Bestifer Mom hỗ trợ giảm thiếu máu do thiếu sắt cho phụ nữ mang thai

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Bestifer Mom.

Tổ chức Y tế Thế Giới WHO khuyến cáo, mẹ bầu cần bổ sung đủ 30-60mg sắt một ngày để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh, đủ chất cho thai nhi. Mẹ bầu thiếu máu do thiếu sắt có thể dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho mẹ và thai nhi như nguy cơ sinh non, tiền sản giật, thai nhi sinh ra suy giảm sức đề kháng, dễ ốm, kém phát triển trí thông minh.

Ở Việt Nam, thiếu máu ở phụ nữ mang thai là vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Báo cáo của Viện Dinh dưỡng năm 2020 cho thấy tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai là 25,4%. Tỷ lệ này được xếp ở mức độ trung bình về các vấn đề mang ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Tỷ lệ thiếu sắt ở phụ nữ mang thai là 35,4%. Tỷ lệ thiếu máu, thiếu sắt ở phụ nữ có thai là 12,0%.

Nếu tình trạng thiếu máu kéo dài sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn. Đối với thai phụ, khi mẹ bầu bị thiếu máu do thiếu sắt, hậu quả đầu tiên có thể nhìn thấy là khiến thai phụ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, thường xuyên đau đầu, khó thở, chóng mặt, da xanh xao,...

Thiếu máu nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến các biến chứng trong thai kỳ, có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của người mẹ và tăng nguy cơ nhiễm trùng cho mẹ và bé.

Những phụ nữ bị thiếu máu do thiếu sắt thì tuổi thai thường ngắn hơn những thai phụ không bị thiếu máu, do đó tỷ lệ sinh non sẽ tăng cao.

Đối với thai nhi, khi cơ thể mẹ bầu thiếu máu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thai nhi như nguy cơ sảy thai, sinh non và tăng nguy cơ dị tật thai nhi, thai chậm phát triển. Đứa trẻ sinh ra từ người mẹ bị thiếu máu do thiếu sắt thường nhẹ cân, tăng khả năng mắc các bệnh sơ sinh hơn trẻ sinh ra từ mẹ không bị thiếu máu. Ngoài ra, thiếu máu do thiếu sắt còn ảnh hưởng tới sự phát triển thể lực và trí lực của trẻ sau này.

Bestifer Mom sử dụng công nghệ hướng đích tạo dòng sắt mới hấp thu nhanh

Thông thường, khi uống vào, sắt sẽ bị phân hủy sớm khi tiếp xúc với nước bọt tại miệng tạo vị tanh đặc trưng, sau đó khi tiếp xúc với dịch acid dạ dày gây tình trạng khó chịu - buồn nôn cho mẹ bầu, cuối cùng khi vào đến ruột non (nơi diễn ra quá trình hấp thu sắt) chỉ còn khoảng 10% - 15% lượng sắt được hấp thu vào máu, lượng sắt dư thừa sẽ đào thải xuống ruột già.

Khi bổ sung sắt, thai phụ cũng thường gặp một số tác dụng phụ như nóng trong, nổi mụn, táo bón, đi ngoài phân đen, mùi sắt tanh khiến cho nhiều mẹ bầu khó uống và không tuân thủ điều trị, dễ dẫn tới thiếu máu.

Xuất phát từ tâm lý này, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Besitfer Mom ra đời với công nghệ Lipofer cải tiến có 2 màng bọc tăng cường đảm bảo sắt được hấp thu tối đa tại nơi cần hấp thu.

Lớp màng ngoài giúp sắt đến được nơi cần hấp thu mà hạn chế hao hụt, không tiếp xúc với nước bọt tạo vị tanh, không phản ứng với dịch acid dạ dày nên không gây tình trạng khó chịu, buồn nôn.

Theo nhà sản xuất, lớp màng trong có cấu trúc tương tự như màng tế bào, giúp sắt được cơ thể hấp thu tối đa và nhanh chóng vào máu khiến mẹ bầu hạn chế gặp tình trạng nóng - táo bón.

Cấu tạo 2 màng đặc biệt giúp tỷ lệ hấp thu sắt hướng đích lên đến 30%, tương đương sắt Heme từ thịt, gấp khoảng 3 lần so với các sắt thông thường.

Cấu tạo của sắt hướng đích.

Được chứng minh lâm sàng tại châu Âu hỗ trợ thiếu máu do thiếu sắt sau 4 tuần sử dụng

Nghiên cứu lâm sàng được đăng tải trên tạp chí khoa học Nutrients (Tạp chí khoa học quốc tế được xuất bản bởi Viện xuất bản kỹ thuật số MDPI - Thụy Sỹ) cho thấy việc bổ sung Bestifer hỗ trợ tăng nồng độ Hemoglobin và Ferritin trong cơ thể sau 4 tuần sử dụng.

Kết quả nghiên cứu về khả năng cải thiện tình trạng thiếu máu sau 4 tuần của sắt hướng đích.

Ngoài ra, để tăng thêm hiệu quả bổ sung sắt, Bestifer còn được bổ sung thêm vitamin B6, B12 giúp hỗ trợ quá trình tạo máu cho mẹ bầu.

Nhờ nghiên cứu tỉ mỉ, cẩn thận của các nhà khoa học châu Âu, TPBVSK Bestifer ra đời như một kết quả đánh dấu sự tiến bộ của khoa học hiện đại, đồng thời là giải pháp bổ sung sắt tối ưu cho các chị em trong hành trình mang thai.

Sản phẩm được điều chế dạng sữa vị trái cây, vị ngọt dịu, không tanh vị sắt, dễ uống cho mẹ bầu dù hay nghén. Sản phẩm được đóng gói tiện lợi, mỗi ngày 1 gói, không cần pha cùng nước, mẹ bầu có thể yên tâm được cung cấp đủ sắt.

TPBVSK Bestifer Mom có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1255/2024/XNQC-ATTP do cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 19/6/2024. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

