Bệnh viêm gan C có lây không và cách phòng tránh?

Dân trí Viêm gan C là một trong những căn bệnh truyền nhiễm về gan được nhắc đến tương đối nhiều. Cùng với viêm gan B, đây cũng là một dạng bệnh gan do virus gây nên.

Vậy, bệnh viêm gan C có lây không? Lây qua đường nào và cách phòng tránh là gì?

Bệnh viêm gan C có nguy hiểm không?

Gọi là bệnh truyền nhiễm nhưng bạn đã biết viêm gan C nguy hiểm đến mức độ nào chưa?

Viêm gan C dễ gây bệnh suy gan

Viêm gan C do Hepatitis C virus gây ra. Loại virus này có dạng mạch đơn. Khi xâm nhập vào cơ thể qua đường máu, chúng có thể qua đó tấn công trực tiếp vào trong gan. Với những người có hệ miễn dịch kém thì virus hoạt động mạnh và sinh sôi tốt nhất.

Sau một thời gian, virus có thể làm chết các tế bào gan, khiến gan sưng phồng lên, hủy hoại, làm suy giảm chức năng gan. Nếu không được chữa trị kịp thời và tích cực có thể khiến bệnh nhân bị suy gan nặng. Đây là tiền đề dẫn đến những tình trạng bất thường và nguy hiểm khác của gan cũng như các cơ quan khác trong cơ thể.

Bệnh viêm gan C dễ gây ra suy gan.

Gây bệnh xơ gan

Sau một thời gian dài virus viêm gan C hoạt động, chức năng gan sẽ bị suy giảm đi nhanh chóng. Cùng với đó, gan sẽ có những dấu hiệu bị tổn thương, hình thành mô sẹo và không phục hồi lại được. Những phần gan bị tổn thương sẽ tạo thành các vùng xơ cứng, gần như không còn khả năng lọc và đào thải các chất. Đây chính là tình trạng xơ gan. Nếu vùng xơ gan càng lớn thì tình trạng nguy hiểm của gan càng cao và gan hoạt động càng yếu.

Dấu hiệu của người bệnh lúc này thường mệt mỏi kéo dài, vàng da, vàng mắt, tiểu nhiều,… Có thể kèm theo các triệu chứng buồn nôn, nôn ói, chán ăn, sụt cân, bụng chướng,… Việc điều trị lúc này sẽ gặp nhiều khó khăn. Vậy bệnh viêm gan C có lây không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm nhé.

Viêm gan C là tiền đề dẫn đến ung thư gan

Khoảng 30% những người bị viêm gan C tiến triển thành ung thư gan. Một khi đã bị ung thư thì người bệnh cần thực hiện hóa trị, xạ trị để ức chế hoạt động của virus, kéo dài sự sống chứ không thể phục hồi chức năng gan. Ung thư là con đường nhanh nhất dẫn đến tử vong.

Có thể thấy, bệnh viêm gan C có nguy hiểm không còn phụ thuộc vào biến chứng của bệnh. Không chỉ gây suy gan, xơ gan hay ung thư gan, viêm gan C còn có thể gây biến chứng ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Người bị viêm gan C khó tránh khỏi tiểu đường, viêm khớp, suy thận mãn, suy nhược, trầm cảm,…

Viêm gan C có thể tiến triển thành ung thư gan.

Bệnh viêm gan C có lây không?

Viêm gan C không tự hình thành trong cơ thể người mà lây nhiễm từ người bệnh sang người không có bệnh. Vậy bệnh viêm gan C lây qua đường nào? Dưới đây là 3 con đường lây nhiễm chính của virus viêm gan C:

Di truyền từ mẹ sang con

Tỷ lệ mẹ bị viêm gan C truyền cho con trong thời kỳ mang thai có tỷ lệ khoảng 10% trong giai đoạn đầu. Càng những giai đoạn về sau gần sinh thì tỷ lệ càng cao. Virus gây bệnh sẽ lây từ mẹ sang con chủ yếu qua nhau thai bong tróc khi sinh. Nguyên nhân là bởi khi nhau thai bong ra lúc trở dạ và sinh con, máu chứa virus viêm gan C từ người mẹ có thể nhiễm vào cơ thể con khiến cho trẻ sinh ra đã mắc bệnh.

