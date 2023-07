Bệnh viện thẩm mỹ Nam An: Địa chỉ làm đẹp cho khách Việt kiều

Những năm gần đây, thị trường làm đẹp Việt Nam thu hút nhiều Việt kiều về nước tân trang nhan sắc. Các bác sĩ Việt Nam không ngừng hội nhập, ra nước ngoài học tập, cập nhật những công nghệ và kỹ thuật y khoa tân tiến thế giới. Nhờ vậy, tay nghề chuyên môn không thua kém các đồng nghiệp đến từ những nước phát triển như Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Thái Lan…

Trước xu hướng làm đẹp ngày càng lớn, các bác sĩ bệnh viện Nam An không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi những phương pháp làm đẹp, thẩm mỹ trên thế giới và tham gia các hội thảo chuyên ngành để áp dụng về Việt Nam.

Đứng đầu là bác sĩ Đỗ Quang Khải - giám đốc chuyên môn, không chỉ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề mà còn được cấp chứng chỉ từ những trường hàng đầu quốc tế, trực tiếp chẩn đoán, chỉ định, phẫu thuật và theo dõi trong quá trình làm đẹp của khách hàng với công nghệ hiện đại, độ chính xác cao trong khám chữa bệnh. Bác sĩ Khải cho biết, ông từng có 6 năm công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM - khoa Tạo hình thẩm mỹ. Ông tiếp tục dành thêm hai năm tu nghiệp tại Mỹ chuyên ngành thẩm mỹ vùng đầu, mặt.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải (bên phải) - giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An (Ảnh: Nam An).

Trở về công tác trong nước, bác sĩ Đỗ Quang Khải là thành viên của các hội chuyên về phẫu thuật, tạo hình trong nước và quốc tế như: thành viên Hội tạo hình TPHCM, Hội ISPRES (Hội phẫu thuật tạo hình và tái tạo quốc tế). Năm 2023, bác sĩ còn trở thành cố vấn nhân trắc học tại Miss Grand Vietnam 2023.

Các hội nghị phẫu thuật thẩm mỹ sau dịch Covid-19 liên tục được tổ chức tại Việt Nam cũng như thế giới, các bác sĩ trong nước có cơ hội trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm, nâng cao tay nghề với các giáo sư, chuyên gia hàng đầu; tiếp cận với máy móc, trang thiết bị hiện đại ngang bằng thế giới.

Một đặc điểm quan trọng khác là các bác sĩ Việt Nam có góc nhìn thẩm mỹ tương đồng, hài hòa với bà con Việt kiều, hiểu rõ tiêu chí văn hóa đặc trưng về cái đẹp, ví dụ dáng mũi đẹp của người châu Á khác với người phương Tây, từ đó khách hàng Việt kiều cảm thấy an tâm và hài lòng khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam.

Cùng với đó, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam có giá cạnh tranh so với thế giới, Việt kiều về nước kết hợp nghỉ dưỡng, vừa tranh thủ thăm người thân, vừa "tân trang" lại nhan sắc, vóc dáng.

Khách hàng làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An (Ảnh: Nam An).

Dưới sự phát triển không ngừng của ngành làm đẹp, Bệnh viện Nam An với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng khó tính, trở thành điểm đến cho nguồn khách Việt kiều.

"Bệnh viện Nam An chú trọng nhiều hơn về chất lượng dịch vụ, trang thiết bị hiện đại, phòng mổ vô khuẩn, chăm sóc khách hàng sau hậu phẫu vì biết rằng sống và làm việc ở môi trường nước ngoài lâu năm, khách hàng đòi hỏi rất cao cả về thẩm mỹ và chất lượng. Họ thường so sánh dịch vụ trong nước với quốc tế. Ngoài tập trung vào kết quả thẩm mỹ đẹp với các dịch vụ hàng đầu như nâng mũi, căng da, nâng ngực và hút mỡ..., Bệnh viện Nam An còn đầu tư cơ sở vật chất và phòng lưu trú đáp ứng cho các khách hàng ở xa", bà Nguyễn Thị Như Lan, đại diện bệnh viện cho biết.

Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An (Ảnh: Nam An).

Bà Nguyễn Thị Như Lan, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An cho biết thêm, chất lượng phục vụ đi kèm chính sách chăm sóc, bảo hành lâu dài cũng là một phần quan trọng giúp thu hút khách hàng Việt kiều.

Để phục vụ khách hàng làm đẹp từ nước ngoài về Việt Nam, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An còn triển khai dịch vụ đón khách tận sân bay về khách sạn cho khách hàng đến làm đẹp, cung cấp dịch vụ lưu trú, chăm sóc sau phẫu thuật.

Với các chính sách chăm sóc khách hàng riêng có, Bệnh viện Thẩm mỹ Nam đã thu hút người Việt Kiều, khách hàng trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ.

Đội ngũ tư vấn - chăm sóc khách hàng tại bệnh viện Nam An (Ảnh: Nam An).

Số lượng khách hàng ở nước ngoài về Việt Nam làm dịch vụ ngày càng tăng là sự khẳng định cho chất lượng thẩm mỹ trong nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Bệnh viện Nam An không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng có thể đặt trọn niềm tin khi làm đẹp.

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An:

Địa chỉ: số 45A đường 3/2, phường 11, quận 10, TPHCM.

Hotline: 0923 999 229.

Website: benhvienthammynaman.com.