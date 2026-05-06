Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai khám miễn phí cho người dân

Theo đó, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.

Điều này cũng nhằm tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia để quản lý sức khỏe, đảm bảo mỗi người dân được bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Nghị định này vẫn đang trong quá trình xây dựng và chưa được ban hành chính thức.

Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế (Ảnh minh họa: Nam Phương).

Cũng theo kế hoạch trên, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học xây dựng và trình UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách người dân; chỉ đạo tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo thẩm quyền quản lý tại địa phương tại trạm y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe.

Trường hợp trạm y tế cấp xã không đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định, chính quyền cấp xã hoặc Sở Y tế chỉ đạo cơ sở đã đủ điều kiện khám sức khỏe trên địa bàn chủ động phối hợp, hỗ trợ chuyên môn hoặc chọn trạm y tế xã làm địa điểm khám sức khỏe lưu động theo quy định để đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí có trách nhiệm phân nhóm đối tượng ưu tiên và sắp xếp lịch khám đảm bảo phù hợp, tránh quá tải và thuận tiện cho người dân.

Các đơn vị tổ chức khám đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Kết quả khám được tổng hợp và lập sổ sức khỏe điện tử; liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kinh phí để thực hiện hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Ngoài ra, trong tháng 5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoàn thành việc xây dựng hướng dẫn chuyên môn khám sức khoẻ định kỳ cho người dân.

Trước ngày 30/5, Sở Y tế các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc; lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân tại địa phương trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

Cục Phòng bệnh có trách nhiệm phối hợp xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng, hoàn thành trước ngày 31/12/2027.