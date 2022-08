BV Hùng Vương và Mason Việt Nam: Hợp tác để mang sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng

Mason Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm Mason Natural - thương hiệu danh tiếng 50 năm tại Mỹ và đang có mặt tại 70 quốc gia. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương là một bệnh viện lớn và danh tiếng tại Phú Thọ, có nhiều cơ sở khác trên toàn quốc.

Tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương, các sản phẩm Mason cũng được các bác sĩ, chuyên gia đánh giá cao. Đồng thời, Mason Việt Nam (Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm Mason Natural tại Việt Nam) cũng đánh giá Bệnh viện Hùng Vương là đối tác chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa sản phẩm Mason tại thị trường Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bệnh viện Hùng Vương và Mason Việt Nam - Hợp tác để mang những sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng.

Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương là địa chỉ được đông đảo người dân Phú Thọ cũng như các vùng lân cận như Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái…tin tưởng và lựa chọn mỗi khi có nhu cầu khám chữa bệnh.

Bệnh viện Hùng Vương sở hữu hệ thống cơ sở vật chất khang trang, thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân từ các bệnh đơn giản đến phức tạp.

Trong 12 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Hùng Vương luôn nhất quán với phương châm hoạt động "Thân thiện - chuyên nghiệp - chu đáo", "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế của Bệnh viện đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng dịch vụ y tế để phục vụ người dân một cách tận tâm, chuyên nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng…

Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cũng là bệnh viện tư nhân đầu tiên trong cả nước là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K Trung Ương, được hỗ trợ chuyên môn bởi các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương… Không những thế, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương còn là đối tác chiến lược của ba bệnh viện lớn của Malaysia…. Những điều này giúp Bệnh viện Hùng Vương được chuyển giao các kỹ thuật điều trị, được hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ các bệnh viện tuyến trung ương giúp nâng cao năng lực hoạt động.

Bệnh viện Hùng Vương và đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên trình độ cao, giàu y đức cùng cơ sở vật chất hiện đại.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương, giai đoạn tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế có chất lượng cao, đẩy mạnh việc phát triển cũng như áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào khám chữa bệnh để nâng cao hiệu quả điều trị.

Không dừng lại ở đó, Bệnh viện còn chú trọng đến việc lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng hàng đầu thế giới để phân phối đến tay người tiêu dùng. Việc kết hợp sâu rộng với thương hiệu Mason Natural (do Công ty Mason Việt Nam phân phối) cũng là hoạt động nằm trong định hướng phát triển chiến lược của Bệnh viện.

Sản phẩm Mason Natural được đánh giá cao và được tư vấn cho người bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương.

Đại diện bệnh viện Hùng Vương chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao các sản phẩm Mason Natural do Mason Việt Nam phân phối bởi các sản phẩm này được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, chất lượng, được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến và hiện đại tuân thủ theo cGMP và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ASI của Mỹ. Mason Natural cũng là thương hiệu danh tiếng lâu đời, chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng hàng chục năm nay. Hơn thế nữa, giá thành lại rất hợp lý, phù hợp với kinh tế của người tiêu dùng, giá trị về sức khỏe các sản phẩm Mason mang lại cao hơn so với giá tiền người dân phải bỏ ra. Đây thực sự là một thương hiệu Mỹ dành cho người tiêu dùng Việt".

Về phía đại diện nhà phân phối, ông Trần Anh Tuấn - CEO Mason Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi phân phối các sản phẩm Mason Natural tại Việt Nam với sứ mệnh Mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất vì họ xứng đáng được nhận. Chúng tôi mong muốn góp chút sức lực của mình để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Ông Tuấn khẳng định: "Với chúng tôi, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương là đối tác chiến lược, đóng vai trò quan trọng hàng đầu tại Phú Thọ. Chúng tôi sẽ hợp tác sâu rộng và thật chặt chẽ với bệnh viện để mang những sản phẩm tốt nhất của Mason Natural đến với người tiêu dùng. Cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cũng như người tiêu dùng luôn tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của Mason. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ sự tin yêu của mọi người".

Ông Trần Anh Tuấn (áo trắng) - CEO Mason Việt Nam trực tiếp trao quà cho đại diện BV Hùng Vương sau chương trình quay số may mắn tri ân khách hàng của Mason Việt Nam.

Sự hợp tác sâu rộng của Mason Việt Nam và Bệnh viện Hùng Vương hứa hẹn sẽ mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng hàng đầu tại Mỹ, mang đến những giá trị cao về sức khỏe mà lại tiết kiệm về chi phí.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Địa chỉ: Xã Chí Đám - Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

Website: https://benhvienhungvuong.vn/

Hotline: 1800 9415

Công ty Cổ phần Mason Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh miền Nam: 436A/139 đường 3/2, phường 12, quận 10, TPHCM

Website: https://mason.vn/

Fanpage: Mason Natural Việt Nam

Email: Chamsockhachhang@mason.vn

Điện thoại: 1800.64.64.87