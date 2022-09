Bụng lúc nào cũng đầy như ăn no, người phụ nữ phát hiện ung thư buồng trứng

Đang điều trị ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K, chị Thanh cho biết, thời điểm một năm trước khi nhập viện, chị từng phẫu thuật u buồng trứng lành tính ở Tuyên Quang. Sau 3 tháng phẫu thuật, chị đi khám, khối u không mọc lại, nên chị yên tâm, cũng không đi khám tại bệnh viện lần nào nữa.

Bệnh nhân ung thư được nhận tóc kết từ tóc thật ở Bệnh viện K.

Tròn một năm sau mổ, chị thấy có tình trạng bụng luôn cảm giác đầy đầy, trướng hơi như ăn cơm no dù lúc đó không ăn no. Tình trạng này cũng không cải thiện dù chị đã đi bộ thể dục. Thấy bất ổn, chị đi khám tại Bệnh viện K, khối u buồng trứng đã to như quả bưởi.

Có mặt trong buổi tặng tóc kết từ tóc thật cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K ngày hôm qua (15/9), chị Thanh cho biết chị phải truyền hóa chất. Ngay lần truyền thứ 2, tóc chị đã bị rụng hết. Giờ chị đang điều trị được nửa liệu trình, tóc rụng sạch sẽ, nhưng may mắn không gặp nhiều tác dụng phụ khác nên giờ chị đang quyết tâm điều trị.

BS Lê Trí Chinh, Bệnh viện K cho biết, ung thư buồng trứng là một trong những ung thư đường sinh dục thường gặp nhất ở phụ nữ.

Đáng nói, ung thư buồng trứng diễn biến âm thầm, không biểu hiện rõ rệt nên dễ bị bỏ qua, hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh phụ khoa khác.

Theo BS Chinh, các dấu hiệu của ung thư buồng trứng rất mơ hồ. Đôi khi chỉ từ các triệu chứng khó chịu ở vùng bụng dưới, rối loạn tiêu hóa, tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân... lại là gợi ý để bác sĩ phát hiện căn bệnh ung thư nguy hiểm ở chị em.

Chuyên gia khuyến cáo chị em phụ nữ cần chú ý đến những thay đổi của cơ thể. Hãy luôn chú ý và cảnh giác khi nhận thấy các dấu hiệu sau vì chúng rất có thể là các triệu chứng sớm của ung thư buồng trứng:

- Cảm giác khó chịu, đau ở vùng bụng dưới

- Rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy hay táo bón

- Thường xuyên đi tiểu do tăng áp lực đè ép vào bàng quang

- Ăn kém, cảm giác đầy bụng kể cả sau một bữa ăn nhẹ

- Tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân

- Chảy máu âm đạo bất thường sau mãn kinh, thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt

- Đau khi quan hệ tình dục.

Các dấu hiệu này càng đáng cảnh báo hơn ở nhóm chị em có các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Đó là những phụ nữ qua thời kỳ mãn kinh hoặc sinh đẻ ít; Kinh nguyệt không đều; Phụ nữ dùng thuốc kích thích rụng trứng; Dùng liệu pháp thay thế hormone hậu mãn kinh; Người bị ung thư vú và những phụ nữ có mẹ hoặc chị em gái đã mắc ung thư buồng trứng, ung thư vú hay ung thư đại trực tràng.

Vì thế, khi nhận thấy cơ thể có bất cứ dấu hiệu nào dù mơ hồ, chị em hãy nên đi khám sớm nhất có thể.