Bệnh viện K: 3 người nhà bệnh nhân không đeo khẩu trang bị phạt 6 triệu

Dân trí Chiều 5/5, Bệnh viện K phối hợp với công an kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp chưa tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện K.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở với những người bệnh đeo khẩu trang chưa đúng quy định và xử phạt 3 trường hợp người nhà người bệnh không đeo khẩu trang với mức phạt 2 triệu đồng/người.

Ông Đặng Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Triều đại diện đoàn kiểm tra tại cơ sở Tân Triều đánh giá, cơ bản công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện được thực hiện nghiêm chỉnh và chặt chẽ với nhiều biện pháp tăng cường. Những người vi phạm khi nhắc nhở, tuyên truyền đều chấp hành quy định xử phạt nghiêm túc.

Là người bị phạt 2 triệu đồng, anh Phạm Văn T.32 tuổi quê tại Thanh Hóa chia sẻ, do quên đeo khẩu trang, anh bị phạt mất tiền thì tiếc và buồn nhưng ngược lại cũng rất yên tâm vì việc kiểm tra như vậy là đảm bảo an toàn mọi người, đặc biệt là rất nhiều người bệnh ung thư đang điều trị.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện K cho biết: "Việc kiểm tra và xử phạt ngay tại bệnh viện thể hiện rõ chủ trương, tinh thần quyết tâm cao của toàn thể Bệnh viện trong việc đề nghị tất cả người bệnh, người dân, cán bộ y tế, khách đến làm việc phải tuân thủ quy định phòng chống dịch tại Bệnh viện, không có trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi siết chặt công tác phòng chống dịch là để hướng tới mục tiêu cao nhất "Vì sự an toàn của người bệnh".

Ông Quảng cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư, họ là những người có sức đề kháng, hệ miễn dịch suy yếu, nếu công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh chỉ lơ là trong một mắt xích nhỏ, hay lỗi ở một cá nhân nào đó cũng có thể để lại hậu quả rất khó lường.

Vì vậy, bệnh viện nâng cao mức cảnh báo, tăng cường kiểm tra rà soát với tinh thần "Đi từng tầng, đến từng khoa, rà từng người ra vào bệnh viện".

Theo đó, 100% bệnh nhân, người nhà, cán bộ y tế đều phải khai báo y tế online mới được vào bệnh viện. Bệnh viện bố trí các cán bộ hướng dẫn người bệnh khai báo y tế điện tử ngay tại khu vực sảnh chính của bệnh viện, đảm bảo khoảng cách giữa các máy để thuận tiện cho người dân khai báo tại đây.

Tại các cơ sở của bệnh viện, những người đã được sàng lọc sẽ được đóng dấu vào tay ở vị trí dễ nhận thấy giúp cán bộ nhân viên y tế và bảo vệ có thể kiểm tra, theo dõi.

Bệnh viện lập các chốt sàng lọc trực 24/24h, kiểm tra thân nhiệt và thông tin y tế, sàng lọc 100% người ra, vào bệnh viện, kể cả cán bộ y tế.

100% người đến bệnh viện được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Công tác vệ sinh hàng ngày đã được thực hiện thường xuyên nay còn được chú trọng hơn. Bệnh viện tăng cường tần suất vệ sinh khử khuẩn các khu vực công cộng trong toàn bệnh viện, kể cả các vị trí lau tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, thang máy, vòi xịt labo, ghế ngồi ... Tất cả các khoa, phòng khám điều trị đều được vệ sinh hàng ngày, khu vực phòng khám vệ sinh tối thiểu 2-3 lần /ngày.

Ngoài ra, bệnh viện bố trí, trang bị đầy đủ cho 2 phòng khám, 2 phòng cách ly riêng trên 4 container và khu vực dã chiến sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

Trong thời gian này, BV cũng đề nghị mỗi người bệnh khi đi khám chỉ kèm 1 người nhà, yêu cầu không vào thăm bệnh nhân tại Bệnh viện. Điều này giúp các khoa, phòng điều trị hạn chế được số người di chuyển và giúp kiểm soát chặt chẽ hơn trong công tác sàng lọc bước 2 tại các khoa điều trị.

Người bệnh cũng được bố trí suất ăn từ thiện tại căng tin hoặc suất ăn dinh dưỡng phục vụ tại buồng bệnh, điều này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm khi di chuyển ra ngoài để mua đồ, vừa đảm bảo vệ sinh trong thời điểm dịch như hiện nay.

PGS Quảng cho biết, bên cạnh việc tự kiểm tra, rà soát công tác phòng chống dịch tại các đơn vị thuộc bệnh viện, Bệnh viện K sẽ phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội; Công an quận, huyện; xã, phường tại địa bàn để kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho người bệnh ung thư yên tâm điều trị.