Bệnh viêm gan C có lây không khi người mẹ có giải pháp tốt? Dù hình thức sinh là thường hay mổ đẻ tỷ lệ lây truyền bệnh từ mẹ sang con cũng rất cao. Do vậy, những bà mẹ mang thai khi phát hiện có virus viêm gan C cần đặc biệt lưu ý và cần trọng, tham khảo tư vấn của bác sĩ để phòng tránh lây nhiễm cho con.

Bệnh viêm gan C có lây không? Câu trả lời chắc chắn là có.

Virus viêm gan C lây truyền qua đường tình dục

Tình dục không lành mạnh và không có giải pháp bảo vệ an toàn là con đường lây truyền bệnh nguy hiểm. Trong đó viêm gan C. Virus viêm gan C có trong tinh trùng và tinh dịch của người đàn ông. Trong quá trình giao hợp virus có thể lây nhiễm sang 2 bên khi âm đạo có vết xước. Quan hệ tình dục đồng giới hay khác giới, quan hệ bằng miệng hay hậu môn đều có nguy cơ cao lây nhiễm viêm gan C.

Lây truyền qua đường máu

Virus viêm gan C có thể dễ dàng lây qua đường máu nếu người lành và người bệnh dùng chung bơm kim tiêm,… Những đối tượng tiêm chích ma túy là có nguy cơ cao nhất mắc các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, nếu dùng chung dao cạo râu, cắt móng tay, bấm lỗ tai, xăm hình,… mà các vật dụng này không được vô trùng sạch sẽ thì cũng dễ dẫn đến tình trạng lây nhiễm bệnh từ người này sang người khác.

Cũng có trường hợp người bệnh bị nhiễm viêm gan C mà không hề hay biết. Vậy bệnh viêm gan C có lây không khi sinh hoạt tiếp xúc hàng ngày? Nếu như sống ở nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều người mắc bệnh mà không có giải pháp bảo vệ an toàn. Những người làm việc trong bệnh viện thì nguy cơ sẽ cao hơn nhiều. Bởi đôi khi các vết xước hay những động tác, sinh hoạt tiếp xúc này có liên quan đến máu cũng có thể là yếu tố truyền bệnh.

Bệnh lây truyền qua đường máu

Cách phòng tránh lây nhiễm viêm gan C

Để phòng tránh lây nhiễm bệnh viêm gan C, các bạn cần đặc biệt lưu ý những điều sau:

- Tuyệt đối chung thủy 1 vợ, 1 chồng, tránh quan hệ tình dục bừa bãi. Trước hôn nhân nên khám sức khỏe tiền hôn nhân.

- Không sử dụng chung các đồ dùng sinh hoạt cá nhân như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu,… Không bấm lỗ tai, xăm mình ở địa chỉ không uy tín.

- Phụ nữ trước khi mang thai cần làm xét nghiệm test viêm gan. Khi mang thai phát hiện có virus viêm gan C cần theo dõi chặt chẽ, tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa về đề phòng lây nhiễm cho thai nhi.

- Xây dựng một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống đủ chất, rèn luyện thể lực để có sức khỏe tốt, phòng tránh bệnh tật.

Như vậy các bạn đã biết bệnh viêm gan C có lây không và lây truyền qua những con đường nào. Đây là căn bệnh khó chữa, chính vì thế, bất cứ ai cũng cần trang bị cho mình hiểu biết về virus viêm gan C và cách phòng tránh lây nhiễm bệnh cho chính bản thân mình.

Minh Sơn