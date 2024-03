Bổ sung collagen cho khớp vững vàng

Vì sao khớp bị bào mòn, lão hóa sớm?

Đau khớp xảy ra khi sụn, xương dưới sụn bị tổn thương, hao mòn và chất lượng dịch nhờn suy giảm (Ảnh: CH-Alpha PLUS).

Ngày nay, chuyện xương khớp có dấu hiệu viêm đau, thoái hóa đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều người thường phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo. Đó có thể là những cơn đau bất ngờ xuất hiện ở vai gáy, thắt lưng, đầu gối, cổ tay… hoặc là dấu hiệu khớp kêu răng rắc vì thiếu dịch trong bao khớp.

PGS.TS.BS. Vũ Đình Hùng - Chủ tịch Hội Thấp khớp học cho biết, sụn khớp vừa cứng, vừa bền dai, lại đàn hồi tốt. Mặc dù đóng vai trò quan trọng là lớp đệm bảo vệ nhưng sụn khớp không chứa mạch máu hay dây thần kinh nên không được máu nuôi trực tiếp, chỉ tiếp nhận dinh dưỡng thẩm thấu nhờ tổ chức xương dưới sụn, màng hoạt dịch, dịch khớp. Do vậy, sụn khớp dễ bị thoái hóa âm thầm theo thời gian mà hầu hết các triệu chứng đều không rõ ràng.

PGS.TS.BS. Vũ Đình Hùng - Chủ tịch Hội Thấp khớp học TPHCM, Nguyên giám đốc Học viện Quân y TPHCM (Ảnh: NVCC).

Thông thường, để khớp cử động trơn tru, sụn khớp cần đảm bảo khoảng 70% nước, 20% collagen và 10% các thành phần khác. Nhưng, sau tuổi 30, khối lượng và chất lượng sợi collagen ở sụn khớp, dây chằng, gân và xương đều giảm sút. Theo ước tính, cơ thể sẽ mất đi khoảng 30% collagen vào tuổi 45.

Thiếu hụt collagen làm phá vỡ sự vững chắc và đàn hồi của sụn khớp, dẫn đến thô ráp và mỏng hơn. Điều này khiến các đầu xương cọ xát với nhau, gây ra cảm giác đau nhức khớp mỗi lần chuyển động. Sụn khớp càng mỏng, độ ma sát giữa hai đầu xương càng cao, cơn đau khớp sẽ càng dữ dội. Qua các nghiên cứu cho thấy, lượng collagen suy giảm có liên quan đến thoái hóa khớp, viêm xương khớp và thoát vị đĩa đệm.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo, chăm sóc xương khớp từ sớm góp phần làm chậm quá trình thoái hóa, hạn chế cơn đau xương khớp và giúp mỗi người vui sống tự chủ.

Lợi ích của collagen với sức khỏe xương khớp

Collagen đóng vai trò "chất keo dính" kết nối các mô trong cơ thể và kích thích quá trình trao đổi chất. Vì vậy, tăng collagen là điểm mấu chốt để giúp kiến tạo và phục hồi sụn khớp. Nhiều công trình nghiên cứu trong thập niên gần đây xác nhận vai trò của collagen, đặc biệt là collagen peptide type 2 đối với sức khỏe xương khớp.

Theo PGS.TS.BS. Vũ Đình Hùng, các nghiên cứu thực nghiệm về tế bào sụn và mô sụn đã chứng minh rằng, dùng collagen peptide kích thích đáng kể nồng độ collagen và tăng tổng hợp proteoglycan - 2 thành phần chính trong chất nền sụn ngoại bào. Sau 3 tháng sử dụng collagen peptide type II, mức độ viêm khớp đã được cải thiện đáng kể.

Kết quả chụp MRI mô sụn sau 6-12 tháng sử dụng collagen.

PGS.TS.BS. Vũ Đình Hùng dẫn chứng thêm một nghiên cứu đơn trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi trên 160 vận động viên gặp vấn đề về đầu gối, được uống 5 gram collagen peptide hoạt tính sinh học cao (BCP) hoặc giả dược mỗi ngày trong vòng 12 tuần.

Kết quả, việc bổ sung collagen đã cải thiện đáng kể chứng đau khớp. Sau 12 tuần nghiên cứu, số đối tượng phải sử dụng liệu pháp thay thế (thuốc, bó bột, vật lý trị liệu, liệu pháp phối hợp và các liệu pháp khác) giảm (59%) so với nhóm còn lại (40%).

Cường độ đau khi vận động theo thang đo VAS có sự cải thiện trên nhóm sử dụng peptide collagen trong 12 tuần.

Qua các nghiên cứu, chuyên gia khuyến nghị, collagen peptide type II hoạt tính sinh học sẽ cho khả năng hấp thu tốt. Công nghệ thủy phân giúp chia nhỏ các phân tử collagen để dễ dàng hấp thụ vào trong cơ thể người hơn. Khi bổ sung đường uống, 85 - 95% collagen sẽ được hấp thu vào máu và tham gia quá trình hỗ trợ tái tạo các tổn hại của sụn khớp.

Muốn collagen bám đều vào mô xương, mô sụn để làm nền vững chắc, phẳng phiu cần có thêm trợ thủ đắc lực khác, điển hình như vitamin C hay chiết xuất nụ tầm xuân. Trong khi vitamin C xúc tác cho quá trình tạo nên collagen trong cơ thể thì hoạt chất galactolipid của nụ tầm xuân giúp hạn chế phản ứng viêm tại ổ khớp, từ đó ngăn chặn quá trình phá hủy mô sụn khớp.

Chủ tịch Hội Thấp khớp học cho rằng, để xương khớp khỏe mạnh dài lâu, bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý, bảo trì hệ khớp bằng cách khám sức khỏe định kỳ, mọi người cần chú ý chăm sóc sụn khớp và xương dưới sụn thông qua việc bổ sung những hoạt chất chuyên biệt giúp xương khớp toàn thân chắc khỏe, điển hình là collagen peptide type II.

"Đừng cho rằng mình trẻ là khớp khỏe, quá trình lão hóa xảy ra mỗi ngày, việc trùng tu là điều cần thiết", PGS.TS.BS. Vũ Đình Hùng nhấn mạnh.

CH-Alpha PLUS - Collagen sụn khớp hàng đầu tại Đức

CH-Alpha PLUS chứa Collagen Fortigel® - công thức độc quyền từ Đức. Đây là collagen dạng nước có kiểm chứng lâm sàng, chứng minh hiệu quả trên sụn khớp.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CH-Alpha PLUS có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 2159/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 1/11/2023. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xem thông tin chi tiết về sản phẩm CH-Alpha PLUS tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/CH.Alpha.official

Website: https://collagensunkhop.ch-alpha.vn

Điện thoại: 082 854 5656