Ca đại phẫu "kép": Mổ lấy thai và cắt viêm ruột thừa cứu thai phụ 37 tuần

Dân trí Thai phụ mang thai ở tuần 37 nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ, nghi bị viêm ruột thừa. Trong tình thế cấp bách, ekip bác sĩ đã quyết định thực hiện ca đại phẫu "kép" mổ lấy thai kết hợp mổ viêm ruột thừa.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn vừa thực hiện thành công ca đại phẫu "kép" mổ lấy thai kết hợp mổ cắt ruột thừa cho thai phụ 37 tuần đến từ Hà Nội.

Sản phụ N.T.T mang thai lần 2 ở tuần 37, nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội. Các cơn đau ngày càng dồn dập nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ. Kết quả thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cho thấy bạch cầu tăng sinh đột biến, ruột thừa phình to bất thường. Ngay lập tức, hai ekip bác sĩ khoa Sản và khoa Ngoại đã hội chẩn và quyết định tiến hành mổ lấy con trước, sau đó mổ cắt ruột thừa.

Bé N.M và mẹ T. đã có 1 hành trình đi sinh đáng nhớ tại Bảo Sơn.

TTƯT. ThS. BS Nguyễn Văn Mão - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật cắt ruột thừa cho chị T. cho biết: "Người bình thường khi bị viêm ruột thừa đã nguy hiểm, phụ nữ mang thai bị viêm ruột thừa lại càng nhiều nguy hiểm và khó khăn trong chẩn đoán hơn bởi ruột thừa thay đổi vị trí do tử cung to đẩy ruột thừa lên cao, khiến dễ lẫn với các bệnh lý khác. Về mặt chẩn đoán hình ảnh, do mang thai nên không thể chụp film, bác sĩ chỉ dựa vào kết quả siêu âm vòng bụng để chẩn đoán. Nhưng cũng rất khó chẩn đoán bởi vị trí ruột thừa có thể bị che lấp bởi tử cung và thai nhi".

"Viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai do sức đề kháng giảm nên bệnh thường tiến triển nhanh chóng dẫn tới hoại tử ruột thừa gây viêm phúc mạc. Đây là một biến chứng nặng cũng như đe dọa đến vấn đề sinh nở", BS Mão cho biết thêm.

Theo BS Mão, cách duy nhất để xử lý viêm ruột thừa ở phụ nữ mang thai là phẫu thuật nội soi hoặc phẫu thuật mổ mở nhưng mổ nội soi hay mổ mở đều có nguy cơ rất cao gây ảnh hưởng tới mẹ và thai nhi.

Với trình độ chuyên môn cao cùng kinh nghiệm xử lý các tình huống khó của đội ngũ y bác sĩ, cuộc đại phẫu "kép" mổ bắt thai kết hợp cắt viêm ruột thừa kéo dài gần 2 giờ đồng hồ đã thành công. Hai mẹ con sản phụ vượt qua cơn nguy hiểm, em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3400gr.

Sinh sung sướng: Mẹ nghỉ ngơi - Người nhà thảnh thơi

Do mổ kết hợp bắt thai và cắt viêm ruột thừa nên chị T. phải lưu lại viện 5 ngày 4 đêm. Chia sẻ cảm xúc sau ca phẫu thuật, chị T cho biết: "Trước khi vào viện, hai vợ chồng chỉ nghĩ bị rối loạn tiêu hóa chứ không nghĩ lại bị viêm ruột thừa. May mắn đến Bệnh viện Bảo Sơn kịp thời, được các bác sĩ giỏi trực tiếp thực hiện ca đại phẫu giúp cho 2 mẹ con an toàn, khỏe mạnh. Vô cùng cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đã hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình lưu viện nên dù trải qua 2 cuộc phẫu thuật cùng một lúc nhưng mình cũng cảm thấy sức khỏe ổn định nhanh".

Chị T. được bác sĩ thăm khám và kiểm tra vết mổ hằng ngày.

Hằng ngày, các bác sĩ đều đến thăm khám, tư vấn về sức khỏe cũng như kiểm tra vết mổ cho chị T. Em bé cũng được bác sĩ Nhi kiểm tra sức khỏe mỗi ngày.

Điều dưỡng rất nhiệt tình, luôn hỗ trợ cho gia đình nhà chị T.

Phòng sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn cũng làm chị T., vô cùng thích thú. Phòng nghỉ với tông màu xanh mát mắt, không gian yên tĩnh, rộng rãi giúp mẹ có thời gian để hồi phục sau thời khắc "vượt cạn" vất vả.

Bên cạnh phòng Xanh "huyền thoại", Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn mới ra mắt hệ thống phòng Queen có view panorama cực đỉnh.

Bữa cơm ở cữ của viện cũng được chị T. dành lời khen: "Do mổ ruột thừa nên mình cũng chưa ăn được gì ngoài cháo, nhưng mẹ mình thì ăn mấy bữa đều khen đồ ăn rất ngon, vừa miệng. Thực đơn sau sinh vô cùng đa dạng. Các món ăn được thay đổi theo ngày". Ngày ra viện, bệnh viện còn tặng 2 mẹ con một bộ quà tặng cao cấp và một bộ ảnh newborn ghi lại những khoảnh khắc đầu đời quý giá của bé.

Trường Thịnh