Cà Mau: Bé 3 tuổi tử vong do mắc bệnh tay chân miệng

Ngày 5/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng.

Bệnh nhi là bé trai 3 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.

Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ 1-5 tuổi (Ảnh: Getty).

Trước đó, bé xuất hiện một số triệu chứng như sốt, loét, nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân. Bé được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Qua rà soát, trước khi mắc bệnh, bé chủ yếu ở nhà. Trong gia đình và xung quanh không ai mắc bệnh này.

Cũng qua báo cáo của trung tâm, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Cà Mau có hơn 1.400 ca bệnh tay chân miệng, tăng khá cao so với cùng kỳ 2025.

Theo khuyến cáo, bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ, trường hợp có biến chứng sẽ rất nguy hiểm.

Người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, vật dụng của trẻ. Trường hợp có những dấu hiệu của bệnh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử lý, điều trị kịp thời.