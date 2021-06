Bệnh viêm gan C và những thông tin cần biết

Dân trí Viêm gan C là một dạng bệnh truyền nhiễm về gan. Bệnh hình thành và tiến triển âm thầm không triệu chứng.

Vì thế, mỗi người cần chủ động tìm hiểu những kiến thức liên quan đến bệnh để kiểm soát kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viêm gan C là gì?

Viêm gan C cũng có đặc tính tương đối giống với viêm gan B. Chỉ khác là viêm gan C do virus HCV gây ra. Đây là một trong 5 dạng bệnh truyền nhiễm về gan mà đến nay y học biết đến, gồm: viêm gan A, B, C, D, E.

Dấu hiệu nhận biết bệnh viêm gan C

Đây là một dạng bệnh truyền nhiễm, do vậy, nguyên nhân dẫn đến viêm gan C chủ yếu đi theo các con đường truyền nhiễm chính. Đó là: lây qua đường tình dục không an toàn, lây qua đường máu, lây từ mẹ sang con, do tiêm chích chung một bơm kim tiêm,…

Trong thực tế, viêm gan C không tự hình thành trong cơ thể người. Do vậy, có thể khẳng định rằng, bệnh là do lây truyền mà ra. Di truyền là yếu tố lây nhiễm chiếm tỷ lệ khá lớn hiện nay, nhất là với những vùng miền có hệ thống y tế chưa phát triển.

Viêm gan C là bệnh truyền nhiễm về gan.

Triệu chứng của viêm gan C

Trong giai đoạn đầu, virus vào cơ thể và ủ bệnh trong thời gian khá dài (khoảng 8 tuần). Thời gian này, cơ thể người bệnh chưa có dấu hiệu gì bất thường. Bệnh nhân trong giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng lâm sàng nhất định. Chỉ khi có những biến chứng do virus hoạt động mạnh mới xuất hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Triệu chứng rõ nhất khi virus viêm gan C gây nên tình trạng suy gan là: chán ăn, mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, chướng bụng,… Khi đã có những dấu hiệu bất thường thì có nghĩa là người bệnh đã rơi vào tình trạng nặng. Hệ miễn dịch trong cơ thể đã không thể kiểm soát được hoạt động của virus khiến chúng hoạt động mạnh và dần phá hủy tế bào gan.

Làm sao để biết bản thân bị nhiễm virus viêm gan C?

Như đã nói, viêm gan C trong giai đoạn đầu không có triệu chứng lâm sàng. Với những người khỏe mạnh, hệ miễn dịch tốt thì có nhiễm viêm gan trong thời gian lâu dài cũng không có biểu hiện gì. Thậm chí có thể sống chung với nó suốt đời nếu không có biến chứng.

Do vậy, muốn biết mình có bị viêm gan hay không thì cách duy nhất là xét nghiệm máu. Các cơ sở y tế hiện nay đều có khả năng xét nghiệm viêm gan. Kết quả xét nghiệm sẽ xác định tình trạng chức năng gan, đồng thời kiểm chứng với các loại virus viêm gan.

Viêm gan C không có nhiều dấu hiệu nhận biết.

Viêm gan C có nguy hiểm không?

Viêm gan C nếu không được kiểm soát thì dễ tiến triển thành viêm gan siêu vi C mạn tính. Lâu dần không được điều trị sẽ dẫn đến những tình trạng nguy hiểm về sức khỏe người bệnh.

Biến chứng nguy hiểm của viêm gan C

Viêm gan C được coi là một trong những yếu tố, tác nhân gây nên các tình trạng nguy hiểm của gan:

Suy gan: đây là tình trạng dễ thấy nhất của những người viêm gan C không được điều trị đúng cách. Sự hoạt động của virus tấn công vào gan làm suy giảm chức năng gan, lâu dần thành suy gan.

Xơ gan: khi virus hoạt động mạnh trong thời gian dài mà không được phát hiện và điều trị sẽ khiến chức năng gan suy giảm nghiêm trọng, dần dần hình thành xơ gan. Các tế bào gan bị tổn thương và không thể hồi phục, hình thành các mô sợi gọi là xơ gan.

Ung thư gan: đây là đích đến cuối cùng của bệnh về gan. Những người có virus viêm gan C trong người có nguy cơ bị ung thư gan cao gấp 12 lần so với người bình thường.

Bên cạnh đó, viêm gan C còn dễ dẫn đến những biến chứng khác về sức khỏe. Bởi khi chức năng gan bị suy giảm thì sẽ kéo theo hoạt động của các cơ quan khác bị ảnh hưởng theo. Phổ biến nhất là tình trạng biến chứng thành tiểu đường, tổn thương dây thần kinh, viêm khớp, suy thận,…

Bệnh viêm gan C gây ra nhiều biến chứng cho sức khỏe.

Khả năng lây nhiễm của viêm gan C

Viêm gan có khả năng lây nhiễm cao nếu như có sự tiếp xúc về máu. Người mẹ bị viêm gan có khả năng cao truyền sang cho con. Quan hệ tình dục không an toàn với người bệnh cũng có tỷ lệ rất cao nhiễm bệnh. Sử dụng đồ sinh hoạt hàng ngày, các vật dụng ngoài da, dao cạo râu, nhất là bơm kim tiêm đều có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm bệnh.

3. Phòng và điều trị virus viêm gan C như thế nào?

Cho đến nay vẫn chưa có loại thuốc nào có thể diệt tận gốc virus viêm gan. Do vậy, người bệnh khi mắc virus này chỉ có thể duy trì khả năng kiểm soát hoạt động của virus và điều trị triệu chứng khi có dấu hiệu. Do vậy, tất cả mọi người nên lưu ý và tránh tối đa các con đường lây nhiễm bệnh.

Điều trị viêm gan C

Viêm gan một khi đã phát thành bệnh, bệnh nhân có nhiều dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe thì cần nhập viện điều trị. Nếu tình trạng thông thường có thể điều trị nội khoa bằng thuốc ức chế hoạt động của virus, thuốc hỗ trợ phục hồi chức năng gan, làm chậm quá trình tổn thương gan.

Với những tình trạng nặng như xơ gan thì chỉ có thể điều trị làm giảm triệu chứng và bảo vệ gan đến mức tối đa chứ không thể phục hồi xơ gan. Còn ung thư gan thì cần phải dùng đến giải pháp hóa trị, xạ trị để cứu sống người bệnh, Có trường hợp nặng hơn thì cần phải ghép gan mới có thể duy trì sự sống.

Điều trị viêm gan bằng thuốc.

Phòng bệnh viêm gan C

Để phòng bệnh viêm gan thì trước hết, cần tránh tuyệt đối các con đường lây nhiễm bệnh. Những người mẹ bị viêm gan C khi muốn sinh con hoặc khi mang thai cần được tư vấn cụ thể của bác sĩ chuyên khoa để có giải pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh sang cho con.

Cùng với đó, mỗi người cần duy trì chế độ sinh hoạt, ăn uống lành mạnh. Tăng cường các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, các thực phẩm lành mạnh tốt cho sức khỏe. Rèn luyện thể lực để có một sức khỏe tốt, sức đề kháng cao, phòng tránh khả năng tấn công của các loại virus gây bệnh.