quốc chính hãng, tránh hàng giả

Dân trí An cung Hàn Quốc của nhà sản xuất Kwangdong lừng danh đã chính thức có mặt tại Việt Nam hơn 15 năm nay, được người tiêu dùng ưa chuộng, nhưng cũng xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Xuất phát từ y văn cổ trong cuốn Đông Y Bảo Giám của danh y lỗi lạc HerJun, An cung Hàn Quốc có hai thành phần không thể thiếu là xạ hương và ngưu hoàng. Các tài liệu y học phương Đông cũng như các nghiên cứu y khoa hiện đại đã chứng minh xạ hương và ngưu hoàng có tác dụng hoạt huyết thông mạch, nhờ đó hỗ trợ làm giảm nguy cơ đột quỵ (tai biến mạch máu não) rất hiệu quả.

Kế thừa y văn nổi tiếng này, công ty dược phẩm Kwangdong lừng danh Hàn Quốc đã phát triển sản phẩm Woo Hwang Chung Sim Won, nhanh chóng trở nên thân thuộc với người dân xứ sở Kim Chi hơn 60 năm nay, và được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ…

Từ năm 2004, An cung Hàn Quốc của Kwangdong chính thức có mặt tại Việt Nam thông qua công ty đại diện của nhà sản xuất (Công ty TNHH Nam Sơn) với tên gọi tiếng Việt là Vũ Hoàng Thanh Tâm. Sản phẩm cũng được cơ quan thẩm định của Bộ Y tế cấp chứng nhận công bố số 6429/2018/ĐKSP, được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp hồ đăng ký nhãn hiệu số 210819.

Cho đến nay, Vũ Hoàng Thanh Tâm của nhà sản xuất Kwangdong vẫn là An cung Hàn Quốc duy nhất được cơ quan chức năng cấp phép nhập khẩu và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, An cung Hàn Quốc Vũ Hoàng Thanh Tâm cũng bị làm giả, làm nhái mẫu mã khá phổ biến. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm viên hoàn cũng "mượn danh" An cung Hàn Quốc trong khi không hề có thành phần xạ hương và ngưu hoàng, đồng nghĩa với việc không có các công dụng cơ bản của An cung.

Các sản phẩm "giả danh" an cung Hàn Quốc như các loại "hộp an cung 60 viên", "viên uống chống đột quỵ"… hầu hết là các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua thẩm định và cấp phép của cơ quan chức năng Bộ Y tế, là hàng làm giả, làm nhái thương hiệu hoặc là thực phẩm thông thường nhưng lại quản cáo như là thực phẩm chức năng, thậm chí quảng cáo là thuốc.

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe, người tiêu dùng cần biết một số kinh nghiệm phân biệt An cung Hàn Quốc chính hãng như sau:

Bao bì, mẫu hộp

An cung Hàn Quốc chính hãng hàng thật có bao bì hộp với hình thần y HerJun (như ảnh trên). Nhà sản xuất Kwangdong xác nhận chỉ lưu hành duy nhất một mẫu bao bì sản phẩm này ở thị trường Việt Nam, và đã được công ty đại diện đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ.

Tem phụ tiếng Việt

An cung Hàn Quốc chính hãng có tem phụ tiếng Việt theo đúng quy định cho hàng hóa nhập khẩu, có đóng dấu đỏ của Công ty TNHH Nam Sơn - là đơn vị được hãng Kwangdong ủy quyền đại diện chính thức và độc quyền tại Việt Nam. Trên tem phụ có đầy đủ các thông tin cần thiết về sản phẩm theo đúng nội dung đã được cơ quan chức năng của Bộ Y tế thẩm định, cấp phép.

Tem chống hàng giả của Bộ Công an

An cung Hàn Quốc chính hãng hàn thật có tem chống hàng giả màu vàng của Bộ Công an cấp cho công ty TNHH Nam Sơn dán niêm phong ở mép hộp.

Tem QR Code

An cung Hàn Quốc chính hãng hàng thật có tem mã vạch iCheck dán niêm phong ở mép hộp. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm bằng ứng dụng quét mã vạch trên điện thoại.

Phiên bản dạng cao lỏng (dạng nước)

Ngoài hộp màu đỏ chứa 10 viên hoàn cứng, An cung Hàn Quốc có phiên bản dạng cao lỏng (dạng nước) là hộp có mẫu mã tương tự, chứa 10 chai cao lỏng có thành phần, công dụng hoàn toàn tương đương loại viên hoàn cứng.

Lưu ý: Ngoài hai phiên bản dạng viên hoàn và dạng cao lỏng kể trên , An cung Hàn Quốc chính hãng tại Việt Nam không có bất kỳ mẫu mã, hình thức nào khác.

Woo Hwang Chung Sim Won (Vũ Hoàng Thanh Tâm) là sản phẩm của hãng dược Hàn Quốc Kwangdong Pharmaceutical, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi đại diện chính thức của nhà sản xuất là Công ty TNHH Nam Sơn.

Sản phẩm đã được Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thẩm định và cấp chứng nhận công bố số 6429/2018/ĐKSP. Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp hồ sơ sở hữu trí tuệ số 210819. Giấy phép quảng cáo số: 00281/2020/ATTP-XNQC

Website: www.Vuhoangthanhtam.vn

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh