Bệnh viện Quốc tế Mỹ tổ chức hội thảo quốc tế về Quản lý chất lượng chuẩn JCI

Qua đó mang đến cơ hội cho nhân viên y tế, quản lý bệnh viện, các chuyên gia quan tâm đến chất lượng và an toàn người bệnh cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng tiêu chuẩn vàng JCI (Joint Commission International).

Sai sót trong chăm sóc y tế có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian nằm viện và chi phí điều trị, thậm chí dẫn đến tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có tới 42,7 triệu bệnh nhân gặp biến cố bất lợi trong quá trình điều trị và khoảng 2,6 triệu ca tử vong do chăm sóc không an toàn, đặc biệt tại các nước thu nhập trung bình thấp.

Hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn người bệnh và liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) không chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mà còn tập trung áp dụng toàn diện bộ tiêu chuẩn JCI (Joint Commission International) - một trong những tiêu chuẩn y tế uy tín hàng đầu thế giới.

Bằng những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã chính thức đạt được con dấu vàng JCI vào tháng 11/2022 và đạt 4,45/5 điểm theo thang điểm của Bộ Y tế Việt Nam vào năm 2023.

Cùng với sự đồng hành hỗ trợ của Tập đoàn y tế Raffles Medical Group và Tổ chức thẩm định chất lượng y tế JCI, từ ngày 21/11/2024 đến 23/11/2024, Bệnh viện Quốc tế Mỹ tổ chức hội thảo quốc tế chuyên đề về "Quản lý chất lượng (QLCL) và An toàn người bệnh", cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về việc áp dụng tiêu chuẩn JCI trong bệnh viện, giúp tăng cường chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo an toàn cho người bệnh thông qua 4 chủ đề chính.

Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn người bệnh: chia sẻ cách tiếp cận và áp dụng bộ tiêu chuẩn JCI vào hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện, hành trình triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng và chương trình thẩm định chất lượng Con dấu vàng JCI.

Tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng: với mục tiêu cung cấp dịch vụ toàn diện và liên tục đáp ứng nhu cầu điều trị/chăm sóc, đảm bảo an toàn người bệnh, hướng tới thực hành không nguy hại, giới thiệu mô hình quản lý có độ tin cậy cao, nhằm nâng cao văn hóa an toàn, cải tiến chất lượng liên tục, hiệu quả.

Quản lý cơ sở vật chất và an toàn môi trường y tế: là môi trường nguy cơ cao, việc chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro đóng vai trò thiết yếu vì mục tiêu an toàn người bệnh và nhân viên y tế. Xây dựng và triển khai hiệu quả phòng ngừa nhiễm khuẩn và các mối nguy khác liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, xây dựng chương trình ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Nâng cao hiệu suất làm việc và cải tiến chất lượng liên tục: một tổ chức chăm sóc sức khỏe cần có nhiều người có kỹ năng và trình độ phù hợp để hoàn thành sứ mệnh của mình và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Việc tuyển dụng, đánh giá và bổ nhiệm nhân viên được thực hiện tốt nhất thông qua một quy trình phối hợp, hiệu quả và thống nhất.

Chuỗi hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành như:

Ông Liew Nick, Giám đốc Quốc tế JCI khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

TS. Marale Atechian, Cố vấn JCI.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Quản lý chất lượng Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

ThS.ĐD. Bunagan Angelo Abar, Giám đốc Điều dưỡng Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

ThS.ĐD. Lilian Yew, Giám đốc Điều dưỡng Bệnh viện Raffles Singapore.

ThS.BS. Nguyễn Hồng Trung, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

Ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Hành chính - Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

DS. Lê Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

BSCKII. Đinh Xuân Diễm, nguyên Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.

ThS. Đinh Hoàng Khoa, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin Bệnh viện Quốc tế Mỹ.

TS.BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM, Thành viên Ban cố vấn chuyên môn KSNK của BYT.

Ông Heng Wee Khim, Giám đốc Quản lý cơ sở vật chất Bệnh viện Raffles Singapore.

Chi tiết nội dung chương trình hội thảo - ngày 1.

Chi tiết nội dung chương trình hội thảo - ngày 2,3.

Thông tin đăng ký tham dự, liên hệ:

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Địa chỉ: lối vào 199 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM

Hotline: 028 3910 9999

Website: www.aih.com.vn

Hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.