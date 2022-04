Biến chứng tiểu đường ở chân - làm sao để hạn chế?

Triệu chứng thường gặp ở bàn chân người tiểu đường

Bệnh tiểu đường nếu không có phương pháp điều trị và tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt có thể để lại những biến chứng nguy hiểm trên cơ thể. Triệu chứng điển hình ở chân người bệnh tiểu đường:

- Mất cảm giác: Bệnh nhân sẽ cảm giác tê bì hoặc không có cảm giác gì ở chân, ngứa ran. Nguyên dân do thiếu nuôi dưỡng ở bàn chân.

- Cảm giác tê hoặc ngứa ran thường xuyên xuất hiện, khiến bệnh nhân muốn gãi làm xuất hiện các vết xước, phồng rộp.

- Bệnh nhân không cảm thấy đau ở vết thương, da có hiện tượng đổi mà và nhiệt độ do thiếu nuôi dưỡng, máu không xuống chi.

- Xuất hiện vệt đỏ, vết thương bầm tím mà không va vấp vào đâu, có hoặc không có dịch tiết, đau nhói… do máu không nuôi dưỡng, hiện tượng huyết khối, tụ máu.

- Tình trạng nhiễm trùng dễ xảy ra khi có vết tổn thương trên da. Bệnh nhân có thể thấy: Sốt, ớn lạnh, sốc, các chi tấy đỏ… Hiện tượng này người bệnh cần đi khám ngay để hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Biến chứng tiểu đường ở chân

- Loét chân, hoại tử chân, vết thương mãi không lành.

- Nhiễm trùng: xuất hiện trên da, trong xương gây áp xe, hoại thư.

- Khi nhiễm trùng không được xử lý đúng gây chết mô, biến dạng chân. (hiện tượng bàn chân Charcot).

- Tình trạng nhiễm trùng nguy hiểm, biến dạng không còn nuôi dưỡng được nữa có thể phải chỉ định cắt cụt chi.

KPH83 là sản phẩm hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường được nhiều bệnh nhân tin tưởng.

Phòng ngừa biến chứng tiểu đường ở chân như thế nào mới hiệu quả?

Để hạn chế biến chứng tiểu đường, bác sĩ khuyên bạn phải kiểm soát tốt đường huyết, ăn uống, sinh hoạt khoa học điều độ. Nguyên nhân khiến bệnh nhân tiểu đường dễ bị bệnh lý ở chân do Bệnh lý mạch máu ngoại biên, Bệnh lý thần kinh ngoại biên và Suy giảm miễn dịch: Do giảm chức năng tế bào lympho, do tăng glucose máu, do dày màng đáy. Vậy phòng ngừa nó như thế nào, hãy áp dụng các cách sau:

- Uống thuốc theo chỉ định bác sĩ.

Đây là điều kiện tiên quyết để bệnh nhân kiểm soát đường huyết tốt.

- Chăm sóc chân hằng ngày.

- Rửa chân bằng nước ấm mỗi ngày.

- Sử dụng xà phòng dịu nhẹ, không kích ứng da khô, để không làm tổn thương da.

- Không nên ngâm chân.

- Cần giữ bàn chân khô ráo, đặc biệt là kẽ chân.

- Kiểm tra bàn chân hằng ngày để kiểm tra vết loét, xước, mụn nước, mẩn đỏ... để tránh nhiễm trùng.

- Thoa kem dưỡng ẩm để chân không bị khô, tránh xước, Nhưng không thoa vào kẽ chân.

- Chà vết chai chân nhẹ nhàng sau khi tắm.

- Cắt móng chân hằng tuần hoặc khi dài, tránh cắt vào khoét chân để tránh tổn thương. Nên dũa móng sau khi cắt.

- Dùng giày dép kín mũi để bảo vệ đầu ngón chân. Dép phải thoáng mát, đi tất mềm để thấm hút mồ hôi.

- Không nên đi chân đất để tránh làm tổn thương chân.

- Không nên bắt chéo chân, giữ chân một tư thế trong thời gian dài. Hãy lắc chân hoặc gác chân để máu được lưu thông tốt hơn.

- Bỏ thuốc lá để hạn chế tình trạng tắc nghẽn mạch máu, giảm tình trạng thiếu nuôi dưỡng đến các chi.

- Khám định kỳ hằng tháng, cho dù cơ thể cảm thấy không bất thường để bác sĩ kịp thời điều chỉnh lượng đường huyết.

- Sử dụng KPH83 hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường.

KPH83 là sản phẩm giúp giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường được nhiều bệnh nhân tin dùng

Tại sao sử dụng sản phẩm KPH83 để giúp giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường?

- Hỗ trợ giảm đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường.

- Nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

- KPH83 được bào chế dưới dạng viên sủi, giúp tăng khả năng hấp thu, dễ sử dụng.

- Sản phẩm an toàn không có tác dụng phụ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các giấy phép được bộ y tế cấp phép.

- Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ trên dây chuyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn WHO GMP.

- KPH83 được nhiều bệnh nhân tiểu đường tin dùng.

KPH83 có gì khác biệt so với các sản phẩm khác?

- KPH83 chứa thành phần giúp làm tăng độ nhạy cảm insulin trong cơ thể. Làm tăng đáng kể lượng PPAR gamma, giúp tăng nhu cầu sử dụng insulin trong tế bào.

- KPH83 chứa thành phần giúp kích thích hormone Adiponectin, hormone này nhạy cảm với insulin, làm tăng sử dụng lượng insulin trong tế bào cơ, mô mỡ.

- Ngoài ra KPH83 chứa thành phần giúp tăng cường chuyển hóa lượng glucose, chuyển hóa chất béo, làm giảm đường huyết. Kết hợp với vitamin C, PP, B5, E, B2, B6, B1, Biotin, Acid Folic... giúp bổ sung vi chất, tăng đề kháng cho bệnh nhân tiểu đường.

- Sản phẩm được trung tâm điều trị phục hồi xương khớp Việt Nam tin dùng.

Các giấy phép sản phẩm:

Giấy kiểm định - Giấy công bố sản phẩm - Giấy phép quảng cáo của KPH83

KPH83 bán ở đâu?

Giá bán của KPH83 là 780.000 VNĐ/hộp, giá bán có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

- Mua hàng trực tiếp tại: Trung tâm điều trị phục hồi xương khớp Việt Nam

+, 39 Hồng Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

+, 65 Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Mua hàng online tại đường link chính thức trên shopee:

https://shopee.vn/trungtamdieutrixuongkhop

- Hoặc gọi đến hotline: 09.888.58.439 để được tư vấn nhanh chóng.

- Website mua hàng trực tuyến: https://kph83.com

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.